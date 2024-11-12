Новый пешеходный переход появится на автодороге между Пермью и Екатеринбургом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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ФКУ «Уралуправтодор» сообщает, что через пару дней на автомобильной автодороге Р-242 начнут установку нового пешеходного перехода. Из-за этих работ проезд для автотранспорта будет перекрыт, но ненадолго.Примерно на 40 минут перекроют движение на 201 километре автодороги Пермь-Екатеринбург. Именно здесь появится модульный пешеходный переход. Работы будут проводится поздним вечером четверга и в 23.00 движение здесь перекроют. Но дорога снова будет открыта за двадцать минут до полуночи. А на это время автомобилисты могут воспользоваться объездными дорогами через село Афанасьевское и через Ильяту.В тот же день, 14 ноября, изменится схема движения и на другой автотрассе — между Екатеринбургом и Тюменью. Здесь запустят в эксплуатацию новый объездной участок длиной в три километра. Его подготовили для того, чтобы начать работы по подготовке земляного полотна и отсыпке конусов к новому путепроводу на отрезке ныне действующей дороги. Соответственно, с открытием объездного пути, закроют проезд по существующему отрезку дороги.