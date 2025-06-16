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Прокуратура проверит лагерь под Алапаевском, где избили десятилетнего мальчика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура намерена наведаться с проверкой в детский лагерь «Спутник» под Алапаевском, в котором избили десятилетнего мальчика.
По данным прокуратуры Свердловской области, ребёнка избивали дважды: 10 и 14 июня. Это произошло после словесной перепалки между детьми.
Напомним, что после того, как мальчик сообщил об избиении, родственники забрали его из лагеря, чтобы ребёнок мог получить медицинскую помощь. По словам членов его семьи, у мальчика гематомы и сотрясение.
В надзорном ведомстве отмечают бездействие представителей лагеря.
Сейчас ведомство намерено оценить как в лагере соблюдалось законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и об организации отдыха детей со стороны сотрудников оздоровительного лагеря.
По данным прокуратуры Свердловской области, ребёнка избивали дважды: 10 и 14 июня. Это произошло после словесной перепалки между детьми.
Напомним, что после того, как мальчик сообщил об избиении, родственники забрали его из лагеря, чтобы ребёнок мог получить медицинскую помощь. По словам членов его семьи, у мальчика гематомы и сотрясение.
В надзорном ведомстве отмечают бездействие представителей лагеря.
«Необходимо отметить, что сотрудники учреждения не поставили в известность родителей о совершении противоправных действий в отношении их ребенка»,
– добавили в прокуратуре.
Сейчас ведомство намерено оценить как в лагере соблюдалось законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и об организации отдыха детей со стороны сотрудников оздоровительного лагеря.
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