Возрастное ограничение 18+

Катер и лодка не смогли разъехаться на Городском пруду Екатеринбурга

21.16 Среда, 12 июня 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Водно-транспортное происшествие произошло сегодня, 12 июня, в самом центре Екатеринбурга. Столкнулись два маломерных судна — катер и лодка. Увы, не обошлось без пострадавших.

Сильная жара и праздничный день вывел екатеринбуржцы на улицы, а многочисленные мероприятия, подготовленные к Дню России, повышенно людным сделал центр города. И, естественно многих потянуло к воде — к реке Исети и Городскому пруду. И некоторые пожелали воспользоваться услугами речного водного транспорта, благо в подобных предложениях недостатка нет. И, видимо, сервисов с катанием по водной глади даже слишком много, раз речные транспортные средства не могут разъехаться.

В момент столкновения лодки и катера в акватории Городского пруда пострадали два человека. Это две женщины, сидевшие в лодке. Обеим понадобилась медицинская помощь, одной — неотложная. Врачи сообщают, что она находится в тяжёлом состоянии. Вторая женщина получила ушибы и имеется подозрение на перелом.

Министерство чрезвычайной ситуации по Свердловской области уже инициировало проверку данного инцидента. «Установлено, что маломерные суда состояли на учёте, судоводители имели права на управление ими. По результатам проверки материалы будут переданы в прокуратуру», — сообщают в ведомстве.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Похожие материалы
Под Верх-Нейвинском столкнулись легковушка и тепловоз
05 июня 2024
Из-за пьяного автомобилиста пострадало четыре человека, двое из которых дети
09 июня 2024
На дороге Николо-Павловское — Алапаевск в ДТП пострадали дети
10 июня 2024
В мэрии Екатеринбурга рассказали, какие мероприятия пройдут в День России
07 июня 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

На фоне борьбы за порядок НТО в Екатеринбурге плодятся новые киоски... под видом ярмарок

И своим внешним видом эти киоски и палатки заставляют вспомнить 1990-е...
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:16 Катер и лодка не смогли разъехаться на Городском пруду Екатеринбурга
19:55 Исторические артефакты выставили в Ельцин Центре к празднику
19:11 Ночью на одной из улиц Екатеринбурга прозвучали выстрелы
19:09 По железнодорожным рельсам в Екатеринбурге разгуливал любитель наркотиков
15:07 Свердловская прокуратура по поручению замгенпрокурора проверяет, как вывозится мусор в Первоуральске
13:18 У пострадавшего в результате несчастного случая техника «Уральских авиалиний» развился некроз
12:22 В Екатеринбурге мужчина отобрал у девушек пакет с продуктами, чтобы заставить сесть к нему в машину
11:19 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла на 5 гектаров
11:00 В Арамили потушили крупный пожар в цеху по переработке автомобильных шин
09:53 Молодой екатеринбуржец на электросамокате сбил 13-летнюю девочку
21:22 В Екатеринбурге наградили ректора академии современного искусства
20:19 Косуля застряла в заборе на территории Первоуральска
19:45 Двух ревдинцев задержали с наркотой
19:22 В Красноуральске сотрудники прокуратуры поверяют качество питьевой воды
18:44 Свердловскую область откроют заново в музее
17:48 Свердловским школьникам после ОГЭ и ЕГЭ стали писать интернет-аферисты
17:31 Свердловские врачи спасли новорождённого с врождённой пневмонией
16:48 В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Отрадной
16:19 Почти девять лет колонии дали жителю свердловского села Покровское за убийство знакомого
15:46 Пикет против сысертского полигона проходит у представительства свердловского губернатора в Москве
15:14 Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности и смоге в Свердловской области
14:31 За сутки в лесах Свердловской области вспыхнули три пожара
14:00 Документальный фильм про уральского музыканта NILETTO впервые покажут 12 июня
12:59 После гибели в ДТП девятилетнего мальчика из Талицкого района СК начал проверку
12:00 Мэр Екатеринбурга пообещал сохранить сад у Косого дома
11:38 В Новокольцовском районе возле «Екатеринбург-Экспо» вспыхнул пожар
Все новости Свердловской области
18:03 Депутаты ГД призвали принять в России закон о сталкинге
17:27 Курбан-байрам: когда и как отмечают в 2024 году
16:04 В Москве экс-начальник коммунального управления Минобороны получил 9 лет строгого режима
15:33 В КЧР задержали высокопоставленных представителей власти и силовиков, сообщили в ФСБ
15:06 В Дагестане после массового отравления провели обыски, объявили карантин и начали вакцинацию
12:39 Дума Томска рассмотрит лишение полномочий депутата Фадеевой, осужденной на 9 лет
11:11 Президент Франции распустил Национальную ассамблею на фоне проигрыша на выборах
10:34 На выборах в Европарламент лидирует Европейская народная партия
13:18 Губернатор Самарской области объявил об уходе в отставку
10:59 Присяжные признали экс-президента США Трампа виновным в фальсификации документов
18:32 На губернатора ХМАО не возбуждали дело о дискредитации ВС, сообщили в суде
15:39 Законопроект Верховного суда может увеличить количество приговоров по статье о клевете, считают юристы
11:40 Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке
11:16 Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет
11:05 В мексиканском штате Герреро убиты уже пять кандидатов в мэры
16:57 Прокуратура проверит ситуацию в школе Воронежа
16:14 В Воронеже школьниц перед ЕГЭ заставили снимать нижнее бельё
12:39 The Guardian: глава израильской разведки преследовал прокурора МУС
17:18 ГИБДД переименовали обратно в ГАИ
16:18 В Новосибирском зоопарке на свет появились 12 котят манула
15:51 Аэропорт Элисты принял первый лайнер после двухлетнего перерыва
14:59 Бывший главный инженер шахты, где погиб 51 человек, получил 4 года общего режима
13:28 В компании СДЭК по-прежнему не восстановили работу из-за технического сбоя
12:27 Красноярский магазин убрал из продажи «Вредные советы» Остера по требованию прокуратуры
11:40 В ГД предложили ввести уголовное наказание за использование дипфейков в преступных целях
18:02 Первый человек с нейрочипом в мозгу рассказал об изменениях в своей жизни
Все новости России и мира
21:16 Катер и лодка не смогли разъехаться на Городском пруду Екатеринбурга
19:55 Исторические артефакты выставили в Ельцин Центре к празднику
19:11 Ночью на одной из улиц Екатеринбурга прозвучали выстрелы
19:09 По железнодорожным рельсам в Екатеринбурге разгуливал любитель наркотиков
15:07 Свердловская прокуратура по поручению замгенпрокурора проверяет, как вывозится мусор в Первоуральске
13:18 У пострадавшего в результате несчастного случая техника «Уральских авиалиний» развился некроз
12:22 В Екатеринбурге мужчина отобрал у девушек пакет с продуктами, чтобы заставить сесть к нему в машину
11:19 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла на 5 гектаров
11:00 В Арамили потушили крупный пожар в цеху по переработке автомобильных шин
10:31 Накануне Дня России пермяки отметили День русского языка
09:53 Молодой екатеринбуржец на электросамокате сбил 13-летнюю девочку
21:22 В Екатеринбурге наградили ректора академии современного искусства
20:19 Косуля застряла в заборе на территории Первоуральска
19:45 Двух ревдинцев задержали с наркотой
19:22 В Красноуральске сотрудники прокуратуры поверяют качество питьевой воды
18:44 Свердловскую область откроют заново в музее
17:48 Свердловским школьникам после ОГЭ и ЕГЭ стали писать интернет-аферисты
17:31 Свердловские врачи спасли новорождённого с врождённой пневмонией
16:48 В Екатеринбурге на месяц закроют движение по улице Отрадной
16:19 Почти девять лет колонии дали жителю свердловского села Покровское за убийство знакомого
15:46 Пикет против сысертского полигона проходит у представительства свердловского губернатора в Москве
15:17 В канун Дня России судебные приставы Пермского края присягнули на верность службе и Родине
15:14 Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности и смоге в Свердловской области
14:31 За сутки в лесах Свердловской области вспыхнули три пожара
14:00 Документальный фильм про уральского музыканта NILETTO впервые покажут 12 июня
13:53 Росреестр Прикамья разъяснил особенности распоряжения совместно нажитым имуществом
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK