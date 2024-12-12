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В Екатеринбурге две женщины заболели ботулизмом после банки шпротов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге две женщины попали в больницу после банки шпротов. У них подтвердился ботулизм. За расследование случая взялся свердловский Роспотребнадзор.
По данным ведомства, заболевшие – родственницы. Банку со шпротами они приобрели на мини-рынке возле ДК ВОС у неизвестного, продававшего консервы из грузовой машины. В крови у пострадавших, а также в остатках от шпротов в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» нашли ботулотоксин. Состояние женщин оценивается как тяжёлое.
Известно, что рыбные консервы продавались под торговой маркой «ТМ «За Родину» от производителя из Калининградской области.
В связи со случившимся в Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют не покупать пищевую продукцию на улице и с рук при отсутствии документов, которые могут подтвердить безопасность товара. Также специалисты советуют всегда обращать внимание на внешний вид продукта и проверять срок годности.
Также всех, кто увидит такие шпроты на полках магазинах либо где-то ещё с датой изготовления от 13 сентября 2024 года, просят сообщать в ведомство по телефону 8(343)270-15-91.
По данным ведомства, заболевшие – родственницы. Банку со шпротами они приобрели на мини-рынке возле ДК ВОС у неизвестного, продававшего консервы из грузовой машины. В крови у пострадавших, а также в остатках от шпротов в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» нашли ботулотоксин. Состояние женщин оценивается как тяжёлое.
Известно, что рыбные консервы продавались под торговой маркой «ТМ «За Родину» от производителя из Калининградской области.
В связи со случившимся в Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют не покупать пищевую продукцию на улице и с рук при отсутствии документов, которые могут подтвердить безопасность товара. Также специалисты советуют всегда обращать внимание на внешний вид продукта и проверять срок годности.
Также всех, кто увидит такие шпроты на полках магазинах либо где-то ещё с датой изготовления от 13 сентября 2024 года, просят сообщать в ведомство по телефону 8(343)270-15-91.
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