Команда Технуниверситета Верхней Пышмы победила на международном инженерном чемпионате Case-in





– рассказали «Вечерним ведомостям» в университете. «В прошлом году команда Техуниверситета остановилась в шаге от призовых мест, но в этот раз ребята поднялись на высшую ступень пьедестала»,

Фото: Технический университет Верхней Пышмы

Фото: Технический университет Верхней Пышмы





– подчеркнул Вячеслав Лапин, директор Технического университета УГМК. «Успех наших студентов на международных конкурсах показывает уровень их подготовки и стремление к инновациям. Мы имеем право гордиться их достижениями и уверены в их будущем!»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Команда негосударственного Технического университета из Верхней Пышмы одержала победу в финале международного инженерного чемпионата Case-in, который проходил в Москве. Вуз представляли студенты 5-го курса, специализирующиеся на «Горном деле».Рейтинговая таблица победителей-финалистов в этом году выглядит так:Всего в конкурсе принимало участие более 10 000 студентов из 65 профильных образовательных учреждений России и стран СНГ. Однако в финал вышло только 10 команд.CASE-IN – это международная система соревнований по решению инженерных задач. Цель чемпионата – популяризация инженерного образования в стране. В 2019 году он вошел в ТОП-15 олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).На чемпионате участники лиги «Горное дело», объединенные в команды из 3-4 человека, должны решать инженерные задачи, основанные на реальных производственных проблемах, которые предоставляют отраслевые предприятия. После этого экспертная комиссия, включающая представителей органов власти, ведущих компаний, образовательных учреждений и научных центров, оценивает решения студентов.Команда «Добыча полезных знаний» студентов Техуниверситета УГМК предложила инновационные решения по снижению затрат и совершенствованию процессов укрепления горных выработок на подземном руднике. Молодые инженеры предложили:Технический университет УГМК – это первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%, отмечают в университете.С этого учебного года помимо целевого приёма вуз открывает возможность поступления и на бюджетные места по очной форме обучение.В этом году университет принимает абитуриентов на направления: