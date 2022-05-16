Депутаты свердловского Заксобрания сняли ограничение на число губернаторских сроков
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области внесли изменения в устав региона. Теперь один человек может занимать пост губернатора неограниченное количество сроков подряд.
По словам авторов законопроекта, это необходимо было для привидения областного законодательства в соответствие с федеральным законом. Согласно изменениям, из устава региона исключат пункт о том, что один человек может занимать должность губернатора более двух сроков подряд. Также отменяется статья, предусматривающая отзыв главы региона.
Согласно одобренным изменениям, из устава Свердловской области исключат пункт о том, что одно и то же лицо не может занимать должность губернатора более двух сроков подряд. Также отменяется статья, предусматривающая отзыв губернатора.
Отметим, что Евгений Куйвашев сможет участвовать в выборах губернатора Свердловской области в сентябре этого года и без данных изменений устава. В предыдущей версии устава региона речь шла о двух сроках занятия поста через выборы. Куйвашев был назначен главой региона указом президента Владимира Путина в 2012 году. На выборах в 2017 году Евгений Куйвашев занял первое место и, соответственно, остался губернатором Свердловской области.
Напомним, что очередные выборы главы региона назначены на сентябрь 2022 года. 20 мая президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с Куйвашевым и выразил надежду, что тот продолжит работу «в таком же ключе».
По словам авторов законопроекта, это необходимо было для привидения областного законодательства в соответствие с федеральным законом. Согласно изменениям, из устава региона исключат пункт о том, что один человек может занимать должность губернатора более двух сроков подряд. Также отменяется статья, предусматривающая отзыв главы региона.
Согласно одобренным изменениям, из устава Свердловской области исключат пункт о том, что одно и то же лицо не может занимать должность губернатора более двух сроков подряд. Также отменяется статья, предусматривающая отзыв губернатора.
Отметим, что Евгений Куйвашев сможет участвовать в выборах губернатора Свердловской области в сентябре этого года и без данных изменений устава. В предыдущей версии устава региона речь шла о двух сроках занятия поста через выборы. Куйвашев был назначен главой региона указом президента Владимира Путина в 2012 году. На выборах в 2017 году Евгений Куйвашев занял первое место и, соответственно, остался губернатором Свердловской области.
Напомним, что очередные выборы главы региона назначены на сентябрь 2022 года. 20 мая президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с Куйвашевым и выразил надежду, что тот продолжит работу «в таком же ключе».
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