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На 85 тысяч рублей оштрафовали предпринимателей и юрлицо за прогулки на катерах без разрешения в Екатеринбурге
Фото: Андрей Гоголев
Не все, кто оказывают услуги прогулок на катерах по Городскому пруду Екатеринбурга, имеют на это разрешение. Так уральский Росприроднадзор привлёк к ответственности двух предпринимателей и одно юрлицо.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, ведомство рассмотрело административные материалы Уральской транспортной прокуратуры по поводу работы двух индивидуальных предпринимателей и юридического лица, которые занимались прогулками на катерах, не имея при этом договоров водопользования.
В итоге их привлекли по статье 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий) и оштрафовали на 85 тысяч рублей.
Напомним, что претензии к маломерным судам в акватории Городского пруда после двух происшествий с их участием: 12 июня катер врезался в вёсельную лодку, а 9 июля другой катер сбил купающегося парня. В обоих случаях пострадавших пришлось госпитализировать. Позже одному индивидуальному предпринимателю запретили парковать судна на Исети.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, ведомство рассмотрело административные материалы Уральской транспортной прокуратуры по поводу работы двух индивидуальных предпринимателей и юридического лица, которые занимались прогулками на катерах, не имея при этом договоров водопользования.
В итоге их привлекли по статье 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий) и оштрафовали на 85 тысяч рублей.
Напомним, что претензии к маломерным судам в акватории Городского пруда после двух происшествий с их участием: 12 июня катер врезался в вёсельную лодку, а 9 июля другой катер сбил купающегося парня. В обоих случаях пострадавших пришлось госпитализировать. Позже одному индивидуальному предпринимателю запретили парковать судна на Исети.
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