Пятилетка главы Полевского Поспелова: коммунальный кризис, уголовное дело VIP-чиновника и миллиардные нарушения
Несмотря на ворох проблем, действующий мэр собирается на новый срок
Политика
Своими действиями глава Константин Поспелов может подставить губернатора Евгения Куйвашева, которому в сентябре предстоит участие в очередных выборах. Фото администрации Полевского ГО
В Полевском городском округе проходит конкурс на должность главы. Комиссия внесла в городскую думу пять кандидатов. 30 июня депутаты назовут имя человека, который будет руководить городом на протяжении ближайших пяти лет. Среди претендентов есть и действующий глава муниципалитета Константин Поспелов. В том, что именно он продолжит работу, мало кто сомневается. Вот только вряд ли такое развитие событий обрадует жителей города. Ведь первая пятилетка нынешнего мэра, скорее всего, запомнится усугублением кризиса в ЖКХ и коррупционными скандалами.
Основной этап конкурса на должность главы Полевского городского округа прошел 21 июня. К собеседованию были допущены семь кандидатов, но отбор прошли только пять. В их числе – Константин Поспелов, который руководит городом с 2017 года. Помимо него до голосования в думе допущены директор МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» Дмитрий Коробейников, депутат городской думы Игорь Кулбаев, инженер АО «Газмонтаж» Анатолий Холодов и Венер Бикбулатов, до недавнего времени возглавлявший МУП «Полевская специализированная компания» (ПСК).
Кандидатуру бывшего депутата Заксобрания Свердловской области Александра Юланова конкурсная комиссия забраковала. Еще один кандидат, председатель думы Полевского Илья Кочев от дальнейшей борьбы за кресло мэра отказался сам.
По закону, половина выборщиков, а именно четыре, представляют муниципальных депутатов. При этом из четырёх городских членов комиссии трое, как и действующий глава Константин Поспелов, либо связаны, либо были ранее связаны с Северским трубным заводом и группой компаний «Синара». Это бывший (до февраля этого года) управляющий директор предприятия Михаил Зуев, до 17 июня также возглавлявший Полевской филиал Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (президент СОСПП – многолетний глава ГК «Синара» Дмитрий Пумпянский, лишь недавно оставивший должность из-за санкций), руководитель ООО «Управление рабочего снабжения Северского трубного завода» Валерий Колотилов и действующий исполнительный директор Полевского филиала СОСП Владимир Юренков.
Четвертый член комиссии, вице-спикер городской думы Илья Бориско, является единственным учредителем компании «Планкомплект», занимающейся промышленным строительством. Учитывая, что из крупных производственных предприятий в Полевском остался только СТЗ, нетрудно предположить, кто является основным клиентом компании Ильи Бориско.
В общем, тот факт, что кандидатура Константина Поспелова получила одобрение конкурсной комиссии, мало кого удивил. Да и в то, что дума, половину этой комиссии избравшая, не поддержит действующего главу, верится с трудом. Впрочем, у всех пяти кандидатов 30 июня ещё представится возможность высказаться.
Любопытно, что пять лет назад главу избирали осенью, а значит, его полномочия заканчиваются только через несколько месяцев. По данным источников «Вечерних ведомостей», против решения о переносе конкурса выступил Илья Кочев. В результате партия «Единая Россия» (первичную организацию которой возглавляет Константин Поспелов) не стала выдвигать его на выборы думы нового созыва.
Почему же все-таки избирать главу на новый срок решили в июне? Теоретически, это может быть связано с уже упомянутыми выборами. У главы, который гарантировал себе пребывание на пятилетний срок работы, что называется, развязаны руки в плане использования административного ресурса. Одно дело, когда мобилизованный на выборы бюджетник сомневается, усидит ли глава после выборов на месте, и совсем другое – когда есть понимание, что он уже никуда не денется.
К слову, вокруг склонности Константина Поспелова к применению административных методов слухи ходят не первый год. Еще два года назад в распоряжение «Вечерних ведомостей» попала аудиозапись, на которой человек с голосом, очень похожим на голос главы Полевского, требует от подчиненных обеспечить явку на голосовании по изменению Конституции на уровне 75 %.
«Я отблагодарю вас за эффективную работу, выделив премиальный фонд один миллион рублей за достижение результата городом 75 % явки, – говорит данный человек. – В любом случае каждый УИК получит 30 тысяч рублей премиального фонда, если перешагнет эту цифру».
Каким образом комиссии должны были обеспечить явку на необходимом уровне, остается только догадываться. Однако стоит напомнить, что накануне опроса 2020 года и президент Владимир Путин, и губернатор Евгений Куйвашев публично предостерегали местные власти от использования административных методов принуждения к голосованию.
Цена подписи мэра
Сохранение думы, в которой подавляющее большинство депутатов были бы лояльны нынешнему главе, – задача для Константина Поспелова очень серьезная. За пять лет вопросов у населения к нему и к депутатам, принимающим отчеты мэра с оценкой «удовлетворительно», накопилось немало.
Пожалуй, самая острая ситуация – в сфере ЖКХ. Особенно это касается южной части города. Спустя несколько месяцев после избрания Константина Поспелова Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом МУП ПГО «ЖКХ Полевское». Данное коммунальное предприятие, занимавшееся как холодным, так и горячим водоснабжением населения, было создано всего за три года до своего финансового краха.
Как повёл себя глава в такой ситуации? Судя по материалам банкротного дела, в 2019 году он передал имущество МУПа, котельные, теплосети, сети холодного водоснабжения и водоотведения другим организациям. Конкурсная управляющая Александра Звонарёва посчитала действия главы нарушением интересов как предприятия-должника, так и его кредиторов.
Арбитражный суд Свердловской области обязал администрацию Полевского выплатить 139 млн рублей в качестве возмещения убытков, причиненных незаконной сделкой. Для сравнения – суммарные доходы бюджета городского округа на 2022 год запланированы в размере 2,8 млрд рублей, из которых собственные доходы (налоги, продажа и аренда городского имущества и т. д.) составляют порядка 850 млн рублей. То есть из-за действий администрации город должен лишиться 16 % от того, что заработает.
Впрочем, суд Уральского округа снизил размер требований до 35 млн рублей. Александра Звонарёва не согласилась с данным решением и подала жалобу в Верховный суд, посчитав, что кассационная инстанция, изменив оценку причиненного ущерба, вышла за пределы своей компетенции.
Как бы то ни было, 35 млн рублей также являются существенной суммой для городского бюджета. Кто ответственен за её утрату? Глава, подписавший постановление о передаче имущества вопреки закону о банкротстве и Гражданскому кодексу? Или члены его команды, ответственные за сферу ЖКХ? Как бы то ни было, но расплачиваться придется всему городу.
С финансовым крахом МУП «ЖКХ Полевское» остро встал вопрос, кто будет исполнять его обязанности. Особенно это касается холодного водоснабжения, где износ сетей близок к 100 %.
«Еще в 2016 году на одно из совещаний в правительстве Свердловской области я принес с собой кусок магистральной трубы из южной части города, – вспоминает Венер Бикбулатов. – Сначала я проткнул его ручкой, затем карандашом, а затем и пальцем».
По словам бывшего директора ПСК, причина такого состояния в том, что в сети ХВС не вкладывалось ни копейки. В 2018 году городские власти решают передать сети, обязанности по водоснабжению и водоотведению ПСК. Данное предприятие до того времени занималось только ритуальными услугами и содержанием гидротехнических сооружений.
«Поскольку я знал, в каком состоянии находятся сети, я был против, – рассказывает бывший директор ПСК. – Но глава Константин Поспелов и министр Николай Смирнов уговорили меня, поскольку другого выхода не было. Новый МУП создавать было нельзя, а из всех муниципальных предприятий только деятельность ПСК хоть как-то относилась к ЖКХ».
По оценке Венера Бикбулатова, эксплуатация ветхих сетей за год принесла убытки в размере 51 млн рублей. При этом выросли и другие расходы, в том числе на заработную плату, поскольку штат ПСК вырос с 35 до 135 человек. Уже через несколько месяцев начались долги по зарплате (задолженность составила два месяца), встал вопрос о возбуждении против Венера Бикбулатова административного и уголовного дел.
«Была договоренность и на уровне городской думы, и на уровне министра, что глава будет своевременно субсидировать предприятие, – рассказывает бывший руководитель ПСК. – Речь идет о компенсации за потерю воды, а на неё уходило порядка 70 % ресурса, и на расчеты с Северским трубным заводом. Но денег мы не получали».
Венер Бикбулатов рассказывает, что неоднократно обращался и к Константину Поспелову, и к Николаю Смирнову с напоминаниями об обещаниях. Но вместо ожидаемой помощи руководитель МУПа столкнулся с проблемами. Сначала его вывели из состава общественной палаты, а затем уволили с должности. По словам Венера Бикбулатова, за два года администрация предприняла 20 попыток уволить его с поста директора МУПа, и лишь последняя из них увенчалась успехом.
«Когда я подал иск о восстановлении на рабочем месте, представитель прокуратуры в процессе поддержала меня, указав, что 20 попыток уволить являются давлением на меня, – рассказывает Венер Бикбулатов. – Но суд отказал».
Примечательно, что на фоне кризиса в МУП ПСК Константин Поспелов заявил о необходимости выкупить очистные сооружения бывшего криолитового завода. Данный объект был построен в 1970 году, а срок эксплуатации составляет 50 лет.
По словам Венера Бикбулатова, компания «Чистая вода», которой сейчас принадлежат очистные сооружения, купила их за полтора миллиона рублей. Сейчас их стоимость, по оценке экс-директора ПСК, ещё меньше из-за крайнего износа оборудования. Однако администрация города ставила перед городской думой и областным правительством вопрос о выкупе объекта за 145 млн рублей. То есть почти в сто раз больше чем сумма, за которую они были выкуплены.
После обращения Бикбулатова в прокуратуру стоимость очистных сооружений внезапно снизилась до 44 млн рублей.
«По сути, данная сумма сопоставима с размером долгов «Чистой воды» перед ПСК, – отмечает Венер Бикбулатов. – Данную сумму назвал эксперт, привлеченный к делу о банкротстве компании. Но к работе эксперта есть множество вопросов. Как и конкурсный управляющий, он проживает в Томске. Есть сомнения, выезжал ли он вообще в Полевской, и не проводил ли оценку по фотографии?»
Возможно, Константину Поспелову не хватает специальных знаний? До назначения главой Полевского городского округа он работал в кадровой службе Северского трубного завода, и вряд ли когда-то сталкивался с вопросами ЖКХ, которые являются ключевыми для любого муниципалитета. В таком случае возникает вопрос, почему команда главы не указала на то, что принимаемые решения зачастую оказываются как минимум спорными как с юридической, так и с хозяйственной точки зрения.
Впрочем, не только в сфере ЖКХ происходят странные вещи. Всероссийскую огласку получило уголовное дело начальника управления культуры администрации Полевского городского округа Максима Незлобина. Родной брат резидента Comedy club был признан виновным в хищении бюджетных средств через фиктивное трудоустройство «мёртвых душ» и получение взятки от директора казенного учреждения за общее покровительство. В случае вступления приговора в законную силу высокопоставленный чиновник проведет в колонии пять лет.
Но и это еще не всё. По данным муниципальной счётной палаты, всего с 2018 по 2021 годы администрацией Полевского городского округа допущено 698 нарушений на общую сумму 3,1 млрд рублей. А это порядка полутора годовых бюджетов города.
Венер Бикбулатов, по его словам, неоднократно обращался в органы прокуратуры и СК, предоставляя в качестве приложений акты счётной палаты и судебные документы, но ожидаемой оценки действий главы не получил. Обращения в надзорное ведомство, по его словам, заканчивались тем, что все заявления оказывались у городского прокурора Александра Рудых (подробно о деятельности Рудых на посту прокурора в Первоуральске, который он занимал до перевода в Полевской, можно прочитать в нашем расследовании), который предоставлял ответ об отсутствии оснований для прокурорского реагирования. Жалобы в вышестоящую прокуратуру по итогу все равно приходили к Рудых, в чем Венер Бикбулатов видит грубое нарушение закона «О прокуратуре».
Что касается Следственного комитета, то, по словам Венера Бикбулатова, городской отдел вынес отказ в возбуждении уголовного дела. После того как заявитель обратился с жалобой к председателю Следственного комитета Александра Бастрыкину, постановление было отменено, а следователю поручили провести новую проверку.
Венер Бикбулатов также обращался к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой инициировать отставку Константина Поспелова с должности главы Полевского городского округа. По его словам, после обращения он встречался с начальником Департамента противодействия коррупции и контроля Ильхамом Ширалиевым, но предметного разговора не получилось, так как приложения, на которые он ссылался в обращении к губернатору, в департамент переданы не были.
Как уже говорилось, 30 июня депутаты смогут ознакомиться со всеми кандидатами в главы Полевского городского округа. Всем претендентам будет дана возможность изложить свое видение проблем в муниципалитете и путей их решения. И если на заседании будут подняты вопросы кризиса в городском хозяйстве, масштабных финансовых нарушений и проявлений коррупции, то остается только догадываться, какие доводы приведут народные избранники, чтобы оправдать избрание Константина Поспелова на новый срок.
Примечательно, что параллельно с выборами нового главы в Кировском районном суде Екатеринбурга рассматривается административное дело в отношении Поспелова – по статье о нарушении закона об исполнительном производстве в должности главы – решение по нему должны были вынести 10 июня, однако перенесли заседание на 1 июля – следующий день после того как в думе Полевского уже выберут главу.
В процессе подготовке материала стало известно, что 22 июня 2022 года у Венера Бикбулатова прошли обыски. Изъяты средства мобильной связи и документы. Судя по всему, на данный момент включены все рычаги, чтобы не допустить публичной огласки имеющейся у него информации. Со своей стороны, можем отметить, что документы им уже переданы в СМИ, и информация о нарушениях со стороны администрации и лично Константина Поспелова будет опубликована.
Основной этап конкурса на должность главы Полевского городского округа прошел 21 июня. К собеседованию были допущены семь кандидатов, но отбор прошли только пять. В их числе – Константин Поспелов, который руководит городом с 2017 года. Помимо него до голосования в думе допущены директор МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» Дмитрий Коробейников, депутат городской думы Игорь Кулбаев, инженер АО «Газмонтаж» Анатолий Холодов и Венер Бикбулатов, до недавнего времени возглавлявший МУП «Полевская специализированная компания» (ПСК).
Кандидатуру бывшего депутата Заксобрания Свердловской области Александра Юланова конкурсная комиссия забраковала. Еще один кандидат, председатель думы Полевского Илья Кочев от дальнейшей борьбы за кресло мэра отказался сам.
По закону, половина выборщиков, а именно четыре, представляют муниципальных депутатов. При этом из четырёх городских членов комиссии трое, как и действующий глава Константин Поспелов, либо связаны, либо были ранее связаны с Северским трубным заводом и группой компаний «Синара». Это бывший (до февраля этого года) управляющий директор предприятия Михаил Зуев, до 17 июня также возглавлявший Полевской филиал Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (президент СОСПП – многолетний глава ГК «Синара» Дмитрий Пумпянский, лишь недавно оставивший должность из-за санкций), руководитель ООО «Управление рабочего снабжения Северского трубного завода» Валерий Колотилов и действующий исполнительный директор Полевского филиала СОСП Владимир Юренков.
Четвертый член комиссии, вице-спикер городской думы Илья Бориско, является единственным учредителем компании «Планкомплект», занимающейся промышленным строительством. Учитывая, что из крупных производственных предприятий в Полевском остался только СТЗ, нетрудно предположить, кто является основным клиентом компании Ильи Бориско.
В общем, тот факт, что кандидатура Константина Поспелова получила одобрение конкурсной комиссии, мало кого удивил. Да и в то, что дума, половину этой комиссии избравшая, не поддержит действующего главу, верится с трудом. Впрочем, у всех пяти кандидатов 30 июня ещё представится возможность высказаться.
Любопытно, что пять лет назад главу избирали осенью, а значит, его полномочия заканчиваются только через несколько месяцев. По данным источников «Вечерних ведомостей», против решения о переносе конкурса выступил Илья Кочев. В результате партия «Единая Россия» (первичную организацию которой возглавляет Константин Поспелов) не стала выдвигать его на выборы думы нового созыва.
Непрезидентские методы
Почему же все-таки избирать главу на новый срок решили в июне? Теоретически, это может быть связано с уже упомянутыми выборами. У главы, который гарантировал себе пребывание на пятилетний срок работы, что называется, развязаны руки в плане использования административного ресурса. Одно дело, когда мобилизованный на выборы бюджетник сомневается, усидит ли глава после выборов на месте, и совсем другое – когда есть понимание, что он уже никуда не денется.
К слову, вокруг склонности Константина Поспелова к применению административных методов слухи ходят не первый год. Еще два года назад в распоряжение «Вечерних ведомостей» попала аудиозапись, на которой человек с голосом, очень похожим на голос главы Полевского, требует от подчиненных обеспечить явку на голосовании по изменению Конституции на уровне 75 %.
«Я отблагодарю вас за эффективную работу, выделив премиальный фонд один миллион рублей за достижение результата городом 75 % явки, – говорит данный человек. – В любом случае каждый УИК получит 30 тысяч рублей премиального фонда, если перешагнет эту цифру».
Каким образом комиссии должны были обеспечить явку на необходимом уровне, остается только догадываться. Однако стоит напомнить, что накануне опроса 2020 года и президент Владимир Путин, и губернатор Евгений Куйвашев публично предостерегали местные власти от использования административных методов принуждения к голосованию.
Цена подписи мэра
Сохранение думы, в которой подавляющее большинство депутатов были бы лояльны нынешнему главе, – задача для Константина Поспелова очень серьезная. За пять лет вопросов у населения к нему и к депутатам, принимающим отчеты мэра с оценкой «удовлетворительно», накопилось немало.
Пожалуй, самая острая ситуация – в сфере ЖКХ. Особенно это касается южной части города. Спустя несколько месяцев после избрания Константина Поспелова Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом МУП ПГО «ЖКХ Полевское». Данное коммунальное предприятие, занимавшееся как холодным, так и горячим водоснабжением населения, было создано всего за три года до своего финансового краха.
Как повёл себя глава в такой ситуации? Судя по материалам банкротного дела, в 2019 году он передал имущество МУПа, котельные, теплосети, сети холодного водоснабжения и водоотведения другим организациям. Конкурсная управляющая Александра Звонарёва посчитала действия главы нарушением интересов как предприятия-должника, так и его кредиторов.
Арбитражный суд Свердловской области обязал администрацию Полевского выплатить 139 млн рублей в качестве возмещения убытков, причиненных незаконной сделкой. Для сравнения – суммарные доходы бюджета городского округа на 2022 год запланированы в размере 2,8 млрд рублей, из которых собственные доходы (налоги, продажа и аренда городского имущества и т. д.) составляют порядка 850 млн рублей. То есть из-за действий администрации город должен лишиться 16 % от того, что заработает.
Впрочем, суд Уральского округа снизил размер требований до 35 млн рублей. Александра Звонарёва не согласилась с данным решением и подала жалобу в Верховный суд, посчитав, что кассационная инстанция, изменив оценку причиненного ущерба, вышла за пределы своей компетенции.
Как бы то ни было, 35 млн рублей также являются существенной суммой для городского бюджета. Кто ответственен за её утрату? Глава, подписавший постановление о передаче имущества вопреки закону о банкротстве и Гражданскому кодексу? Или члены его команды, ответственные за сферу ЖКХ? Как бы то ни было, но расплачиваться придется всему городу.
Вместо помощи – увольнение
С финансовым крахом МУП «ЖКХ Полевское» остро встал вопрос, кто будет исполнять его обязанности. Особенно это касается холодного водоснабжения, где износ сетей близок к 100 %.
«Еще в 2016 году на одно из совещаний в правительстве Свердловской области я принес с собой кусок магистральной трубы из южной части города, – вспоминает Венер Бикбулатов. – Сначала я проткнул его ручкой, затем карандашом, а затем и пальцем».
По словам бывшего директора ПСК, причина такого состояния в том, что в сети ХВС не вкладывалось ни копейки. В 2018 году городские власти решают передать сети, обязанности по водоснабжению и водоотведению ПСК. Данное предприятие до того времени занималось только ритуальными услугами и содержанием гидротехнических сооружений.
«Поскольку я знал, в каком состоянии находятся сети, я был против, – рассказывает бывший директор ПСК. – Но глава Константин Поспелов и министр Николай Смирнов уговорили меня, поскольку другого выхода не было. Новый МУП создавать было нельзя, а из всех муниципальных предприятий только деятельность ПСК хоть как-то относилась к ЖКХ».
По оценке Венера Бикбулатова, эксплуатация ветхих сетей за год принесла убытки в размере 51 млн рублей. При этом выросли и другие расходы, в том числе на заработную плату, поскольку штат ПСК вырос с 35 до 135 человек. Уже через несколько месяцев начались долги по зарплате (задолженность составила два месяца), встал вопрос о возбуждении против Венера Бикбулатова административного и уголовного дел.
«Была договоренность и на уровне городской думы, и на уровне министра, что глава будет своевременно субсидировать предприятие, – рассказывает бывший руководитель ПСК. – Речь идет о компенсации за потерю воды, а на неё уходило порядка 70 % ресурса, и на расчеты с Северским трубным заводом. Но денег мы не получали».
Венер Бикбулатов рассказывает, что неоднократно обращался и к Константину Поспелову, и к Николаю Смирнову с напоминаниями об обещаниях. Но вместо ожидаемой помощи руководитель МУПа столкнулся с проблемами. Сначала его вывели из состава общественной палаты, а затем уволили с должности. По словам Венера Бикбулатова, за два года администрация предприняла 20 попыток уволить его с поста директора МУПа, и лишь последняя из них увенчалась успехом.
«Когда я подал иск о восстановлении на рабочем месте, представитель прокуратуры в процессе поддержала меня, указав, что 20 попыток уволить являются давлением на меня, – рассказывает Венер Бикбулатов. – Но суд отказал».
«Золотые» очистные
Примечательно, что на фоне кризиса в МУП ПСК Константин Поспелов заявил о необходимости выкупить очистные сооружения бывшего криолитового завода. Данный объект был построен в 1970 году, а срок эксплуатации составляет 50 лет.
По словам Венера Бикбулатова, компания «Чистая вода», которой сейчас принадлежат очистные сооружения, купила их за полтора миллиона рублей. Сейчас их стоимость, по оценке экс-директора ПСК, ещё меньше из-за крайнего износа оборудования. Однако администрация города ставила перед городской думой и областным правительством вопрос о выкупе объекта за 145 млн рублей. То есть почти в сто раз больше чем сумма, за которую они были выкуплены.
После обращения Бикбулатова в прокуратуру стоимость очистных сооружений внезапно снизилась до 44 млн рублей.
«По сути, данная сумма сопоставима с размером долгов «Чистой воды» перед ПСК, – отмечает Венер Бикбулатов. – Данную сумму назвал эксперт, привлеченный к делу о банкротстве компании. Но к работе эксперта есть множество вопросов. Как и конкурсный управляющий, он проживает в Томске. Есть сомнения, выезжал ли он вообще в Полевской, и не проводил ли оценку по фотографии?»
Возможно, Константину Поспелову не хватает специальных знаний? До назначения главой Полевского городского округа он работал в кадровой службе Северского трубного завода, и вряд ли когда-то сталкивался с вопросами ЖКХ, которые являются ключевыми для любого муниципалитета. В таком случае возникает вопрос, почему команда главы не указала на то, что принимаемые решения зачастую оказываются как минимум спорными как с юридической, так и с хозяйственной точки зрения.
Впрочем, не только в сфере ЖКХ происходят странные вещи. Всероссийскую огласку получило уголовное дело начальника управления культуры администрации Полевского городского округа Максима Незлобина. Родной брат резидента Comedy club был признан виновным в хищении бюджетных средств через фиктивное трудоустройство «мёртвых душ» и получение взятки от директора казенного учреждения за общее покровительство. В случае вступления приговора в законную силу высокопоставленный чиновник проведет в колонии пять лет.
Но и это еще не всё. По данным муниципальной счётной палаты, всего с 2018 по 2021 годы администрацией Полевского городского округа допущено 698 нарушений на общую сумму 3,1 млрд рублей. А это порядка полутора годовых бюджетов города.
Венер Бикбулатов, по его словам, неоднократно обращался в органы прокуратуры и СК, предоставляя в качестве приложений акты счётной палаты и судебные документы, но ожидаемой оценки действий главы не получил. Обращения в надзорное ведомство, по его словам, заканчивались тем, что все заявления оказывались у городского прокурора Александра Рудых (подробно о деятельности Рудых на посту прокурора в Первоуральске, который он занимал до перевода в Полевской, можно прочитать в нашем расследовании), который предоставлял ответ об отсутствии оснований для прокурорского реагирования. Жалобы в вышестоящую прокуратуру по итогу все равно приходили к Рудых, в чем Венер Бикбулатов видит грубое нарушение закона «О прокуратуре».
Что касается Следственного комитета, то, по словам Венера Бикбулатова, городской отдел вынес отказ в возбуждении уголовного дела. После того как заявитель обратился с жалобой к председателю Следственного комитета Александра Бастрыкину, постановление было отменено, а следователю поручили провести новую проверку.
Венер Бикбулатов также обращался к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой инициировать отставку Константина Поспелова с должности главы Полевского городского округа. По его словам, после обращения он встречался с начальником Департамента противодействия коррупции и контроля Ильхамом Ширалиевым, но предметного разговора не получилось, так как приложения, на которые он ссылался в обращении к губернатору, в департамент переданы не были.
Как уже говорилось, 30 июня депутаты смогут ознакомиться со всеми кандидатами в главы Полевского городского округа. Всем претендентам будет дана возможность изложить свое видение проблем в муниципалитете и путей их решения. И если на заседании будут подняты вопросы кризиса в городском хозяйстве, масштабных финансовых нарушений и проявлений коррупции, то остается только догадываться, какие доводы приведут народные избранники, чтобы оправдать избрание Константина Поспелова на новый срок.
Примечательно, что параллельно с выборами нового главы в Кировском районном суде Екатеринбурга рассматривается административное дело в отношении Поспелова – по статье о нарушении закона об исполнительном производстве в должности главы – решение по нему должны были вынести 10 июня, однако перенесли заседание на 1 июля – следующий день после того как в думе Полевского уже выберут главу.
В процессе подготовке материала стало известно, что 22 июня 2022 года у Венера Бикбулатова прошли обыски. Изъяты средства мобильной связи и документы. Судя по всему, на данный момент включены все рычаги, чтобы не допустить публичной огласки имеющейся у него информации. Со своей стороны, можем отметить, что документы им уже переданы в СМИ, и информация о нарушениях со стороны администрации и лично Константина Поспелова будет опубликована.
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