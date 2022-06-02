Выборы губернатора Свердловской области состоятся 11 сентября
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области сегодня назначили дату выборов губернатора. Выборы пройдут 11 сентября – в единый день голосования.
Как рассказали в Свердловском избиркоме, выдвижение кандидатов на пост губернатора стартует на следующий день после опубликования постановления о назначении выборов и завершится 22 июля в 18:00.
Ранее мы писали, что депутаты ЗССО сняли ограничение на число губернаторских сроков. Теперь один человек может занимать пост главы Свердловской области неограниченное количество сроков подряд.
Как рассказали в Свердловском избиркоме, выдвижение кандидатов на пост губернатора стартует на следующий день после опубликования постановления о назначении выборов и завершится 22 июля в 18:00.
Ранее мы писали, что депутаты ЗССО сняли ограничение на число губернаторских сроков. Теперь один человек может занимать пост главы Свердловской области неограниченное количество сроков подряд.
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