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СК заинтересовался нападением собаки в Сухом Логу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СУ СКР по Свердловской области сообщили о передачи им из полиции материала о нападении собаки, предположительно, породы стаффорд, на самоеда в Сухом Логу, которую, по словам очевидцев, хозяин животного натравил сам.
Ранее местные жители сообщали, что собака бойцовской породы также кидалась на людей. По данным следственного комитета, животное однажды напало на ребёнка.
«С учётом повышенного общественного резонанса, который приобрела данная ситуация, Богдановичским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Свердловской области перед прокурором заявлено ходатайство об изъятии материалов проверки из органов полиции в территориальный отдел СКР для проведения дальнейших проверочных мероприятий и последующего принятия процессуального решения»,
– говорится в сообщении СК.
Ранее местные жители сообщали, что собака бойцовской породы также кидалась на людей. По данным следственного комитета, животное однажды напало на ребёнка.
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