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В свердловском селе Беляковское закрыли единственную школу
Кадр из видеообращения
Жители села Беляковское Талицкого района Свердловской области записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором просят помочь сохранить единственную в их населённом пункте школу.
В обращении, опубликованном в телеграм-канале «ЧП Урала», сельчане утверждают, что после того, как в школе соседней деревни Мохирёва провели ремонт, управление образование Талицокого района приняло закрыть школу в их селе, а детей перевести на обучение в отремонтированную школу. И с этого момента, со слов местных жителей, дети перестали получать образование.
Что конкретно стало препятствием на пути к образованию, в обращении не говорится. Вероятно, у жителей села Беляковское нет возможности отвозить детей в деревню Мохирёва, которая находится в 11 километрах от их населённого пункта.
В обращении, опубликованном в телеграм-канале «ЧП Урала», сельчане утверждают, что после того, как в школе соседней деревни Мохирёва провели ремонт, управление образование Талицокого района приняло закрыть школу в их селе, а детей перевести на обучение в отремонтированную школу. И с этого момента, со слов местных жителей, дети перестали получать образование.
«Наши дети с 18 декабря 2024 года не получают образование, остаются безграмотными. Их не обучают даже на дистанте»,
– говорят жители.
Что конкретно стало препятствием на пути к образованию, в обращении не говорится. Вероятно, у жителей села Беляковское нет возможности отвозить детей в деревню Мохирёва, которая находится в 11 километрах от их населённого пункта.
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