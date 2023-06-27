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«Новые люди» утвердили кандидатов на выборы в гордуму уральской столицы

12.07 Понедельник, 3 июля 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Новые люди» утвердили своих кандидатов на выборы в городскую думу уральской столицы. Партийный список возглавил директор компании «Априори» Сергей Козлов, сообщили в пресс-службе партии.

После него в списке идут безработный Егор Невидимов, директор спортивной школы «Рекорд» Иван Герасимов, ведущий Ярослав Бородин, самозанятый Алексей Черешков.

Всего в партийном списке представлены 17 кандидатов. Кроме них были выдвинуты еще 25 человек по одномандатным округам.

В выборах также с большой вероятностью будут участвовать представители других партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко».

Напомним, что выборы в Свердловской области в этом году будут проходить в течение двух дней – 9 и 10 сентября. Власти намерены провести их с использованием дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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