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Стали известны кандидаты «Яблока» на выборы в ЕГД
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловское отделение «Яблока» назвало своих кандидатов на выборы в Екатеринбургскую городскую думу. Сегодня у партии состоялась конференция, на который были определены кандидаты предстоящих выборов в уральской столице.
В «Яблоке» намерены избираться по всем 25 округам. В партийном списке также представлены 19 человек, который возглавил депутат нынешнего созыва ЕГД Константин Киселев. За ним следуют Полина Берескина, Грэй Болтачёв, Алексей Холодарев и Ольга Лопарева.
Напомним, что своих кандидатов в ЕГД также назвали «Новые люди», КПРФ и СРЗП. Также в выборах будут участвовать представители «Единой России» и ЛДПР.
В «Яблоке» намерены избираться по всем 25 округам. В партийном списке также представлены 19 человек, который возглавил депутат нынешнего созыва ЕГД Константин Киселев. За ним следуют Полина Берескина, Грэй Болтачёв, Алексей Холодарев и Ольга Лопарева.
Напомним, что своих кандидатов в ЕГД также назвали «Новые люди», КПРФ и СРЗП. Также в выборах будут участвовать представители «Единой России» и ЛДПР.
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