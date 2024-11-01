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В Екатеринбурге 20% компаний заводят офисных питомцев
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге каждая пятая компания (20%) содержит домашних животных в офисе, согласно опросу сервиса SuperJob.
По результатам опроса, в 7% организаций Екатеринбурга животные появились случайно, а 13% компаний завели их намеренно. Больше всего офисных питомцев встречается в средних и крупных компаниях (по 21%), причём чаще всего их заводят специально.
Наиболее благосклонными к присутствию животных оказались IT-компании и банки, где питомцев приобретают целенаправленно (по 13% и 14% соответственно). А вот в строительных и производственных предприятиях животные чаще появляются случайно (по 8%). Среди офисных животных лидируют рыбки и амфибии, за ними следуют кошки, попугаи, грызуны, черепахи, а также собаки и кролики.
К слову, в нашей редакции тоже живут трое хвостатых: Майя, Филя и Серокот. А Майя ещё и ведёт свою авторскую колонку.
По результатам опроса, в 7% организаций Екатеринбурга животные появились случайно, а 13% компаний завели их намеренно. Больше всего офисных питомцев встречается в средних и крупных компаниях (по 21%), причём чаще всего их заводят специально.
Наиболее благосклонными к присутствию животных оказались IT-компании и банки, где питомцев приобретают целенаправленно (по 13% и 14% соответственно). А вот в строительных и производственных предприятиях животные чаще появляются случайно (по 8%). Среди офисных животных лидируют рыбки и амфибии, за ними следуют кошки, попугаи, грызуны, черепахи, а также собаки и кролики.
К слову, в нашей редакции тоже живут трое хвостатых: Майя, Филя и Серокот. А Майя ещё и ведёт свою авторскую колонку.
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