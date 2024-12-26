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Судья из Свердловской области попала под санкции США
Судья родом из Свердловской области Олеся Менделеева, которая сейчас работает в Мещанском суде Москвы, попала под санкции США. Менделеева родилась в 1981 году в Асбесте, затем переехала из Свердловской области на Полярный Урал — в Воркуту, а после карьеры в судебных органах этого города перебралась в российскую столицу.
Минфин США включил 43-летнюю Менделееву в санкционный список в рамках «Акта Магнитского». Власти США считают, что она причастна к нарушению прав человека. В качестве причины указано лишение свободы московского муниципального депутата Алексея Горинова, приговор которому выносила Менделеева.
После назначения судьёй Мещанского суда Москвы (это произошло в 2015 году) Менделеева рассматривала ряд резонансных дел. В 2016 году она приговорила к реальным срокам в колонии по делу о вымогательстве нескольких членов профсоюза лётного состава «Аэрофлота», конфликтовавших с руководством государственной авиакомпании. В 2019 году Менделеева приговорила к трём годам и трём месяцам колонии фигуранта «Московского дела» Евгения Коваленко, который во время уличных протестов бросил мусорный бак в сторону полицейских, тогда же она приговорила к штрафу 270 тысяч рублей Михаила Квасова — за комментарий в адрес судьи Станислава Минина, выносившего приговор ещё одному фигуранту «Московского дела» Константину Котову. В 2020 году Менделеева признала виновным в мошенничестве режиссёра «Гоголь центра» Кирилла Серебренникова, приговорив его к трём годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей.
На судах Менделеева запрещает себя снимать, поэтому фотографий судьи в сети нет. Однако пресс-служба Мещанского суда Москвы предоставляла видео, на котором запечатлён голос судьи, когда она выносила приговор Серебренникову.
Менделеева — не первая уроженка Асбеста, которая попадает в санкционный список США. В 2017 году под американские санкции попадал командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин («Вагнер»), погибший в августе 2023 года в авиакатастрофе Embraer Legacy 600 в Тверской области. Как и Менделеева, он покинул Асбест в раннем возрасте.
Минфин США включил 43-летнюю Менделееву в санкционный список в рамках «Акта Магнитского». Власти США считают, что она причастна к нарушению прав человека. В качестве причины указано лишение свободы московского муниципального депутата Алексея Горинова, приговор которому выносила Менделеева.
После назначения судьёй Мещанского суда Москвы (это произошло в 2015 году) Менделеева рассматривала ряд резонансных дел. В 2016 году она приговорила к реальным срокам в колонии по делу о вымогательстве нескольких членов профсоюза лётного состава «Аэрофлота», конфликтовавших с руководством государственной авиакомпании. В 2019 году Менделеева приговорила к трём годам и трём месяцам колонии фигуранта «Московского дела» Евгения Коваленко, который во время уличных протестов бросил мусорный бак в сторону полицейских, тогда же она приговорила к штрафу 270 тысяч рублей Михаила Квасова — за комментарий в адрес судьи Станислава Минина, выносившего приговор ещё одному фигуранту «Московского дела» Константину Котову. В 2020 году Менделеева признала виновным в мошенничестве режиссёра «Гоголь центра» Кирилла Серебренникова, приговорив его к трём годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей.
На судах Менделеева запрещает себя снимать, поэтому фотографий судьи в сети нет. Однако пресс-служба Мещанского суда Москвы предоставляла видео, на котором запечатлён голос судьи, когда она выносила приговор Серебренникову.
Менделеева — не первая уроженка Асбеста, которая попадает в санкционный список США. В 2017 году под американские санкции попадал командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин («Вагнер»), погибший в августе 2023 года в авиакатастрофе Embraer Legacy 600 в Тверской области. Как и Менделеева, он покинул Асбест в раннем возрасте.
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