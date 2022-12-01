Начальника управления культурой Полевского уволили за коррупционные преступления

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Начальника управления культурой Полевского городского округа Максима Незлобина уволили в связи с утратой доверия. В мае его приговорили к лишению свободы за коррупционные преступления.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, в мае этого года Полевской городской суд вынес приговор начальнику управления культурой городского округа Максиму Незлобину и бывшему заместителю главного бухгалтера управления Людмиле Лещевой.Незлобина признали виновным в мошенничестве, незаконном участии в предпринимательской деятельности, получении взятки в крупном размере и злоупотреблением должностными полномочиями. Лещева признана виновной в пособничестве в мошенничестве. Максиму Незлобину назначили пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом четыре миллиона рублей, а Лещевой – штраф 200 тысяч рублей.Также суд в счет возмещения материального ущерба с Незлобина и Лещевой солидарно взыскал в доход бюджета Полевского ГО 1,2 миллиона рублей, а с Незлобина еще 10,7 миллиона рублей.Прокуратура не согласилась с приговором, подав апелляцию. Свердловский облсуд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, назначив Незлобину дополнительное наказание – лишение права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением полномочий представителя власти, на пять лет.Кроме того, прокуратура внесла главе Полевского представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, потребовав уволить Максима Незлобина в связи с утратой доверия. Распоряжением главы городского округа Незлобина уволили с муниципальной службы.