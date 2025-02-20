В бывшем монастыре схиигумена Сергия появились мобильная связь и интернет

– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

«Несмотря на огромную популярность этого места, у паломников в монастыре ещё недавно не было никакой мобильной связи. Это обстоятельство осложняло жизнь и туристам, и прихожанам из числа жителей Среднеуральска, и самим насельницам Дивеевской обители. Чтение электронных книг и онлайн-изданий, прослушивание музыки, переписка в мессенджерах, решение бытовых вопросов – вот то малое, что упростило появление стабильной связи. Кроме того, глядя на курс сестёр Дивеевского монастыря к цифровой открытости, в обозримом будущем можно ожидать и появление сайта Покровского подворья в интернете»,