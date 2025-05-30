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Студенты Техуниверситета УГМК вернулись с инженерного чемпионата CASE-IN с победой
Фото: Фонд образовательных проектов «Надежная Смена»
Команды студентов Технического университета УГМК из Верхней Пышмы добились успехов в международном инженерном чемпионате CASE-IN. Будущие специалисты заняли два первых и два третьих места.
Финал чемпионата состоялся вчера в стенах Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).
Оценивая проекты студентов из Верхней Пышмы, жюри отмечали инновационность и профессиональный подход.
Как отметил директор Техуниверситета УГМК Вячеслав Лапин, победа в чемпионате подтверждает высокий уровень подготовки студентов и их способность решать реальные задачи промышленности.
Ранее студенты вуза уже побеждали в чемпионате CASE-IN.
Для справки: CASE-IN — один из крупнейших международных чемпионатов по решению инженерных задач, включённый в ТОП-15 мировых олимпиад по версии RAEX.
Технический университет УГМК (eduugmk.com) – это первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%.
Напомним, в 2025 году Технический университет третий раз подряд стал лидером Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.
Финал чемпионата состоялся вчера в стенах Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).
«Студенты Технического университета УГМК предложили практические решения для повышения эффективности буровзрывных работ, цифровизации ремонтных процессов оборудования, ликвидации экологических последствий аварий и других отраслевых задач»,
– рассказали в вузе.
Оценивая проекты студентов из Верхней Пышмы, жюри отмечали инновационность и профессиональный подход.
Как отметил директор Техуниверситета УГМК Вячеслав Лапин, победа в чемпионате подтверждает высокий уровень подготовки студентов и их способность решать реальные задачи промышленности.
Ранее студенты вуза уже побеждали в чемпионате CASE-IN.
Для справки: CASE-IN — один из крупнейших международных чемпионатов по решению инженерных задач, включённый в ТОП-15 мировых олимпиад по версии RAEX.
Технический университет УГМК (eduugmk.com) – это первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%.
Напомним, в 2025 году Технический университет третий раз подряд стал лидером Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.
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