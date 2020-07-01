Режиссер Кирилл Серебренников заявил, что не собирается покидать Россию

12:43 | 2.07.2020

Российский режиссер Кирилл Серебренников заявил, что не покинет Россию, пока не выплатит штраф. «Я живу в Москве. Я могу выехать из Москвы в любое место в России, но я не могу покинуть страну, пока не выплачу большую сумму денег министерству культуры, которой у меня определенно нет», - сказал Серебренников в интервью изданию Hollywood Reporter.



Серебренников также поблагодарил за поддержку известных коллег, таких, как Ларс фон Триер и Кейт Блашеетт и рассказал, что получает сообщения из других стран – Австрии, Германии и Франции. Для помощи ему собирают деньги. Кроме того, Серебренников сказал, что виновным себя не считает, что он не жулик, и не вор, а его приговор со временем будет пересмотрен, поскольку был предопределен. Они хотели крови – заключил режиссер, передает «Эхо Москвы».



Напомним, 26 июня Мещанский суд Москвы вынес приговоры фигурантам дела «Седьмой студии». Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софью Апфельбаум обвиняли в мошенничестве и хищении из государственного бюджета 129 миллионов рублей. За исключением Софьи Апфельбаум, суд признал всех виновными.



Кирилл Серебренников получил три года условного заключения и штраф в размере 800 тысяч рублей, Итину также дал три года условно и штраф в размере 200 тысяч рублей, Малобродскому — 2 года условно и штраф в 300 тысяч рублей. Кроме того, имущество фигурантов дела арестовано до того момента, пока они не возместят ущерб в 129 миллионов рублей.

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