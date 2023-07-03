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В КПРФ определились с кандидатами в ЕГД
Фото: Свердловское областное отделение «КПРФ»
В Свердловском обкоме КПРФ определились с кандидатами, которые будут выдвинуты от партии на выборах Екатеринбургскую городскую думу. Выдвигаться в партии намерены по всем 25 округам.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Свердловского областного отделения КПРФ.
В партийном списке КПРФ записаны 20 человек. Его возглавляет первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев, за ним идут Олег Гордеев, Римма Скоморохова, Виктория Ивачева и Руславн Камалетдинов.
Напомним, что ранее своих кандидатов на выборы в ЕГД утвердили «Новые люди». Кроме них в выборах будут участвовать представители других партий: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко».
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Свердловского областного отделения КПРФ.
В партийном списке КПРФ записаны 20 человек. Его возглавляет первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев, за ним идут Олег Гордеев, Римма Скоморохова, Виктория Ивачева и Руславн Камалетдинов.
Напомним, что ранее своих кандидатов на выборы в ЕГД утвердили «Новые люди». Кроме них в выборах будут участвовать представители других партий: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Яблоко».
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