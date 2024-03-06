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Нападением собаки в Сухом Логу заинтересовался не только следственный комитет
Стоп-кадр видео из соцсетей
Пока следственное управление СКР по Свердловской области проводит проверку факта науськивания бойцовской собаки на более безобидную псину, в дело вмешались неизвестные «поборники справедливости». В итоге человек, из-за действий которого пострадали обе собаки, принёс извинения на камеру.
Вскоре за возмутительным видео, на котором пьяный великовозрастный мужик натравливает собаку бойцовой породы на самоеда и материт хозяйку последнего, в соцсетях появилось второе, в котором этот же гражданин просит прощения.
При этом многие зрители, посмотревшие ролик, отмечают, что на лице извиняющегося заметны свежие ссадины и кровоподтёки. Это, разумеется, позволяет предположить, что перед съёмкой мужчину убедительно «попросили» извиниться на камеру. И если первое видео вызывало однозначное возмущение наглым поведением хама и его небрежением к здоровью животных, то второе уже не столь однозначно. С одной стороны, кто не радуется, когда зло оказывается наказанным, да ещё в такие краткие сроки? С другой, самосуд пользы не приносит и даже вредит, поскольку злодея переводит в разряд жертвы, а «неуловимых мстителей» ставит в очень шаткое положение перед законом. К тому же, чего стоят такие модные сейчас в России извинения, выбитые силой или угрозами?
Вскоре за возмутительным видео, на котором пьяный великовозрастный мужик натравливает собаку бойцовой породы на самоеда и материт хозяйку последнего, в соцсетях появилось второе, в котором этот же гражданин просит прощения.
«Вы извините меня за этот случай! Соберите все чеки на лечение вашей собаки. Я всё оплачу. И перед вами я извиняюсь», — говорит человек на видео, едва не плача.
При этом многие зрители, посмотревшие ролик, отмечают, что на лице извиняющегося заметны свежие ссадины и кровоподтёки. Это, разумеется, позволяет предположить, что перед съёмкой мужчину убедительно «попросили» извиниться на камеру. И если первое видео вызывало однозначное возмущение наглым поведением хама и его небрежением к здоровью животных, то второе уже не столь однозначно. С одной стороны, кто не радуется, когда зло оказывается наказанным, да ещё в такие краткие сроки? С другой, самосуд пользы не приносит и даже вредит, поскольку злодея переводит в разряд жертвы, а «неуловимых мстителей» ставит в очень шаткое положение перед законом. К тому же, чего стоят такие модные сейчас в России извинения, выбитые силой или угрозами?
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