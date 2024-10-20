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В центре реабилитации рассказали о спасенном в Екатеринбурге краснокнижном филине

…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции

17.19 Воскресенье, 27 октября 2024
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. На неделе я и мои котоварищи обсуждали, как обычно, добрые новости. А со мной, напомню, в редакции живут ещё двое хвостатых — Филя и Серокот. Так вот, листаю лапкой ленту и, увидев отличную новость, радостно всем сообщаю:

— В Екотеринбурге спасен филин!

У коллег — немой вопрос в глазах.

— И? — спрашивают.

— Что «и»? Филин спасен, говорю.

— Филин кто? Что Филин? — спрашивают коллеги, и тут уже я начинаю недоумяувать и сердиться.

— Вы человеческий язык понимаете вообще? Фи-лин. Филин!

Ко мне подходит Филя и начинает успокаивать, как будто это я тут ничегошеньки не понимаю:

— Да мы поняли, что Филин. А что — Филин? Филин хвост спасен? Или Филин друг? Или Филин, м-м…

— Любимый ботинок, — протягивает из-под кресла Серокот.

— Его уже не спасти, — не глядя на него, фыркает Филя и продолжает. — Просим разъяснить, что именно Филино было спасено! Я в этом в первую очередь заинтересована.

Вот, коллеги, разъясняю. И пытаюсь спасти Филькину грамоту репутацию грамотного сотрудника редакции.

На прошлой неделе в Екотеринбурге спасли краснокнижного филина. «Инспекторы выехали на место происшествия и увидели филина — редкую дикую птицу, занесенную в Красную книгу РФ. Он находился в беспомощном, ослабленном и исхудавшем состоянии», — рассказывали в Росприроднадзоре. Когда увидела его фотографии, у меня сердце сжалось: филины и совы — это летающие ночные дикие кошки, волшебные и загадочные существа! И они тоже неравнодушны к мышам! Филина перевезли в Центр мониторинга и реабилитации хищных птиц «Холзан» на временное содержание. На днях нам рассказали, что птиц потихоньку идёт на поправку. «Когда его привезли, он себя чувствовал совсем плохо, ни на что не реагировал, глаза были закрыты. Накормить его было невозможно... Но сейчас начал открывать глаза и реагировать на людей. Кормим его потихоньку», — рассказала моим коллегам сотрудница центра Светлана (слабонервные есть? Не читайте: шесть цыплят на ужин!)

«Очень многие держат за него кулачки, и, возможно, это ему помогает», — говорит Светлана. Филин, ты давай, пожалуйста, не отказывайся от таких королевских условий и скорее уже поправляйся. Вообще, я тебя понимаю. Иногда тоже хочется закрыть глаза, лечь и не реагировать на происходящее вот это вот всё. Но лучше возвращайся в свой сказочный уральский лес, зимой он будет просто волшебным. Мы тоже держим за тебя лапки.

К другим новостям. Ещё одна птичья история произошла в Челябинске. Там на этой неделе сапбордисты спасли чомгу. Да, я первый раз услышала о такой птице. Местные СМИ писали, что птица запуталась в рыболовных сетях на озере. Ее увидели любители водного спорта и освободили! Пишут, что чомга не пострадала и нырнула под воду. Я погуглила. Очень красивая птичка с хохолком, чуть меньше кряквы. Но у меня вопрос к орнитологам: почему второе название у чомги — «большая поганка»? И кто тогда маленькая? Кто вообще ответит за этот птичий базар, м-м? Я бы на месте чомги обратилась в зоозащиту по вопросам чести и достоинства.

Птицы на этой неделе, кстати, проявили небывалую активность. В Москве, например, на пруду заметили полярную крачку во время миграции. СМИ пишут, что такое в столице впервые, а этот вид, как утверждается, мигрирует только над океаном. Вообще, несмотря на разные антимигрантские настроения и рассуждения о птичьих правах, мне очень нравится многообразие нашего мира. Главное, жить в дружбе, не притесняя ничьих прав и свобод. А то некоторые на пруду уже закрякали, мол, «поналетели тут»…

А в Забайкалье сотрудники МурЧС спасли раненого лебедя. Его заметили на реке с красивым названием Ингода. Лебедь уже должен был улететь на зимовку, но никак не решался. А на берегу пернатого караулила стая бродячих собак! «Государственные инспекторы по маломерным судам МЧС России на лодке направились к лебедю. Лебедя поймали и доставили на берег», — рассказали в МурЧС. Оказалось, что у птицы ранено крыло и она не могла взлететь. Белую шейку увезли в Читинский зоопарк, где ей оказали помощь.

Это далеко не все добрые новости этой недели, но мне коллеги говорят, чтобы я завязывала с графоманией и старалась держать себя в лапах (а то невозможно же читать бесконечные лонгриды с повышенным содержанием мимимишек!). Поэтому о других потрясающих историях спасения, добра и любви — в следующий раз!

Ваша Майя, чау-мяу».

Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:

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Майя (записала Аля Трынова) © Вечерние ведомости


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11:38 Как минимум три робота загорелись во время соревнований «Битва роботов» в Екатеринбурге
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15:45 Полпред в УрФО Артём Жога объявил о проведении форума «Патриоты Урала»
15:16 В Екатеринбурге во время чемпионата «Битва роботов» вспыхнул один из участников
14:02 Глава СК поручил проверить сообщения о сбросе отходов мясопереработки в лесах Свердловской области
13:06 В Берёзовском пенсионерка предстанет перед судом за нанесение ножевых ранений проживавшему у неё мужчине
12:32 В Екатеринбурге «ЛизаАлерт» приглашает семьи получить важные навыки в интересном формате
11:43 В Свердловской области в результате ДТП загорелись автомобили. Один человек погиб
11:29 Свердловская область получит почти миллиард рублей на догазификацию населённых пунктов
10:46 Свердлохранкультура отказалась вносить дом Топоркова в реестр ОКН
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