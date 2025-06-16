Возрастное ограничение 18+
В алапаевском лагере «Спутник» прокомментировали инцидент и избиением мальчика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В детской лагере «Спутник», который находится под Алапаевском, прокомментировали инцидент с избиением мальчика.
«КП-Екатеринбург» пишет, что в лагере признали, что у ребёнка были сильные побои. По словам сотрудников лагеря, синяки заметили не сразу из-за того, что дети помирились самостоятельно и никому о произошедшем говорить не стали. Они также уверены, что конфликт произошёл всего один раз – 14 июня. Других случаев с избиением якобы не было.
Ранее в прокуратуре называли две даты, в которые, по данным ведомства, произошёл конфликт. Это 10 и 14 июня.
Можно отметить, что в публикации издания с комментарием представителей лагеря приводится уже другой возраст детей. Сообщается, что конфликт произошёл между мальчиками 12 и 11 лет. Ранее сообщалось, что в лагере десятилетнего ребёнка избили ребята постарше. В публикации ресурса выходит наоборот: 12-летний мальчик получил сильные побои.
«КП-Екатеринбург» пишет, что в лагере признали, что у ребёнка были сильные побои. По словам сотрудников лагеря, синяки заметили не сразу из-за того, что дети помирились самостоятельно и никому о произошедшем говорить не стали. Они также уверены, что конфликт произошёл всего один раз – 14 июня. Других случаев с избиением якобы не было.
Ранее в прокуратуре называли две даты, в которые, по данным ведомства, произошёл конфликт. Это 10 и 14 июня.
Можно отметить, что в публикации издания с комментарием представителей лагеря приводится уже другой возраст детей. Сообщается, что конфликт произошёл между мальчиками 12 и 11 лет. Ранее сообщалось, что в лагере десятилетнего ребёнка избили ребята постарше. В публикации ресурса выходит наоборот: 12-летний мальчик получил сильные побои.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию