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Начальника управления культурой Полевского уволили за коррупционные преступления
Политика
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Начальника управления культурой Полевского городского округа Максима Незлобина уволили в связи с утратой доверия. В мае его приговорили к лишению свободы за коррупционные преступления.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, в мае этого года Полевской городской суд вынес приговор начальнику управления культурой городского округа Максиму Незлобину и бывшему заместителю главного бухгалтера управления Людмиле Лещевой.
Незлобина признали виновным в мошенничестве, незаконном участии в предпринимательской деятельности, получении взятки в крупном размере и злоупотреблением должностными полномочиями. Лещева признана виновной в пособничестве в мошенничестве. Максиму Незлобину назначили пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом четыре миллиона рублей, а Лещевой – штраф 200 тысяч рублей.
Также суд в счет возмещения материального ущерба с Незлобина и Лещевой солидарно взыскал в доход бюджета Полевского ГО 1,2 миллиона рублей, а с Незлобина еще 10,7 миллиона рублей.
Прокуратура не согласилась с приговором, подав апелляцию. Свердловский облсуд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, назначив Незлобину дополнительное наказание – лишение права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением полномочий представителя власти, на пять лет.
Кроме того, прокуратура внесла главе Полевского представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, потребовав уволить Максима Незлобина в связи с утратой доверия. Распоряжением главы городского округа Незлобина уволили с муниципальной службы.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, в мае этого года Полевской городской суд вынес приговор начальнику управления культурой городского округа Максиму Незлобину и бывшему заместителю главного бухгалтера управления Людмиле Лещевой.
Незлобина признали виновным в мошенничестве, незаконном участии в предпринимательской деятельности, получении взятки в крупном размере и злоупотреблением должностными полномочиями. Лещева признана виновной в пособничестве в мошенничестве. Максиму Незлобину назначили пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом четыре миллиона рублей, а Лещевой – штраф 200 тысяч рублей.
Также суд в счет возмещения материального ущерба с Незлобина и Лещевой солидарно взыскал в доход бюджета Полевского ГО 1,2 миллиона рублей, а с Незлобина еще 10,7 миллиона рублей.
Прокуратура не согласилась с приговором, подав апелляцию. Свердловский облсуд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, назначив Незлобину дополнительное наказание – лишение права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением полномочий представителя власти, на пять лет.
Кроме того, прокуратура внесла главе Полевского представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, потребовав уволить Максима Незлобина в связи с утратой доверия. Распоряжением главы городского округа Незлобина уволили с муниципальной службы.
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