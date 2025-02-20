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В бывшем монастыре схиигумена Сергия появились мобильная связь и интернет
Высокоскоростным интернетом и голосовой мобильной связью подворье обеспечил МТС
Фото: соцсети
В Покровском подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря под Екатеринбургом появились мобильный интернет и связь. Высокоскоростным интернетом и голосовой мобильной связью монастырь, ещё недавно более известный под названием «Среднеуральский женский», обеспечила цифровая экосистема МТС, сообщили в пресс-службе компании.
Теперь монахини и многочисленные паломники могут пользоваться всеми цифровыми сервисами и оставаться на связи на всей территории обители и в любом из её помещений.
Появление устойчивой мобильной связи и интернета скоростью от 60 до 140 Мбит/с в подворье крупнейшего российского монастыря произошло менее чем через год после принятия Синодом РПЦ решения о возобновлении монашеской жизни в бывшем Среднеуральском женском монастыре, которое было принято в феврале 2024 года. До этого мобильной связи здесь не существовало. Схиигумен Сергий, фактически возглавлявший монастырь долгие годы, был противником мобильной связи, более того, призывал демонтировать вышки 5G в крупных российских городах.
Руководитель пресс-службы Нижегородской епархии священник Алексей Пестрецов рассказал, что благодаря появлению мобильной связи его старшая сестра монахиня Софрония (Шамановская) получила возможность участвовать в видеоконференциях. К примеру, монахиня уже приняла участие в онлайн-совещании с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием по вопросам развития и благоустройства. Кроме того, связь нужна и подрядчикам, выполняющим сейчас работы по благоустройству и строительству сетей водоснабжения и отопления на территории монастыря, добавил Пестрецов.
Покровское подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, как и сам монастырь относится к Нижегородской епархии. Это единственный монастырь на территории Свердловской области, относящийся к Нижегородской епархии. Сейчас его населяют более четырёхсот сестёр. Решение об открытии подворья Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря Нижегородской епархии на территории Екатеринбургской епархии (в монастырском комплексе бывшего Среднеуральского женского монастыря) было принято на заседании Священного Синода РПЦ 27 декабря 2023 года. В декабре 2020 контролировавший монастырь до этого схиигумен Сергий был задержан в ходе штурма монастыря силовиками. В октябре 2023 года монастырь был переименован.
Теперь монахини и многочисленные паломники могут пользоваться всеми цифровыми сервисами и оставаться на связи на всей территории обители и в любом из её помещений.
Появление устойчивой мобильной связи и интернета скоростью от 60 до 140 Мбит/с в подворье крупнейшего российского монастыря произошло менее чем через год после принятия Синодом РПЦ решения о возобновлении монашеской жизни в бывшем Среднеуральском женском монастыре, которое было принято в феврале 2024 года. До этого мобильной связи здесь не существовало. Схиигумен Сергий, фактически возглавлявший монастырь долгие годы, был противником мобильной связи, более того, призывал демонтировать вышки 5G в крупных российских городах.
«Несмотря на огромную популярность этого места, у паломников в монастыре ещё недавно не было никакой мобильной связи. Это обстоятельство осложняло жизнь и туристам, и прихожанам из числа жителей Среднеуральска, и самим насельницам Дивеевской обители. Чтение электронных книг и онлайн-изданий, прослушивание музыки, переписка в мессенджерах, решение бытовых вопросов – вот то малое, что упростило появление стабильной связи. Кроме того, глядя на курс сестёр Дивеевского монастыря к цифровой открытости, в обозримом будущем можно ожидать и появление сайта Покровского подворья в интернете»,
– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Руководитель пресс-службы Нижегородской епархии священник Алексей Пестрецов рассказал, что благодаря появлению мобильной связи его старшая сестра монахиня Софрония (Шамановская) получила возможность участвовать в видеоконференциях. К примеру, монахиня уже приняла участие в онлайн-совещании с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием по вопросам развития и благоустройства. Кроме того, связь нужна и подрядчикам, выполняющим сейчас работы по благоустройству и строительству сетей водоснабжения и отопления на территории монастыря, добавил Пестрецов.
Фото: пресс-служба МТС
Покровское подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, как и сам монастырь относится к Нижегородской епархии. Это единственный монастырь на территории Свердловской области, относящийся к Нижегородской епархии. Сейчас его населяют более четырёхсот сестёр. Решение об открытии подворья Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря Нижегородской епархии на территории Екатеринбургской епархии (в монастырском комплексе бывшего Среднеуральского женского монастыря) было принято на заседании Священного Синода РПЦ 27 декабря 2023 года. В декабре 2020 контролировавший монастырь до этого схиигумен Сергий был задержан в ходе штурма монастыря силовиками. В октябре 2023 года монастырь был переименован.
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