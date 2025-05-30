Возрастное ограничение 18+

Студенты Техуниверситета УГМК вернулись с инженерного чемпионата CASE-IN с победой

09.50 Среда, 4 июня 2025
Фото: Фонд образовательных проектов «Надежная Смена»
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Команды студентов Технического университета УГМК из Верхней Пышмы добились успехов в международном инженерном чемпионате CASE-IN. Будущие специалисты заняли два первых и два третьих места.

Финал чемпионата состоялся вчера в стенах Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).

«Студенты Технического университета УГМК предложили практические решения для повышения эффективности буровзрывных работ, цифровизации ремонтных процессов оборудования, ликвидации экологических последствий аварий и других отраслевых задач»,

– рассказали в вузе.


Оценивая проекты студентов из Верхней Пышмы, жюри отмечали инновационность и профессиональный подход.

Как отметил директор Техуниверситета УГМК Вячеслав Лапин, победа в чемпионате подтверждает высокий уровень подготовки студентов и их способность решать реальные задачи промышленности.

Ранее студенты вуза уже побеждали в чемпионате CASE-IN.

Для справки: CASE-IN — один из крупнейших международных чемпионатов по решению инженерных задач, включённый в ТОП-15 мировых олимпиад по версии RAEX.

Технический университет УГМК (eduugmk.com) – это первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%.

Напомним, в 2025 году Технический университет третий раз подряд стал лидером Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Верхней Пышме завершились первые межрегиональные тренировочные сборы по самбо
30 мая 2025
Водителей предупреждают о перекрытиях из-за движения мотопарада от Верхней Пышмы до центра Екатеринбурга
29 мая 2025
Награды ждут победителей всероссийского конкурса юных ювелиров и камнерезов в Екатеринбурге
30 мая 2025
В Верхней Пышме с опережением графика идёт реконструкция школы №22
26 мая 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Присяжных лишили чувств. В Екатеринбурге третий состав коллегии рассматривает нашумевшее дело об убийстве

Как изменился процесс после двух единогласных оправданий
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:49 Площадь действующих лесных пожаров в Свердловской области достигла 140 гектаров
11:37 Матери, бросившей на скамейке новорождённого сына в Нижнем Тагиле, вынесли приговор
11:19 В Верхней Пышме стартовал первый окружной чемпионат по пляжному самбо
11:11 Из-за повара нелегала в Екатеринбурге на две недели закрыли кафе «София»
10:14 В УГИБДД прокомментировали гибель лосёнка в Екатеринбурге
09:50 Студенты Техуниверситета УГМК вернулись с инженерного чемпионата CASE-IN с победой
09:31 В Берёзовском ищут 19-летнюю девушку в серой кофте
09:30 Свидетель по громкому делу об убийстве обратился в СК с заявлением о том, что его вынуждали дать ложные показания
21:09 Сад Нурова зовёт поогородничать в историческом центре Екатеринбурга
20:23 В Екатеринбурге начинается судебный процесс по делу предполагаемого «смотрящего»
20:04 История медной металлургии станет темой лекции в Екатеринбурге
19:42 В Ревде мужчина получил почти 10 лет колонии за попытку взрыва многоквартирного дома
19:10 Уралуправтодор отчитался о половинной готовности обхода Богдановича на трассе P-351
18:42 День рождения Пушкина отметят в Литературном квартале Екатеринбурга
18:17 Жителю Первоуральска, жестоко убившему двухлетнюю девочку, изменили приговор
18:15 Шестилетняя Оливка из Асбеста ищет дом
17:45 Три десятка свердловских пожаров затмило ЧП на полигоне ТБО «Северный»
17:11 В Париже на 96-м году жизни скончалась правнучка основателя Екатеринбурга Татищева
17:11 Пиарщика Ширшикова вместо направления на протезирование этапировали в колонию для силовиков в Нижний Тагил
16:58 Экс-министр ЖКХ Свердловской области останется в СИЗО до 17 июля
15:54 Лишённой прав матери шестерых детей и оставившей седьмого умирать на морозе тагильчанке дали два года колонии
15:22 «Верхнепышминский трамвай» показал рекордный рост популярности среди жителей
14:16 Пикет против мусорного полигона прошёл у резиденции свердловского губернатора
21:29 Суд отменил приказ свердловских чиновников, сокративший предмет охраны места захоронения Николая II
20:54 Лобовое столкновение на трассе Екатеринбург–Шадринск–Курган унесло жизнь водителя ВАЗа
20:30 Пожар на полигоне ТБО «Северный» оказался вдвое больше изначально объявленного
Все новости Свердловской области
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
Все новости России и мира
11:49 Площадь действующих лесных пожаров в Свердловской области достигла 140 гектаров
11:37 Матери, бросившей на скамейке новорождённого сына в Нижнем Тагиле, вынесли приговор
11:19 В Верхней Пышме стартовал первый окружной чемпионат по пляжному самбо
11:11 Из-за повара нелегала в Екатеринбурге на две недели закрыли кафе «София»
10:14 В УГИБДД прокомментировали гибель лосёнка в Екатеринбурге
09:50 Студенты Техуниверситета УГМК вернулись с инженерного чемпионата CASE-IN с победой
09:31 В Берёзовском ищут 19-летнюю девушку в серой кофте
09:30 Свидетель по громкому делу об убийстве обратился в СК с заявлением о том, что его вынуждали дать ложные показания
21:09 Сад Нурова зовёт поогородничать в историческом центре Екатеринбурга
20:23 В Екатеринбурге начинается судебный процесс по делу предполагаемого «смотрящего»
20:04 История медной металлургии станет темой лекции в Екатеринбурге
19:42 В Ревде мужчина получил почти 10 лет колонии за попытку взрыва многоквартирного дома
19:10 Уралуправтодор отчитался о половинной готовности обхода Богдановича на трассе P-351
18:42 День рождения Пушкина отметят в Литературном квартале Екатеринбурга
18:17 Жителю Первоуральска, жестоко убившему двухлетнюю девочку, изменили приговор
18:15 Шестилетняя Оливка из Асбеста ищет дом
17:45 Три десятка свердловских пожаров затмило ЧП на полигоне ТБО «Северный»
17:11 В Париже на 96-м году жизни скончалась правнучка основателя Екатеринбурга Татищева
17:11 Пиарщика Ширшикова вместо направления на протезирование этапировали в колонию для силовиков в Нижний Тагил
16:58 Экс-министр ЖКХ Свердловской области останется в СИЗО до 17 июля
15:54 Лишённой прав матери шестерых детей и оставившей седьмого умирать на морозе тагильчанке дали два года колонии
15:22 «Верхнепышминский трамвай» показал рекордный рост популярности среди жителей
14:16 Пикет против мусорного полигона прошёл у резиденции свердловского губернатора
21:29 Суд отменил приказ свердловских чиновников, сокративший предмет охраны места захоронения Николая II
20:54 Лобовое столкновение на трассе Екатеринбург–Шадринск–Курган унесло жизнь водителя ВАЗа
20:30 Пожар на полигоне ТБО «Северный» оказался вдвое больше изначально объявленного
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK