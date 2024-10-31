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В Академическом районе Екатеринбурга ДТП парализовало трамвайное движение
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Вильгельма де Геннина Porsche снес шумовой экран и вылетел на трамвайные пути, в результате чего трамвайное движение в сторону Академического района было парализовано.
По словам водителя Porsche, перегородившего трамвайные пути, он выехал на рельсы, так как опаздывал на работу. Подозревая, что так будет быстрее, он ехал со скоростью около 50 километров в час, пока не столкнулся с Mitsubishi, заезжавшего через трамвайную линию во двор, пишет Е1.
К моменту публикации трамвайное движение восстановили.
По словам водителя Porsche, перегородившего трамвайные пути, он выехал на рельсы, так как опаздывал на работу. Подозревая, что так будет быстрее, он ехал со скоростью около 50 километров в час, пока не столкнулся с Mitsubishi, заезжавшего через трамвайную линию во двор, пишет Е1.
К моменту публикации трамвайное движение восстановили.
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