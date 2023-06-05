Наполовину пустующий после пожара дом на Эльмаше признали-таки аварийным

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Полгода и вмешательство прокуратуры понадобилось, чтобы администрация Екатеринбурга признало аварийным одно из двухэтажных строений в Орджоникидзевском районе города. До этого сгоревшее в начале текущего года здания считали вполне годным для обитания и обещали всего лишь подремонтировать.Речь идёт о многоквартирном доме по улице Шефской в микрорайоне Эльмаш. Здание 1948 года постройки заполыхало ранним утром 9 января. Огнём были уничтожены помещения общего пользования в одном крыле и несколько квартир. Во время пожара внутри помещений взорвался балон с газом и под одним из окон образовалось сквозное отверстие. В результате половина строения была обесточена и отключена подача горячей воды. Но вторая половина вот уже полгода живёт прежней жизнью, в то время, как в сгоревшую постоянно наведываются бомжи и мародёры. Полностью расселять здание и реконструировать его, похоже, ещё долго никто не собирался (это при том, что оно и до пожара не отличалось особой прочностью и комфортом). Жильцам обещали провести ремонт. И только вмешательство прокуратуры переломило ситуацию.Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга проверила соблюдение прав жителей наполовину сгоревшего дома на благоприятные условия проживания. В результате права их признаны нарушенными, а сам дом — аварийным. Теперь собственники квартир в нём вправе рассчитывать на выкуп жилья либо предоставление нового.