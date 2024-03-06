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В Сухом Логу хозяин стаффорда натравил свою собаку на соседского самоеда

13.40 Среда, 6 марта 2024
Скрин из видео: «Типичный Сухой Лог».
В Сухом Логу неадекватный хозяин, предположительно, стаффорда натравил свою собаку на соседского самоеда, после чего просто стоял и наблюдал за этим.

Произошедшее занял на телефон один из местных жителей, поделившийся видео с сообществом «Типичный Сухой Лог». На кадрах слышно, как хозяйка самоеда, чуть ли не рыдая, просит о помощи и вызывать полицию. По словам местных жителей, этот стаффорд не первый раз кидается на других собак. Некоторые утверждают, что мужчина травит своего питомца и на людей.

Горожане вспоминают инцидент, который произошёл в январе 2023 года, когда, возможно, тот же стаффорд напал на местную жительницу. По её словам, владелец собаки специально держал поводок на таком расстоянии, чтобы животное могло кусать девушку. Она тогда также заявила, что это был второй раз, когда эта собака напала на ней. С её слов, все разговоры с полицией свелись к «мы не видим состава преступления».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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19:19 Первую весточку из мест заключения прислал осужденный уральский гусар
18:40 Незадачливые грабители пытались вынести полмиллиона из банкомата в Висиме
17:41 В Нижнесергинском районе 169 местным жителям с инвалидностью не компенсировали расходы на ЖКХ
17:23 В Октябрьском районе Екатеринбурга хотят построить образовательный центр для детей
16:45 В столице Урала вынесли приговор банде вымогателей
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