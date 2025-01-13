Возрастное ограничение 18+
Прокуратура начала проверку в связи с закрытием школы в свердловском селе Беляковское
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После видеообращения жителей свердловского села Беляковское, где закрыли единственную для населённого пункта школу, прокуратура Талицкого района организовала проверку.
Известно, что в Беляковском училось 15 детей.
Сейчас ведомство намерено выяснить, как именно дети могут добраться до школы в Мохирёво, и был ли для них организован транспорт.
Известно, что в Беляковском училось 15 детей.
«Детям предложено обучаться в школе в деревне Мохирёво, которая расположена в 10 километрах от села Беляковское. Однако родители возражают против обучения детей в другом образовательном учреждении»,
– отметили в прокуратуре.
Сейчас ведомство намерено выяснить, как именно дети могут добраться до школы в Мохирёво, и был ли для них организован транспорт.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В свердловском селе Беляковское закрыли единственную школу
13 января 2025
13 января 2025
Прокуратура раскритиковала уборку снега в Екатеринбурге
09 января 2025
09 января 2025