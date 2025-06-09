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СМИ сообщают об избиении мальчика ребятами по старше в детском лагере под Алапаевском
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в детском лагере «Спутник», который находится под Алапаевском, избили десятилетнего мальчика. Родным пришлось его забрать.
В семье мальчика рассказывают, что ребёнок с первого дня стал проситься домой. По словам родственников, в лагере нежелание мальчика объяснили «адаптацией». При этом сам ребёнок утверждал, что его бьют другие дети. В итоге родные приехали в лагерь и, увидев синяки на теле мальчика, забрали его домой. Сейчас он находится в больнице с сотрясением и гематомами, пишут в телеграм-канале «Злой Екатеринбург».
В полиции Алапаевска сообщили, что зарегистрировали информацию о нанесении побоев несовершеннолетнему.
В СК и прокуратуре ситуацию пока не комментировали.
В семье мальчика рассказывают, что ребёнок с первого дня стал проситься домой. По словам родственников, в лагере нежелание мальчика объяснили «адаптацией». При этом сам ребёнок утверждал, что его бьют другие дети. В итоге родные приехали в лагерь и, увидев синяки на теле мальчика, забрали его домой. Сейчас он находится в больнице с сотрясением и гематомами, пишут в телеграм-канале «Злой Екатеринбург».
В полиции Алапаевска сообщили, что зарегистрировали информацию о нанесении побоев несовершеннолетнему.
«По данному факту подразделением по делам несовершеннолетних проводится проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение»,
– прокомментировали в полиции.
В СК и прокуратуре ситуацию пока не комментировали.
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