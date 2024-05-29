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Команда Технуниверситета Верхней Пышмы победила на международном инженерном чемпионате Case-in
Фото: Технический университет Верхней Пышмы
Команда негосударственного Технического университета из Верхней Пышмы одержала победу в финале международного инженерного чемпионата Case-in, который проходил в Москве. Вуз представляли студенты 5-го курса, специализирующиеся на «Горном деле».
Рейтинговая таблица победителей-финалистов в этом году выглядит так:
1 место – Технический университет УГМК
2 место – Национальный исследовательско-технологический университет МИСИС
3 место – Пермский национальный исследовательский политехнический университет
4 место – Иркутский национальный исследовательский технический университет
5 место – Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II
6 место – Сибирский государственный индустриальный университет
7 место – Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф.Горбачева
8 место – Забайкальский государственный университет
9 место – Северо-Восточный государственный университет
10 место – Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Всего в конкурсе принимало участие более 10 000 студентов из 65 профильных образовательных учреждений России и стран СНГ. Однако в финал вышло только 10 команд.
CASE-IN – это международная система соревнований по решению инженерных задач. Цель чемпионата – популяризация инженерного образования в стране. В 2019 году он вошел в ТОП-15 олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).
На чемпионате участники лиги «Горное дело», объединенные в команды из 3-4 человека, должны решать инженерные задачи, основанные на реальных производственных проблемах, которые предоставляют отраслевые предприятия. После этого экспертная комиссия, включающая представителей органов власти, ведущих компаний, образовательных учреждений и научных центров, оценивает решения студентов.
Команда «Добыча полезных знаний» студентов Техуниверситета УГМК предложила инновационные решения по снижению затрат и совершенствованию процессов укрепления горных выработок на подземном руднике. Молодые инженеры предложили:
– Переход к использованию эмульсионных взрывчатых веществ и строительство подземного пункта для хранения невзрывчатых компонентов.
– Улучшение процесса крепления горных выработок за счет совершенствования состава сухих бетонных смесей и создания бетонного завода.
– Переход от использования вентиляторов местного проветривания к струйным вентиляторам для строящихся горных выработок.
Технический университет УГМК – это первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%, отмечают в университете.
С этого учебного года помимо целевого приёма вуз открывает возможность поступления и на бюджетные места по очной форме обучение.
В этом году университет принимает абитуриентов на направления:
– Горное дело
– Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий
– Металлургия
– Электроэнергетика и электротехника
– Автоматизация технологических процессов и производств
– Технологические машины и оборудование
– Информатика и вычислительная техника
– Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
«В прошлом году команда Техуниверситета остановилась в шаге от призовых мест, но в этот раз ребята поднялись на высшую ступень пьедестала»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в университете.
Фото: Технический университет Верхней Пышмы
Рейтинговая таблица победителей-финалистов в этом году выглядит так:
1 место – Технический университет УГМК
2 место – Национальный исследовательско-технологический университет МИСИС
3 место – Пермский национальный исследовательский политехнический университет
4 место – Иркутский национальный исследовательский технический университет
5 место – Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II
6 место – Сибирский государственный индустриальный университет
7 место – Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф.Горбачева
8 место – Забайкальский государственный университет
9 место – Северо-Восточный государственный университет
10 место – Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Всего в конкурсе принимало участие более 10 000 студентов из 65 профильных образовательных учреждений России и стран СНГ. Однако в финал вышло только 10 команд.
CASE-IN – это международная система соревнований по решению инженерных задач. Цель чемпионата – популяризация инженерного образования в стране. В 2019 году он вошел в ТОП-15 олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).
На чемпионате участники лиги «Горное дело», объединенные в команды из 3-4 человека, должны решать инженерные задачи, основанные на реальных производственных проблемах, которые предоставляют отраслевые предприятия. После этого экспертная комиссия, включающая представителей органов власти, ведущих компаний, образовательных учреждений и научных центров, оценивает решения студентов.
Команда «Добыча полезных знаний» студентов Техуниверситета УГМК предложила инновационные решения по снижению затрат и совершенствованию процессов укрепления горных выработок на подземном руднике. Молодые инженеры предложили:
– Переход к использованию эмульсионных взрывчатых веществ и строительство подземного пункта для хранения невзрывчатых компонентов.
– Улучшение процесса крепления горных выработок за счет совершенствования состава сухих бетонных смесей и создания бетонного завода.
– Переход от использования вентиляторов местного проветривания к струйным вентиляторам для строящихся горных выработок.
Фото: Технический университет Верхней Пышмы
«Успех наших студентов на международных конкурсах показывает уровень их подготовки и стремление к инновациям. Мы имеем право гордиться их достижениями и уверены в их будущем!»
– подчеркнул Вячеслав Лапин, директор Технического университета УГМК.
Технический университет УГМК – это первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли. Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%, отмечают в университете.
С этого учебного года помимо целевого приёма вуз открывает возможность поступления и на бюджетные места по очной форме обучение.
В этом году университет принимает абитуриентов на направления:
– Горное дело
– Электрохозяйство, машины и оборудование горных предприятий
– Металлургия
– Электроэнергетика и электротехника
– Автоматизация технологических процессов и производств
– Технологические машины и оборудование
– Информатика и вычислительная техника
– Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
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