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РПЦ переименовала основанный экс-схиигуменом Сергием Среднеуральский монастырь
Теперь монастырь под Екатеринбургом, который дважды штурмовал московский ОМОН, будет называться по-другому
Фото: Вечерние ведомости
РПЦ переименовала основанный экс-схиигуменом Сергием Среднеуральский монастырь в Благовещенский Борисоглебский женский монастырь поселка Краснояр Свердловской области.
Такое решение принял Синод РПЦ после просьбы митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга).
Посёлок Краснояр фигурирует в названии потому, что именно там располагалось подворье, куда уехала настоятельница Среднеуральского монастыря игуменья Варвара (Крыгина) после конфликта с Сергием в 2020 году. Краснояр находится почти в 90 км от Среднеуральского монастыря, на юге Ревдинского района Свердловской области. В марте 2022 года в Краснояре была выстроена церковь во имя святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба (на втором фото), вокруг которой в ближайшие годы планируют выстроить огромный монастырь.
Что касается Среднеуральского монастыря на Серовском тракте, то ещё этим летом Екатеринбургская епархия провела его «ребрендинг», назвав Покровским подворьем. Таким образом привычный Среднеуральский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» под Екатеринбургом будет теперь называться Покровским подворьем Благовещенского Борисоглебского женского монастыря поселка Краснояр.
Напомним, Среднеуральский монастырь в 2020—2022 годах был предметом судебных споров между Екатеринбургской епархией и сторонниками схиигумена Сергия, в результате суд выиграла Епархия, заполучив имущество монастыря. Сам Сергий, отлучённый от церкви, сейчас отбывает семилетний срок заключения по обвинению в экстремизме, склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания, а также самоуправстве (часть 2 статьи 282 , часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148 и часть 1 статьи 330 УК РФ). Его бывший пресс-секретарь Всеволод Могучев отбывает 5-летний срок по обвинению в экстремизме. Сергий и Могучев были задержаны в ходе штурма монастыря московском ОМОНом в ночь с 29 на 30 декабря 2020 года.
Такое решение принял Синод РПЦ после просьбы митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга).
Посёлок Краснояр фигурирует в названии потому, что именно там располагалось подворье, куда уехала настоятельница Среднеуральского монастыря игуменья Варвара (Крыгина) после конфликта с Сергием в 2020 году. Краснояр находится почти в 90 км от Среднеуральского монастыря, на юге Ревдинского района Свердловской области. В марте 2022 года в Краснояре была выстроена церковь во имя святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба (на втором фото), вокруг которой в ближайшие годы планируют выстроить огромный монастырь.
Что касается Среднеуральского монастыря на Серовском тракте, то ещё этим летом Екатеринбургская епархия провела его «ребрендинг», назвав Покровским подворьем. Таким образом привычный Среднеуральский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» под Екатеринбургом будет теперь называться Покровским подворьем Благовещенского Борисоглебского женского монастыря поселка Краснояр.
Напомним, Среднеуральский монастырь в 2020—2022 годах был предметом судебных споров между Екатеринбургской епархией и сторонниками схиигумена Сергия, в результате суд выиграла Епархия, заполучив имущество монастыря. Сам Сергий, отлучённый от церкви, сейчас отбывает семилетний срок заключения по обвинению в экстремизме, склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания, а также самоуправстве (часть 2 статьи 282 , часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148 и часть 1 статьи 330 УК РФ). Его бывший пресс-секретарь Всеволод Могучев отбывает 5-летний срок по обвинению в экстремизме. Сергий и Могучев были задержаны в ходе штурма монастыря московском ОМОНом в ночь с 29 на 30 декабря 2020 года.
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