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Ещё одно водно-транспортное происшествие случилось на Городском пруду Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Сегодня, 9 июля, на Городском пруду Екатеринбурга случилось несчастье. Прогулочный катер проехался по подростку, купавшемуся в воде.
Несчастье произошло неподалёку от парка УрГУПС в вечернее время. Изнывающие от жары екатеринбуржцы до сумерек купаются в пруду, среди них был и мальчик, которому на вид очевидцы происшествия дают лет 15. По пруду круглые сутки снуют и прогулочные судёнышки — катера и лодки с отдыхающими на борту. Один из катеров проехался прямо по несовершеннолетнему пловцу.
Как сообщает городской портал Е1.RU, сбитый катером подросток едва не утонул. Добраться до берега ему помогли очевидцы. Тут-то и выяснилось, что мальчик получил серьёзную травму — у него раздроблена одна нога. Для оказания медицинской помощи на берег пруда была вызвана «Скорая», на которой пострадавшего увезли в больницу.
Сейчас разыскивается и сам катер, и управлявший им человек. По мнению свидетелей, рулевой катера даже не заметил, что наехал на человека, и уплыл ни о чём не подозревая.
Напомним, что совсем недавно на Городском пруду Екатеринбурга происходила авария. Тогда прогулочный катер наехал на лодку с двумя отдыхающими в ней женщинами. Обе пострадали, одна из них получила тяжёлые травмы. По данному инциденту в конце июня было заведено уголовное дело.
Несчастье произошло неподалёку от парка УрГУПС в вечернее время. Изнывающие от жары екатеринбуржцы до сумерек купаются в пруду, среди них был и мальчик, которому на вид очевидцы происшествия дают лет 15. По пруду круглые сутки снуют и прогулочные судёнышки — катера и лодки с отдыхающими на борту. Один из катеров проехался прямо по несовершеннолетнему пловцу.
Как сообщает городской портал Е1.RU, сбитый катером подросток едва не утонул. Добраться до берега ему помогли очевидцы. Тут-то и выяснилось, что мальчик получил серьёзную травму — у него раздроблена одна нога. Для оказания медицинской помощи на берег пруда была вызвана «Скорая», на которой пострадавшего увезли в больницу.
Сейчас разыскивается и сам катер, и управлявший им человек. По мнению свидетелей, рулевой катера даже не заметил, что наехал на человека, и уплыл ни о чём не подозревая.
Напомним, что совсем недавно на Городском пруду Екатеринбурга происходила авария. Тогда прогулочный катер наехал на лодку с двумя отдыхающими в ней женщинами. Обе пострадали, одна из них получила тяжёлые травмы. По данному инциденту в конце июня было заведено уголовное дело.
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