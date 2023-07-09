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СРЗП назвала своих кандидатов в Екатеринбургскую гордуму

18.15 Воскресенье, 9 июля 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловское отделение партии «Справедливая Россия – за правду» назвало своих кандидатов на выборы в городскую думу Екатеринбурга.

Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе отделения. Кандидаты намерены избираться по всем 25 округам.

Партийный список партии представили пять человек, возглавил который депутат Государственной Думы ФС РФ VIII созыва Андрей Кузнецов. За ним следуют юрист Денис Хаванцев, юрист Сергей Визелко, офицер Максим Чирышев и юрист, председатель ТСЖ Евгений Шилов.

Напомним, что своих кандидатов в ЕГД также назвали «Новые люди» и КПРФ. Кроме них, будут участвовать представители других партий: «Единая Россия», ЛДПР и «Яблоко».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:28 Стали известны кандидаты «Яблока» на выборы в ЕГД
18:15 СРЗП назвала своих кандидатов в Екатеринбургскую гордуму
18:06 В КПРФ определились с кандидатами в ЕГД
16:53 Сорокоградусная жара и грозы ожидаются в Свердловской области
16:00 Транспортная прокуратура организовала проверку из-за жалоб на очереди у Кольцово
14:45 У трех работников «Уралхиммаша» подтвердилась менингококковая инфекция
14:33 Пожилая екатеринбурженка инвестировала в фиктивную площадку 4,2 миллиона рублей
13:26 В Екатеринбурге изменилась схема движения трех автобусных маршрутов
12:44 В Свердловской области зафиксировали 32 природных пожара
11:47 Уснувший за рулем водитель сбил трех 16-летних велосипедистов на свердловской трассе
10:45 В Свердловской области пропавшую после ссоры с мужем молодую маму нашли мертвой
09:55 Четыре человека пострадали в ДТП на свердловской трассе из-за сна за рулем
17:26 Роспотребнадзор проверил алкоголь, которым могли отравиться подростки в Первоуральске
16:13 Только пять пляжей Свердловской области безопасны для купания
15:36 Екатеринбургский зооспасатель спас застрявшую на козырьке балкона кошку
14:51 В Свердловской области вновь продлили предупреждение об атмосферном загрязнении
14:20 Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту дорожного конфликта с участием мигрантов в Екатеринбурге
13:32 В Свердловской области директора коммерческой организации обвиняют в хищении государственных денег
12:42 В Свердловской области площадь лесных пожаров выросла до 4,2 тысячи гектаров
11:41 На месяц закроют трамвайную линию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой
10:40 Бастрыкин взял на контроль дело о халатности в свердловском детдоме
09:41 Водитель Kia насмерть сбил пенсионерку на дворовой территории в Екатеринбурге
21:25 Экзотическая черепаха поселилась в пруду Нижнего Тагила
20:57 Книга про известного Неизвестного появилась в музее его имени в Екатеринбурге
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