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На Уралмаше раньше запланированного открылись дверь тёплой остановки
Фото: ВК-страница Эдуарда Мансурова
Замглавы Ассоциации предприятий малоформатной торговли и куратор проекта «Альянс ТОС» Эдуард Мансуров сообщил в своих соцсетях, что уже открылись двери тёплой трамвайной остановки. Но несколько дней назад стали появляться жалобы на то, что погреться в павильоне до сих пор нельзя.
Объяснил Эдуард Мансуров и почему тёплая остановка возле станции метро «Уралмаш» не открылась, как только с неба посыпал первый снежок. Просто сложилась традиция открывать двери остановки для ожидающих транспорта горожан в середине ноября, когда зима на Урале, как правило, вступает в свои права и больше не сменяется по-осеннему тёплыми деньками. Но, раз уж екатеринбуржцы стали испытывать дискомфорт, остановку открыли раньше обычного.
Курьёз, но в прошлом от жителей города поступали иные жалобы — на то, что внутри остановки даже слишком жарко, особенно с учётом того, что находятся в ней люди в зимней одежде. По этой причине решено было в этот сезон работы остановки жара немного убавить. В остальном же она будет работать, как и прежде: с освещением, видеонаблюдением и ежедневной уборкой.
Объяснил Эдуард Мансуров и почему тёплая остановка возле станции метро «Уралмаш» не открылась, как только с неба посыпал первый снежок. Просто сложилась традиция открывать двери остановки для ожидающих транспорта горожан в середине ноября, когда зима на Урале, как правило, вступает в свои права и больше не сменяется по-осеннему тёплыми деньками. Но, раз уж екатеринбуржцы стали испытывать дискомфорт, остановку открыли раньше обычного.
Курьёз, но в прошлом от жителей города поступали иные жалобы — на то, что внутри остановки даже слишком жарко, особенно с учётом того, что находятся в ней люди в зимней одежде. По этой причине решено было в этот сезон работы остановки жара немного убавить. В остальном же она будет работать, как и прежде: с освещением, видеонаблюдением и ежедневной уборкой.
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