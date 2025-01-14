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Многострадальный дом на Эльмаше приговорили к сносу

19.25 Понедельник, 20 января 2025
Фото Антона Каптелова
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Дом №15 на улице Шефской, который горел много раз за короткий промежуток времени, попал в список строений Орджоникидзевского административного района. Уже несколько месяцев он стоит пустым и ничем не защищённым от ветра и вандалов.

Первый раз сильный пожар в многострадальной двухэтажке произошёл ночью 9 января 2023 года. Из-за ущерба, нанесённого огнём и средствами пожаротушения, половину здания пришлось обесточить, отключить от отопления и водоснабжения. Для жильцов второй половины дома начались долгие месяцы тревог и требований к властям признать дом аварийным. Ставшая же нежилой половина подвергалась набегам бомжей, расхитителей металла и просто скучающей детворы.

На то, чтобы дом признали-таки аварийным ушло полгода и ещё несколько пожаров. При этом, статус аварийного не помог остававшимся жильцам получить новые жилплощади. В какой-то момент самые стойкие из них разъехались кто куда смог, оставив опустевшее здание на волю вандалов. В данный момент двухэтажный барак зияет выставленными окнами без стекол и рам, и постепенно разрушается ещё больше.

Как стало известно, дом №15 по улице Шефской попал всё же в обновлённый список ветхого жилья, предназначенного под снос. От Орджоникидзевского района в этом списке ещё восемь зданий, включая строения на улицах Даниловская, Кобозева, Народного Фронта.

Напомним, что в том же самом квартале совсем недавно снесли другую многострадальную двухэтажку, которая множество раз горела и в итоге так обветшала, что стала представлять опасность. Правда, домик на Баумана никогда не был жилым. В лучшие его времена здание использовали для размещения образовательных учреждений.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:53 Авито стал партнёром проекта «Открытый родильный дом»
17:48 СМИ сообщают о задержании екатеринбуржца по подозрению в надругательстве над мальчиком
17:29 В Екатеринбурге на улице Бардина произошло ДТП с «перевёртышем»
16:36 С 1 марта в Кольцово перестанут принимать международные посылки
16:06 Более 100 юных спортсменов приняли участие в соревнованиях по рукопашному бою «Рождественские Звёзды» в Екатеринбурге
14:53 ГАИ Екатеринбурга ищет очевидцев утреннего ДТП на Шварца
14:28 В Реже после жестокой расправы над местным жителем возбудили уголовное дело
13:50 В Нижнем Тагиле обвиняемым в смерти задержанного в патрульной машине полицейским вынесли приговор
12:34 Из-за БПЛА в Казани в Екатеринбурге задержался самолёт
11:52 Из-за упавшего на ногу подростку бетонного столбика в Екатеринбурге СК начал проверку
11:45 В Нижнем Тагиле нетрезвый водитель «УАЗ» протаранил опору электропередач
11:09 На станции метро «Машиностроителей» умерла девушка
10:51 В Екатеринбурге на Дублёре Сибирского тракта автобус съехал с дороги и застрял
10:26 Жителей Свердловской области предупреждают о тридцатиградусных морозах
09:47 В Екатеринбурге приставы через сайт объявлений нашли не платившую по алиментам мать
09:17 Глава СК потребовал доклад о травмировании девочки на горнолыжном комплексе в Каменске-Уральском
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