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Прокуратура хочет запретить незаконный прокат катеров в Екатеринбурге

13.33 Четверг, 11 июля 2024
Фото: Андрей Гоголев
Уральская транспортная прокуратура намерена добиться запрета незаконного проката катеров в акватории Екатеринбургского городского пруда.

По данным ведомства, в уральской столице работает несколько баз-стоянок, у которых нет права пользоваться водным объектом для предоставления услуг по прокату на маломерных суднах. В связи с этим транспортным прокурором в суде были направлены заявления о запрете базирования нелегальных маломерных судов. Сейчас иски находятся на рассмотрении.

«Незаконная эксплуатация баз-стоянок и оказание развлекательных услуг на маломерных судах влечёт опасность для жизни и здоровья жителей Уральской столицы»,

заявили в прокуратуре.


Напомним, что в начале этой недели прогулочный катер проехался по молодому человеку, купавшемуся в Городском пруду. В результате парню потребовалась операция.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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