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Силовики нагрянули с обыском в администрацию Полевского

17.51 Вторник, 16 мая 2023
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В здании администрации Полевского городского округа прошли обыски. Как сообщает «МК-Урал» со ссылкой на собственные источники, силовики проверяли законность расходования бюджетных средств на сферу ЖКХ.

Профильного заместителя главы городского округа Андрея Федюнина на месте во время обысков не было, он сейчас официально находится в отпуске.

Один из собеседников издания заявил, что вопросы у силовиков могли возникнуть также лично к главе Полевского Константину Поспелову.

По словам источников, обыски в здании мэрии связаны с нарушениями, о которых в прошлом году писали «Вечерние ведомости». Несмотря на эти нарушения, летом 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в последний момент отменил визит в Полевской.

Напомним, что в том же году был уволен начальник управления культурой Полевского городского округа Максим Незлобин в связи с утратой доверия. За полгода до увольнения его осудили за коррупционные преступления.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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