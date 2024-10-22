Екатеринбуржцам обещают скидку в 5% при оплате через СБП питания в детских садах

– сказал заммэра Константин Шевченко.

«В прошлом году проходила похожая акция. Она касалась школьного питания и пользовалась большой популярностью у екатеринбуржцев. Только за первые 10 дней кешбэк тогда получили более 1 700 горожан. Поэтому в 2024 году мы решили повторить успешный опыт, но уже с родительской платой в детских садах»,