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Екатеринбуржцам обещают скидку в 5% при оплате через СБП питания в детских садах
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 1 ноября запускают ещё одну акцию со скидкой при оплате через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь скидку в 5% обещают родителям дошкольников при оплате питания в детских садах.
Чтобы воспользоваться скидкой, родителям необходимо пополнить Е-карту, к которой привязано питание ребёнка, через СПБ. Акция продлится до 31 мая.
Напомним, что в уральской столице с 10 октября действует скидка на проезд в наземном общественном транспорте при оплате с помощью QR-кодов – новый способ оплата проезда, который, вероятнее всего, останется с екатеринбуржцами, и после акции.
«В прошлом году проходила похожая акция. Она касалась школьного питания и пользовалась большой популярностью у екатеринбуржцев. Только за первые 10 дней кешбэк тогда получили более 1 700 горожан. Поэтому в 2024 году мы решили повторить успешный опыт, но уже с родительской платой в детских садах»,
– сказал заммэра Константин Шевченко.
Чтобы воспользоваться скидкой, родителям необходимо пополнить Е-карту, к которой привязано питание ребёнка, через СПБ. Акция продлится до 31 мая.
Напомним, что в уральской столице с 10 октября действует скидка на проезд в наземном общественном транспорте при оплате с помощью QR-кодов – новый способ оплата проезда, который, вероятнее всего, останется с екатеринбуржцами, и после акции.
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