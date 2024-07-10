На железнодорожной станции под Нижнем Тагилом с нарушением хранились ртутьсодержащие лампы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В ходе проверки сотрудниками Уральской транспортной прокуратуре на Путевой машинной станции №43 под Нижнем Тагилом обнаружились нарушения при хранении ртутьсодержащих ламп.Как сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры, отработанные ртутьсодержащие лампы, в том числе повреждённые, хранились вместе с остальными. При этом какая-либо герметичная ёмкость для них отсутствовала. В связи с этим на главного инженера, который отвечает за хранение отходов, возбудили административное дело по статье 8.2 КоАП РФ.На данный момент все нарушения уже устранены.