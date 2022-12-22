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Глава Алапаевска через суд отменил решение гордумы о своей отставке

15.54 Пятница, 30 декабря 2022
Политика
Фото: Сайгид Билалов / vk.com
Мэру Алапаевска Сайгиду Билалову удалось в суде отменить решение местной думы о его отставке. Он продолжит работу в должности главы Алапаевска.

Напомним, что на прошлой неделе депутаты гордумы Алапаевска отправили в отставку мэра Сайгида Билалова. Решение было принято большинством голосов.

Однако Сайгид Билалов обжаловал решение депутатов в суде. Судья Арзамасцева признала решение думы незаконным. Соответствующая информация появилась в карточке дела.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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