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В Сухом Логу будут судить кошмарившего соседей хозяина питбуля
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Сухом Логу будут судить мужчину, который травил свою собаку породы «американский питбультерьер», на соседей и их питомцев, и наблюдал за тем, как собака грызёт чужих любимцев.
О неадекватном хозяине питбуля мы писали ранее, когда его собака напала на соседского самоеда, а сам мужчина просто наблюдал затем, как хозяйка самоеда пытается защитить своего питомца и, чуть ли не рыдая просит о помощи и вызвать полицию. Тогда ситуацией заинтересовался СК, а после в дело вмешались неизвестные «поборники справедливости», заставившие мужчину извиниться на камеру.
По версии следствия, случай с нападением на самоеда не единственный. Подобные ситуации возникали регулярно, начиная с 2022 года и до сих пор. Один из таких инцидентов привёл к тому, что пострадавшей собаки пришлось ампутировать лапу. Так, 29 декабря 2022 года, мужчина выпустил своего питбуля в подъезд, где собака подрала «хаски». Перед этим животное покусало в несовершеннолетнего хозяина пострадавшей собаки, вцепившись тому сначала в лицо, а потом в левую руку. А через месяц, 24 января 2023 года, обвиняемый спустил свою собаку на знакомую. В итоге девушка получила укушенные раны пальцев правой кисти и укушенных ссадин левой голени.
«Всего по уголовному делу потерпевшими признано 5 человек, один из которых несовершеннолетний», – рассказали в прокуратуре.
Мужчину обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия), части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия), части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным). Вероятно, под «предметом, используемым в качество оружия», подразумевается его питомец.
Сам обвиняемый свою вину не признает. Также он отказался давать показания.
Его уголовное дело передали в Сухоложский городской суд.
О неадекватном хозяине питбуля мы писали ранее, когда его собака напала на соседского самоеда, а сам мужчина просто наблюдал затем, как хозяйка самоеда пытается защитить своего питомца и, чуть ли не рыдая просит о помощи и вызвать полицию. Тогда ситуацией заинтересовался СК, а после в дело вмешались неизвестные «поборники справедливости», заставившие мужчину извиниться на камеру.
По версии следствия, случай с нападением на самоеда не единственный. Подобные ситуации возникали регулярно, начиная с 2022 года и до сих пор. Один из таких инцидентов привёл к тому, что пострадавшей собаки пришлось ампутировать лапу. Так, 29 декабря 2022 года, мужчина выпустил своего питбуля в подъезд, где собака подрала «хаски». Перед этим животное покусало в несовершеннолетнего хозяина пострадавшей собаки, вцепившись тому сначала в лицо, а потом в левую руку. А через месяц, 24 января 2023 года, обвиняемый спустил свою собаку на знакомую. В итоге девушка получила укушенные раны пальцев правой кисти и укушенных ссадин левой голени.
«Всего по уголовному делу потерпевшими признано 5 человек, один из которых несовершеннолетний», – рассказали в прокуратуре.
Мужчину обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия), части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия), части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным). Вероятно, под «предметом, используемым в качество оружия», подразумевается его питомец.
Сам обвиняемый свою вину не признает. Также он отказался давать показания.
Его уголовное дело передали в Сухоложский городской суд.
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