Нападением собаки в Сухом Логу заинтересовался не только следственный комитет

«Вы извините меня за этот случай! Соберите все чеки на лечение вашей собаки. Я всё оплачу. И перед вами я извиняюсь», — говорит человек на видео, едва не плача.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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