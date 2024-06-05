Катер и лодка не смогли разъехаться на Городском пруду Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Водно-транспортное происшествие произошло сегодня, 12 июня, в самом центре Екатеринбурга. Столкнулись два маломерных судна — катер и лодка. Увы, не обошлось без пострадавших.Сильная жара и праздничный день вывел екатеринбуржцы на улицы, а многочисленные мероприятия, подготовленные к Дню России, повышенно людным сделал центр города. И, естественно многих потянуло к воде — к реке Исети и Городскому пруду. И некоторые пожелали воспользоваться услугами речного водного транспорта, благо в подобных предложениях недостатка нет. И, видимо, сервисов с катанием по водной глади даже слишком много, раз речные транспортные средства не могут разъехаться.В момент столкновения лодки и катера в акватории Городского пруда пострадали два человека. Это две женщины, сидевшие в лодке. Обеим понадобилась медицинская помощь, одной — неотложная. Врачи сообщают, что она находится в тяжёлом состоянии. Вторая женщина получила ушибы и имеется подозрение на перелом.Министерство чрезвычайной ситуации по Свердловской области уже инициировало проверку данного инцидента. «Установлено, что маломерные суда состояли на учёте, судоводители имели права на управление ими. По результатам проверки материалы будут переданы в прокуратуру», — сообщают в ведомстве.