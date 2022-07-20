Губернатор Евгений Куйвашев не удостоил вниманием Полевской
Глава региона передумал ехать в город, где есть масштабные проблемы с ЖКХ, обеспечением школами и жилищным строительством
Политика
В 2021 году Евгений Куйвашев дал ряд поручений в ходе визита в Полевской, но многие проблемы, озвученные тогда, не сдвинулись с мертвой точки. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Интернет-газета «Вечерние ведомости» продолжает рассказывать о ситуации в Полевском городском округе. Недавно стало известно, что этот муниципалитет должен был посетить губернатор Евгений Куйвашев, но его визит практически в последний момент был отменён. Вероятно, это связано с тем, что в городском округе есть ряд болезненных проблем, которые губернатор в одночасье, раздав поручения главе и правительству, решить бы не смог. Речь идет прежде всего о проблемах с реконструкцией улицы Коммунистической и теплосетей, проходящих под ней. Однако есть и другие вопросы, заслуживающие внимания губернатора. Они касаются, в частности, недостроенного ЖСК и нехватки школы в микрорайоне с населением 20 тысяч человек.
В прошлом материале мы подробно разобрали неутешительные итоги пятилетней работы главы Полевского Константина Поспелова. А недавно стало известно, что город должен был посетить губернатор Евгений Куйвашев. Но в последний момент визит был отменен.
Сразу несколько источников называли конкретную дату приезда главы региона – 29 июля. Уже в процессе подготовки данного материала стало известно, что губернатор перестроил график, убрав из календаря посещение довольно крупного по областным меркам города.
Отмена визита губернатора в чиновничьих кругах обычно оценивается как своего рода оценка (при том не самая хорошая) работе местных властей. Как правило перед приездом высшего должностного лица области представители его администрации посещают территории и определяют как перечень объектов, за которые губернатор может похвалить местные власти, так и список проблем, которые можно решить, слегка пожурив местную администрацию, и, выдав поручения местным чиновникам и областным министрам. Отмена же визита вполне может рассматриваться как признание губернатором того факта, что острые вопросы столь простым способом решить не удастся.
То, что в Полевском ждут губернатора, ещё недавно подтверждал корреспонденту «Вечерних ведомостей» и сам глава Константин Поспелов. При этом его ожидания, судя по разговору, были вполне оптимистические.
«У нас есть, о чём рассказать, и что показать губернатору», – сказал градоначальник, но конкретные примеры не привел, предложив приехать в город и посмотреть самим.
Мы послушались совета градоначальника и посетили Полевской. Губернатору и вправду было бы что посмотреть и что послушать, вот только решить имеющиеся проблемы оперативно он вряд ли бы смог.
Первый пункт нашего визита – улица Коммунистическая. В 2021 году центральная магистраль северной части города вошла в перечень объектов, на реконструкцию которых выделят деньги из федерального и областного бюджетов. Безусловно, преобразовывать центральные улицы надо, но от первых результатов работы горожане схватились за голову: из некогда зеленой зоны Коммунистическая после рубки деревьев превратилась в голую дорогу.
Реализация проекта «Новая Коммунка» будет лишена смысла без замены теплосетей, расположенных под главной дорогой северной части города. Поскольку коммунальное хозяйство Полевского, как мы рассказывали в прошлом материале, находится в удручающем состоянии, администрация города решила отдать теплосети в концессию.
Победителем конкурса стало ОАО «Полевская коммунальная компания». Предприятие взялось за работу, но уже в марте 2022 года администрация города сверх установленной договором платы концедента решила выделить ПКК бюджетную субсидию в 24 млн рублей. Как пишет портал «ПроПолевской», свою щедрость чиновники объяснили тем, что без быстрой замены теплосетей реализовать проект с федеральным финансированием не удастся.
Против выделения средств выступила счётная палата.
«Мы провели экспертизу проекта бюджета, – сообщила на комитете председатель счетной палаты Ирина Зюзева. – Нельзя предоставить субсидию из местного бюджета, так как в концессионном соглашении не предусмотрен объем средств, который принимает на себя бюджет, либо оплата концедента. Вопрос можно решить только через Федеральную антимонопольную службу».
Депутаты сначала отказались выделять деньги и обратились в ФАС. Антимонопольщики также заключили, что так делать нельзя.
«Принятие концедентом после заключения концессионного соглашения решения о возможности софинансирования части расходов на строительство и (или) реконструкцию концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, выплате платы концедента противоречит действующему законодательству, по сути, является предоставлением дополнительных преимуществ концессионеру и может также содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства», – говорится в ответе ФАС на обращение председателя думы Ильи Кочева.
А вот первый заместитель главы Андрей Федюнин нарушений не видит.
«У вас неверная информация», – сказал чиновник, пояснив, что речь идет не о субсидии, а о досрочной выплате средств при условии, что «ПКК» выполнит работы досрочно. Почему тогда «ПроПолевской», председатель думы Илья Кочев и ФАС говорят о субсидии, непонятно. На вопрос «Вечерних ведомостей», как он оценивает ход ремонтных работ на Коммунистической, Андрей Федюнин ответил: «Прекрасно». Хотя даже визуально заметно, что в траншее работают, что называется, «полтора землекопа». И это фото мы сделали в разгар рабочего дня.
По данным наших источников, на оперативном совещании в администрации, ни представители ПКК, ни замглавы Полевского по ЖКХ Ольга Нужнова не смогли ответить, насколько процентов уже выполнены работы. А ведь срыв сроков может грозить не только неполучением федеральных денег на благоустройство улицы, но и проблемами с запуском тепла.
Кто же стоит во главе компании, которая получила тепловой комплекс Северного Полевского в концессию?
Пост генерального директора занимает некто Денис Порывай. По данным сразу нескольких наших источников, в прошлом он работал оперативником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области.
В 2017 году бывший полицейский стал директором и соучредителем ООО «ТК Дабл ДИ Компани». По данным из открытых источников, основным видом деятельности компании является производство парфюмерных и косметических средств.
Согласитесь, довольно странно, когда за тепловое хозяйство крупного города (пусть только и его северной части) начинает отвечать руководитель без опыта работы в ЖКХ. Но и это еще не всё. По данным портала list-org, ООО «ТК Дабл ДИ Компани» на протяжении всей своей истории сдаёт отчетность с нулевыми активами, нулевой выручкой, но с кредитами. В компании работает официально один человек. Это позволяет предположить, что ООО «ТК Дабл ДИ Компани» имеет все основные признаки фирмы-однодневки.
Заместитель директора Павел Юсим успел «засветиться» в Нижнем Тагиле и в Качканаре. Во втором городе Свердловской области Юсим возглавлял МУП «Тагилэнерго». Когда долги предприятия выросли в несколько раз и достигли 500 млн рублей, тогдашняя глава Нижнего Тагила Валентина Исаева решила уволить директора. Но сделать этого так и не удалось. Как писало издание «Тагил.Сити», Павел Юсим ушел на больничный, который продолжался 109 дней, пока не выбрали нового мэра.
В итоге долги МУП «Тагилэнерго» продолжили расти, предприятие было признано банкротом, а в 2021 году «Евраз-НТМК» потребовал взыскать часть долга на сумму более миллиарда рублей с администрации Нижнего Тагила в качестве субсидиарной ответственности.
К тому времени Павел Юсим уже успел поработать в Качканаре, где возглавлял местную теплоснабжающую компанию КТК. В 2017 году местные СМИ, выясняя причину низкой температуры воды в батареях и горячем кране, опросили представителя управляющей компании, который предположил, что дело в попытках КТК сэкономить за счет добавления в теплосеть холодной воды.
Впрочем, как говорят в Полевском, реально деятельностью ОАО «Полевская коммунальная компания», возможно, управляет некто Дмитрий Маруков. Он является директором другой организации, ООО «Первая полевская коммунальная компания», которая была создана в декабре прошлого года.
Дмитрий Маруков, как и Павел Юсим, хорошо знаком жителям Нижнего Тагила. Здесь он возглавлял ООО «Управление». В 2014 году информационное агентство «Все новости» сообщало о том, что Дмитрия Марукова не могут найти пожарные дознаватели. Представители Госпожнадзора рассказали СМИ, что, по их мнению, именно директор УК виноват в пожаре, уничтожившем крышу дома № 45 по улице Мира.
По данным, раскрытым самой компанией, 100 % акций принадлежат Александру Константиновичу Строганову. В открытых источниках есть информация только об одном предпринимателе с такими данными. Возглавляемое им предприятие работало в далекой от сферы ЖКХ отрасли и в 2019 году было ликвидировано. Кроме того, имеются данные, что некий Строганов Александр Константинович из Екатеринбурга в 2003 году был фигурантом уголовного дела о краже. До суда оно не дошло, так как его закрыли в связи с примирением сторон. В 2008 году Строганов Александр Константинович вновь оказался в поле зрения милиции. И вновь речь шла о краже, но уже о мелкой, в связи с чем вместо уголовного дела было возбуждено административное производство.
Как компания с такими руководителями и акционером смогла получить контроль над тепловым хозяйством северной части Полевского? Об этом надо бы спросить администрацию, которая проводила конкурс на заключение концессионного соглашения. И краткое знакомство с людьми, ответственными за принятие подобных решений, вызывает ещё больше недоумения.
О главе Константине Поспелове мы уже рассказывали в прошлом материале, поэтому начнём сразу с его первого заместителя Андрея Федюнина. По словам источников в администрации, именно Федюнин настаивал на выделении денег для «ПКК» и добился необходимого решения от депутатов.
Совпадение или нет, но после начала реконструкции на Коммунистической, на участке господина Федюнина тоже стали проводиться строительные работы.
Пост заместителя главы по ЖКХ занимает Ольга Нужнова. По словам источников, она является выходцем из компании «Агроцвет», которая систематически получала контракты на содержание дорог в Полевском. Возможно, формального нарушения закона тут нет, но переход сотрудника из компании, которая регулярно выигрывает конкурсы, в мэрию, то есть к основному заказчику, выглядит подозрительно.
Службу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства возглавляет Марина Иванова. Как говорят в городе, предположительно, она является супругой Дмитрия Иванова, который в 2021 году получил срок наряду с другими участниками так называемой «банды Серикова». Данная преступная группа, созданная высокопоставленным функционером «Единой России» Андреем Сериковым, похищала граждан, имеющих коммунальные долги, и вымогала у них недвижимость.
Получается довольно интересное совпадение: все потерпевшие имеют долги за ЖКУ, а вероятная супруга одного из участников банды работает в муниципальной службе ЖКХ? Как бы то ни было, несмотря на вступление приговора в законную силу, Марина Иванова продолжает работу.
Возможно, губернатору Евгению Куйвашеву стоило бы обратить на данные эпизоды внимание директора департамента противодействия коррупции и контроля Ильхама Ширалиева.
Впрочем, не только в сфере ЖКХ Полевского наблюдаются проблемы. Во время прошлогоднего визита к Евгению Куйвашеву обратился летчик – герой России Дамир Юсупов, заявивший, что в микрорайоне Зеленый Бор остро не хватает мест в школе. На 20 тысяч жителей есть только одна школа, № 21, которая переполнена.
Прошел почти год, но ситуация с мертвой точки так и не сдвинулась. Сколько еще подписей предстоит собрать местным жителям, остается только догадываться. Работы администрации в этом направлении не видно.
Не помешало бы губернатору посетить и ЖСК «Березовая роща-4». Дома, которые должны были быть достроены еще в прошлом году, скорее всего, не будут построены и в этом. Когда граждане обратились к Константину Поспелову и рассказали о проблеме, он ответил им, что на самом деле строительство домов идёт с опережением графика, так как выданное им разрешение на строительство действует два года. Но данный документ никак не определяет, когда дома должны быть построены, указанные главой даты лишь ограничивают срок, в течение которого застройщик может начать работу. Неужели глава не понимал таких элементарных вещей, когда готовил ответ? Или сознательно пытался ввести пайщиков в заблуждение?
По словам источников, во время собрания кооператива застройщик предложил пайщикам увеличить стоимость паев, чтобы ускорить темпы строительства. Когда граждане отказались, слово взял Константин Поспелов, по словам источников, сказавший фразу: «Вы хотите быть правыми или счастливыми?»
Да, возлагать на главу городского округа ответственность за строительство, где и заказчиком, и строителем являются частные организации, нельзя. Но его реакция на тяжелую ситуацию, в которой оказались люди (зачастую для покупки пая люди продают жилье и селятся у родственников), вызывает сомнения в том, что Константин Поспелов способен руководить городом в интересах жителей. Над этим и стоит поразмышлять губернатору. Впрочем, возможно, какие-то выводы главы региона уже сделал, решив, не ехать накануне выборов в достаточно крупный город, расположенный вблизи Екатеринбурга.
В прошлом материале мы подробно разобрали неутешительные итоги пятилетней работы главы Полевского Константина Поспелова. А недавно стало известно, что город должен был посетить губернатор Евгений Куйвашев. Но в последний момент визит был отменен.
Сразу несколько источников называли конкретную дату приезда главы региона – 29 июля. Уже в процессе подготовки данного материала стало известно, что губернатор перестроил график, убрав из календаря посещение довольно крупного по областным меркам города.
Отмена визита губернатора в чиновничьих кругах обычно оценивается как своего рода оценка (при том не самая хорошая) работе местных властей. Как правило перед приездом высшего должностного лица области представители его администрации посещают территории и определяют как перечень объектов, за которые губернатор может похвалить местные власти, так и список проблем, которые можно решить, слегка пожурив местную администрацию, и, выдав поручения местным чиновникам и областным министрам. Отмена же визита вполне может рассматриваться как признание губернатором того факта, что острые вопросы столь простым способом решить не удастся.
Глава Полевского Константин Поспелов был уверен, что городу есть что показать губернатору, но в администрации глава региона, видимо, посчитали иначе. Фото: администрация Полевского ГО
То, что в Полевском ждут губернатора, ещё недавно подтверждал корреспонденту «Вечерних ведомостей» и сам глава Константин Поспелов. При этом его ожидания, судя по разговору, были вполне оптимистические.
«У нас есть, о чём рассказать, и что показать губернатору», – сказал градоначальник, но конкретные примеры не привел, предложив приехать в город и посмотреть самим.
Мы послушались совета градоначальника и посетили Полевской. Губернатору и вправду было бы что посмотреть и что послушать, вот только решить имеющиеся проблемы оперативно он вряд ли бы смог.
«Новая Коммунка» и старые проблемы
Первый пункт нашего визита – улица Коммунистическая. В 2021 году центральная магистраль северной части города вошла в перечень объектов, на реконструкцию которых выделят деньги из федерального и областного бюджетов. Безусловно, преобразовывать центральные улицы надо, но от первых результатов работы горожане схватились за голову: из некогда зеленой зоны Коммунистическая после рубки деревьев превратилась в голую дорогу.
Реализация проекта «Новая Коммунка» будет лишена смысла без замены теплосетей, расположенных под главной дорогой северной части города. Поскольку коммунальное хозяйство Полевского, как мы рассказывали в прошлом материале, находится в удручающем состоянии, администрация города решила отдать теплосети в концессию.
Победителем конкурса стало ОАО «Полевская коммунальная компания». Предприятие взялось за работу, но уже в марте 2022 года администрация города сверх установленной договором платы концедента решила выделить ПКК бюджетную субсидию в 24 млн рублей. Как пишет портал «ПроПолевской», свою щедрость чиновники объяснили тем, что без быстрой замены теплосетей реализовать проект с федеральным финансированием не удастся.
Против выделения средств выступила счётная палата.
«Мы провели экспертизу проекта бюджета, – сообщила на комитете председатель счетной палаты Ирина Зюзева. – Нельзя предоставить субсидию из местного бюджета, так как в концессионном соглашении не предусмотрен объем средств, который принимает на себя бюджет, либо оплата концедента. Вопрос можно решить только через Федеральную антимонопольную службу».
Отсутствие рабочих на перекопанной улице Коммунистической не может не раздражать горожан. А приближение отопительного сезона добавляет чувство тревоги
Депутаты сначала отказались выделять деньги и обратились в ФАС. Антимонопольщики также заключили, что так делать нельзя.
«Принятие концедентом после заключения концессионного соглашения решения о возможности софинансирования части расходов на строительство и (или) реконструкцию концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, выплате платы концедента противоречит действующему законодательству, по сути, является предоставлением дополнительных преимуществ концессионеру и может также содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства», – говорится в ответе ФАС на обращение председателя думы Ильи Кочева.
А вот первый заместитель главы Андрей Федюнин нарушений не видит.
«У вас неверная информация», – сказал чиновник, пояснив, что речь идет не о субсидии, а о досрочной выплате средств при условии, что «ПКК» выполнит работы досрочно. Почему тогда «ПроПолевской», председатель думы Илья Кочев и ФАС говорят о субсидии, непонятно. На вопрос «Вечерних ведомостей», как он оценивает ход ремонтных работ на Коммунистической, Андрей Федюнин ответил: «Прекрасно». Хотя даже визуально заметно, что в траншее работают, что называется, «полтора землекопа». И это фото мы сделали в разгар рабочего дня.
По данным наших источников, на оперативном совещании в администрации, ни представители ПКК, ни замглавы Полевского по ЖКХ Ольга Нужнова не смогли ответить, насколько процентов уже выполнены работы. А ведь срыв сроков может грозить не только неполучением федеральных денег на благоустройство улицы, но и проблемами с запуском тепла.
Коммунальщики с сомнительным прошлым и полицейский-парфюмер
Кто же стоит во главе компании, которая получила тепловой комплекс Северного Полевского в концессию?
Пост генерального директора занимает некто Денис Порывай. По данным сразу нескольких наших источников, в прошлом он работал оперативником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области.
В 2017 году бывший полицейский стал директором и соучредителем ООО «ТК Дабл ДИ Компани». По данным из открытых источников, основным видом деятельности компании является производство парфюмерных и косметических средств.
Согласитесь, довольно странно, когда за тепловое хозяйство крупного города (пусть только и его северной части) начинает отвечать руководитель без опыта работы в ЖКХ. Но и это еще не всё. По данным портала list-org, ООО «ТК Дабл ДИ Компани» на протяжении всей своей истории сдаёт отчетность с нулевыми активами, нулевой выручкой, но с кредитами. В компании работает официально один человек. Это позволяет предположить, что ООО «ТК Дабл ДИ Компани» имеет все основные признаки фирмы-однодневки.
Заместитель директора Павел Юсим успел «засветиться» в Нижнем Тагиле и в Качканаре. Во втором городе Свердловской области Юсим возглавлял МУП «Тагилэнерго». Когда долги предприятия выросли в несколько раз и достигли 500 млн рублей, тогдашняя глава Нижнего Тагила Валентина Исаева решила уволить директора. Но сделать этого так и не удалось. Как писало издание «Тагил.Сити», Павел Юсим ушел на больничный, который продолжался 109 дней, пока не выбрали нового мэра.
В итоге долги МУП «Тагилэнерго» продолжили расти, предприятие было признано банкротом, а в 2021 году «Евраз-НТМК» потребовал взыскать часть долга на сумму более миллиарда рублей с администрации Нижнего Тагила в качестве субсидиарной ответственности.
К тому времени Павел Юсим уже успел поработать в Качканаре, где возглавлял местную теплоснабжающую компанию КТК. В 2017 году местные СМИ, выясняя причину низкой температуры воды в батареях и горячем кране, опросили представителя управляющей компании, который предположил, что дело в попытках КТК сэкономить за счет добавления в теплосеть холодной воды.
Впрочем, как говорят в Полевском, реально деятельностью ОАО «Полевская коммунальная компания», возможно, управляет некто Дмитрий Маруков. Он является директором другой организации, ООО «Первая полевская коммунальная компания», которая была создана в декабре прошлого года.
Дмитрий Маруков, как и Павел Юсим, хорошо знаком жителям Нижнего Тагила. Здесь он возглавлял ООО «Управление». В 2014 году информационное агентство «Все новости» сообщало о том, что Дмитрия Марукова не могут найти пожарные дознаватели. Представители Госпожнадзора рассказали СМИ, что, по их мнению, именно директор УК виноват в пожаре, уничтожившем крышу дома № 45 по улице Мира.
По данным, раскрытым самой компанией, 100 % акций принадлежат Александру Константиновичу Строганову. В открытых источниках есть информация только об одном предпринимателе с такими данными. Возглавляемое им предприятие работало в далекой от сферы ЖКХ отрасли и в 2019 году было ликвидировано. Кроме того, имеются данные, что некий Строганов Александр Константинович из Екатеринбурга в 2003 году был фигурантом уголовного дела о краже. До суда оно не дошло, так как его закрыли в связи с примирением сторон. В 2008 году Строганов Александр Константинович вновь оказался в поле зрения милиции. И вновь речь шла о краже, но уже о мелкой, в связи с чем вместо уголовного дела было возбуждено административное производство.
Кто отвечает за ЖКХ?
Как компания с такими руководителями и акционером смогла получить контроль над тепловым хозяйством северной части Полевского? Об этом надо бы спросить администрацию, которая проводила конкурс на заключение концессионного соглашения. И краткое знакомство с людьми, ответственными за принятие подобных решений, вызывает ещё больше недоумения.
О главе Константине Поспелове мы уже рассказывали в прошлом материале, поэтому начнём сразу с его первого заместителя Андрея Федюнина. По словам источников в администрации, именно Федюнин настаивал на выделении денег для «ПКК» и добился необходимого решения от депутатов.
Первый заместитель главы Андрей Федюнин убедил депутатов выделить деньги ОАО «ПКК», но в ФАС считают это нарушением. Фото: администрация Полевского ГО
Совпадение или нет, но после начала реконструкции на Коммунистической, на участке господина Федюнина тоже стали проводиться строительные работы.
Пост заместителя главы по ЖКХ занимает Ольга Нужнова. По словам источников, она является выходцем из компании «Агроцвет», которая систематически получала контракты на содержание дорог в Полевском. Возможно, формального нарушения закона тут нет, но переход сотрудника из компании, которая регулярно выигрывает конкурсы, в мэрию, то есть к основному заказчику, выглядит подозрительно.
Службу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства возглавляет Марина Иванова. Как говорят в городе, предположительно, она является супругой Дмитрия Иванова, который в 2021 году получил срок наряду с другими участниками так называемой «банды Серикова». Данная преступная группа, созданная высокопоставленным функционером «Единой России» Андреем Сериковым, похищала граждан, имеющих коммунальные долги, и вымогала у них недвижимость.
Совпадение или нет, но после начала реконструкции на Коммунистической, на участке господина Федюнина тоже стали проводиться строительные работы
Получается довольно интересное совпадение: все потерпевшие имеют долги за ЖКУ, а вероятная супруга одного из участников банды работает в муниципальной службе ЖКХ? Как бы то ни было, несмотря на вступление приговора в законную силу, Марина Иванова продолжает работу.
Возможно, губернатору Евгению Куйвашеву стоило бы обратить на данные эпизоды внимание директора департамента противодействия коррупции и контроля Ильхама Ширалиева.
«Вы хотите быть правыми или счастливыми?»
Впрочем, не только в сфере ЖКХ Полевского наблюдаются проблемы. Во время прошлогоднего визита к Евгению Куйвашеву обратился летчик – герой России Дамир Юсупов, заявивший, что в микрорайоне Зеленый Бор остро не хватает мест в школе. На 20 тысяч жителей есть только одна школа, № 21, которая переполнена.
Прошел почти год, но ситуация с мертвой точки так и не сдвинулась. Сколько еще подписей предстоит собрать местным жителям, остается только догадываться. Работы администрации в этом направлении не видно.
Жители Полевского, включая героя России Дамира Юсупова, уже не первый год просят власти построить на этом месте новую школу, но прогресса в решении вопроса не наблюдается
Не помешало бы губернатору посетить и ЖСК «Березовая роща-4». Дома, которые должны были быть достроены еще в прошлом году, скорее всего, не будут построены и в этом. Когда граждане обратились к Константину Поспелову и рассказали о проблеме, он ответил им, что на самом деле строительство домов идёт с опережением графика, так как выданное им разрешение на строительство действует два года. Но данный документ никак не определяет, когда дома должны быть построены, указанные главой даты лишь ограничивают срок, в течение которого застройщик может начать работу. Неужели глава не понимал таких элементарных вещей, когда готовил ответ? Или сознательно пытался ввести пайщиков в заблуждение?
По словам источников, во время собрания кооператива застройщик предложил пайщикам увеличить стоимость паев, чтобы ускорить темпы строительства. Когда граждане отказались, слово взял Константин Поспелов, по словам источников, сказавший фразу: «Вы хотите быть правыми или счастливыми?»
Комплекс «Березовая роща-4», согласно договорам, должен был быть готов еще в прошлом году, но глава Константин Поспелов заверяет граждан, что строительство, напротив, идет с опережением
Да, возлагать на главу городского округа ответственность за строительство, где и заказчиком, и строителем являются частные организации, нельзя. Но его реакция на тяжелую ситуацию, в которой оказались люди (зачастую для покупки пая люди продают жилье и селятся у родственников), вызывает сомнения в том, что Константин Поспелов способен руководить городом в интересах жителей. Над этим и стоит поразмышлять губернатору. Впрочем, возможно, какие-то выводы главы региона уже сделал, решив, не ехать накануне выборов в достаточно крупный город, расположенный вблизи Екатеринбурга.
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