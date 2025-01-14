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Многострадальный дом на Эльмаше приговорили к сносу
Фото Антона Каптелова
Дом №15 на улице Шефской, который горел много раз за короткий промежуток времени, попал в список строений Орджоникидзевского административного района. Уже несколько месяцев он стоит пустым и ничем не защищённым от ветра и вандалов.
Первый раз сильный пожар в многострадальной двухэтажке произошёл ночью 9 января 2023 года. Из-за ущерба, нанесённого огнём и средствами пожаротушения, половину здания пришлось обесточить, отключить от отопления и водоснабжения. Для жильцов второй половины дома начались долгие месяцы тревог и требований к властям признать дом аварийным. Ставшая же нежилой половина подвергалась набегам бомжей, расхитителей металла и просто скучающей детворы.
На то, чтобы дом признали-таки аварийным ушло полгода и ещё несколько пожаров. При этом, статус аварийного не помог остававшимся жильцам получить новые жилплощади. В какой-то момент самые стойкие из них разъехались кто куда смог, оставив опустевшее здание на волю вандалов. В данный момент двухэтажный барак зияет выставленными окнами без стекол и рам, и постепенно разрушается ещё больше.
Как стало известно, дом №15 по улице Шефской попал всё же в обновлённый список ветхого жилья, предназначенного под снос. От Орджоникидзевского района в этом списке ещё восемь зданий, включая строения на улицах Даниловская, Кобозева, Народного Фронта.
Напомним, что в том же самом квартале совсем недавно снесли другую многострадальную двухэтажку, которая множество раз горела и в итоге так обветшала, что стала представлять опасность. Правда, домик на Баумана никогда не был жилым. В лучшие его времена здание использовали для размещения образовательных учреждений.
Первый раз сильный пожар в многострадальной двухэтажке произошёл ночью 9 января 2023 года. Из-за ущерба, нанесённого огнём и средствами пожаротушения, половину здания пришлось обесточить, отключить от отопления и водоснабжения. Для жильцов второй половины дома начались долгие месяцы тревог и требований к властям признать дом аварийным. Ставшая же нежилой половина подвергалась набегам бомжей, расхитителей металла и просто скучающей детворы.
На то, чтобы дом признали-таки аварийным ушло полгода и ещё несколько пожаров. При этом, статус аварийного не помог остававшимся жильцам получить новые жилплощади. В какой-то момент самые стойкие из них разъехались кто куда смог, оставив опустевшее здание на волю вандалов. В данный момент двухэтажный барак зияет выставленными окнами без стекол и рам, и постепенно разрушается ещё больше.
Как стало известно, дом №15 по улице Шефской попал всё же в обновлённый список ветхого жилья, предназначенного под снос. От Орджоникидзевского района в этом списке ещё восемь зданий, включая строения на улицах Даниловская, Кобозева, Народного Фронта.
Напомним, что в том же самом квартале совсем недавно снесли другую многострадальную двухэтажку, которая множество раз горела и в итоге так обветшала, что стала представлять опасность. Правда, домик на Баумана никогда не был жилым. В лучшие его времена здание использовали для размещения образовательных учреждений.
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