Возрастное ограничение 18+

Новый пешеходный переход появится на автодороге между Пермью и Екатеринбургом

20.58 Вторник, 12 ноября 2024
Фото: Юлия Кольтенберг
ФКУ «Уралуправтодор» сообщает, что через пару дней на автомобильной автодороге Р-242 начнут установку нового пешеходного перехода. Из-за этих работ проезд для автотранспорта будет перекрыт, но ненадолго.

Примерно на 40 минут перекроют движение на 201 километре автодороги Пермь-Екатеринбург. Именно здесь появится модульный пешеходный переход. Работы будут проводится поздним вечером четверга и в 23.00 движение здесь перекроют. Но дорога снова будет открыта за двадцать минут до полуночи. А на это время автомобилисты могут воспользоваться объездными дорогами через село Афанасьевское и через Ильяту.

В тот же день, 14 ноября, изменится схема движения и на другой автотрассе — между Екатеринбургом и Тюменью. Здесь запустят в эксплуатацию новый объездной участок длиной в три километра. Его подготовили для того, чтобы начать работы по подготовке земляного полотна и отсыпке конусов к новому путепроводу на отрезке ныне действующей дороги. Соответственно, с открытием объездного пути, закроют проезд по существующему отрезку дороги.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Свердловские дорожники предупреждают об измени схемы проезда по Тюменскому тракту
12 ноября 2024
На Уктусе с 11 ноября сразу на трёх улицах восстановят одностороннее движение
07 ноября 2024
Свердловский Уралуправтодор предупреждает о ремонте на железнодорожном переезде на Курганском тракте
11 ноября 2024
В метро Екатеринбурга в ближайшие дни появятся QR-билеты
03 ноября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«У нас нет задачи накормить всех». Глава департамента потребительского рынка о реформе НТО в Екатеринбурге

Об изменившемся регулировании, статусе общепита в НТО, сносе остановок и многом другом — в интервью профильного чиновника
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:27 «Броненосец Потёмкин» дал старт новому сезону киноклуба в Музее Андеграунда
20:58 Новый пешеходный переход появится на автодороге между Пермью и Екатеринбургом
20:13 В первоуральском суде рассмотрят дело об убийстве годичной давности
19:22 С реки Исеть прогнали ещё одного нелегального «лодочника»
19:04 Директоров предприятий одного района Екатеринбурга вызвали «на ковёр» за низкие зарплаты
18:40 В Екатеринбурге возрождается Уральский комикс-центр
17:42 В дочернем предприятии «Газпрома», судящемся с «Уральской пчёлкой», прокомментировали обращение к Куйвашеву хозяйки пасеки
16:56 Свердловская ГБИДД предупреждает о рыхлом снеге на Пермском тракте
16:48 Свердловские дорожники предупреждают об измени схемы проезда по Тюменскому тракту
16:26 В Ивделе за взяточничество отправили в колонию экс-начальника ГИБДД
15:36 «Уральские авиалинии» начнут летать из Екатеринбурга на китайский Хайнань
15:04 «Спецавтобаза» перевела свой транспортный на зимний режим
14:44 Власти Екатеринбурга запланировали бюджет на 2025 год с дефицитом 3,1 миллиарда рублей
14:22 Вырубленный по ошибке лес обошёлся алапаевцу в полтора миллиона рублей
13:52 СМИ сообщают о возбуждении уголовного дела о «доведении до самоубийства» после смерти школьницы на Уралмаше
12:57 За отписку оштрафовали начальника режевского городского хозяйства
12:23 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в свердловской школе, где учащийся пнул сверстницу
11:30 Куйвашев пригрозил свердловским производителям молока отменой господдержки
11:06 В прокуратуре и СК заинтересовалась подростками, бросавшими снежки в «Вечный огонь» в Нижнем Тагиле
10:25 Свердловским школьником, с разбегу пнувшим сверстницу, заинтересовался СК
09:56 18 пожаров потушили в Свердловской области за минувшие сутки
09:24 В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов под машину угодил девятилетний мальчик
22:39 Совфед рекомендовал отремонтировать Уральский политехнический колледж в Екатеринбурге
21:53 Неделя уральского кино стартует в Екатеринбурге во вторник
21:17 Полиция просит екатеринбуржцев помочь установить личность умершего мужчины
20:49 Более двух десятков пожаров произошло в Свердловской области за сутки
Все новости Свердловской области
19:02 Глава Дальнегорского округа обиделся на шутку Юрия Стоянова о коррупции
18:11 Генпрокурор России Краснов поручил проверить цены на молоко
17:29 Суд в Москве приговорил педиатра к 5,5 года по делу о фейках о ВС РФ
16:29 Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
16:12 В Абхазии вспыхнули беспорядки, протестующие перекрыли мосты
20:07 СМИ выгоняют Тома Хэнкса из США
17:40 В России почти на четверть вырос спрос на аренду автомобилей
12:45 В Самаре из-за низких зарплат массово уволились полицейские
16:29 Сотрудники компаний назвали главные инструменты для организации рабочего процесса
16:26 К задачам МВД хотят добавить сохранение традиционных ценностей
15:23 Полиция Амстердама сообщила о задержании более 60 участников беспорядков
14:51 Ксения Собчак выставит на Авито брендовые костюмы, часы и слона
18:38 В нескольких регионах РФ произошли жестокие убийства в семьях
17:23 Миллиард рублей выделяет Авито на «Великую Хватамбу»
18:30 Свердловская область выбыла из топ-5 регионов по производству яиц
16:16 В Калуге мужчина угрожал воспитательнице из-за игрушек «только для девочек»
15:44 В Татарстане фиксируют единичные заражения вирусом Коксаки, пишут СМИ
14:55 Мэр Находки извинился за чиновника после скандала с оскорблением школьника
12:28 Спикер Палаты представителей объявил Трампа избранным президентом США
12:04 Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу
11:17 Вероятность победы Трампа на выборах возросла до 95%, считает NYT
10:56 Республиканцы получают контроль над Сенатом в США, пишут СМИ
18:02 Гладков: дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде
17:40 Экс-мэр Сургута Андрей Филатов заключен под стражу
17:31 В ГД разрабатывают законопроект о запрете соцсетей для детей
16:19 Глава Коми Владимир Уйба покидает свой пост
Все новости России и мира
21:27 «Броненосец Потёмкин» дал старт новому сезону киноклуба в Музее Андеграунда
20:58 Новый пешеходный переход появится на автодороге между Пермью и Екатеринбургом
20:13 В первоуральском суде рассмотрят дело об убийстве годичной давности
19:22 С реки Исеть прогнали ещё одного нелегального «лодочника»
19:04 Директоров предприятий одного района Екатеринбурга вызвали «на ковёр» за низкие зарплаты
18:40 В Екатеринбурге возрождается Уральский комикс-центр
17:42 В дочернем предприятии «Газпрома», судящемся с «Уральской пчёлкой», прокомментировали обращение к Куйвашеву хозяйки пасеки
16:56 Свердловская ГБИДД предупреждает о рыхлом снеге на Пермском тракте
16:48 Свердловские дорожники предупреждают об измени схемы проезда по Тюменскому тракту
16:26 В Ивделе за взяточничество отправили в колонию экс-начальника ГИБДД
15:36 «Уральские авиалинии» начнут летать из Екатеринбурга на китайский Хайнань
15:14 Ученые Пермского политеха определили, как точно компьютерная модель прогнозирует промерзание дорог
15:09 Валерий Сухих: Малые инновационные компании дают ученым возможность находить решения вопросов в самых разных отраслях
15:04 «Спецавтобаза» перевела свой транспортный на зимний режим
14:44 Власти Екатеринбурга запланировали бюджет на 2025 год с дефицитом 3,1 миллиарда рублей
14:22 Вырубленный по ошибке лес обошёлся алапаевцу в полтора миллиона рублей
13:52 СМИ сообщают о возбуждении уголовного дела о «доведении до самоубийства» после смерти школьницы на Уралмаше
12:57 За отписку оштрафовали начальника режевского городского хозяйства
12:23 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в свердловской школе, где учащийся пнул сверстницу
11:30 Куйвашев пригрозил свердловским производителям молока отменой господдержки
11:06 В прокуратуре и СК заинтересовалась подростками, бросавшими снежки в «Вечный огонь» в Нижнем Тагиле
10:42 ГУФССП по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения РФ
10:25 Свердловским школьником, с разбегу пнувшим сверстницу, заинтересовался СК
09:56 18 пожаров потушили в Свердловской области за минувшие сутки
09:24 В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов под машину угодил девятилетний мальчик
22:39 Совфед рекомендовал отремонтировать Уральский политехнический колледж в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK