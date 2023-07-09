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СРЗП назвала своих кандидатов в Екатеринбургскую гордуму
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловское отделение партии «Справедливая Россия – за правду» назвало своих кандидатов на выборы в городскую думу Екатеринбурга.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе отделения. Кандидаты намерены избираться по всем 25 округам.
Партийный список партии представили пять человек, возглавил который депутат Государственной Думы ФС РФ VIII созыва Андрей Кузнецов. За ним следуют юрист Денис Хаванцев, юрист Сергей Визелко, офицер Максим Чирышев и юрист, председатель ТСЖ Евгений Шилов.
Напомним, что своих кандидатов в ЕГД также назвали «Новые люди» и КПРФ. Кроме них, будут участвовать представители других партий: «Единая Россия», ЛДПР и «Яблоко».
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе отделения. Кандидаты намерены избираться по всем 25 округам.
Партийный список партии представили пять человек, возглавил который депутат Государственной Думы ФС РФ VIII созыва Андрей Кузнецов. За ним следуют юрист Денис Хаванцев, юрист Сергей Визелко, офицер Максим Чирышев и юрист, председатель ТСЖ Евгений Шилов.
Напомним, что своих кандидатов в ЕГД также назвали «Новые люди» и КПРФ. Кроме них, будут участвовать представители других партий: «Единая Россия», ЛДПР и «Яблоко».
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В КПРФ определились с кандидатами в ЕГД
09 июля 2023
09 июля 2023