СК заинтересовался нападением собаки в Сухом Логу

«С учётом повышенного общественного резонанса, который приобрела данная ситуация, Богдановичским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Свердловской области перед прокурором заявлено ходатайство об изъятии материалов проверки из органов полиции в территориальный отдел СКР для проведения дальнейших проверочных мероприятий и последующего принятия процессуального решения»,