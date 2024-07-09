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Прокуратура хочет запретить незаконный прокат катеров в Екатеринбурге
Фото: Андрей Гоголев
Уральская транспортная прокуратура намерена добиться запрета незаконного проката катеров в акватории Екатеринбургского городского пруда.
По данным ведомства, в уральской столице работает несколько баз-стоянок, у которых нет права пользоваться водным объектом для предоставления услуг по прокату на маломерных суднах. В связи с этим транспортным прокурором в суде были направлены заявления о запрете базирования нелегальных маломерных судов. Сейчас иски находятся на рассмотрении.
Напомним, что в начале этой недели прогулочный катер проехался по молодому человеку, купавшемуся в Городском пруду. В результате парню потребовалась операция.
По данным ведомства, в уральской столице работает несколько баз-стоянок, у которых нет права пользоваться водным объектом для предоставления услуг по прокату на маломерных суднах. В связи с этим транспортным прокурором в суде были направлены заявления о запрете базирования нелегальных маломерных судов. Сейчас иски находятся на рассмотрении.
«Незаконная эксплуатация баз-стоянок и оказание развлекательных услуг на маломерных судах влечёт опасность для жизни и здоровья жителей Уральской столицы»,
– заявили в прокуратуре.
Напомним, что в начале этой недели прогулочный катер проехался по молодому человеку, купавшемуся в Городском пруду. В результате парню потребовалась операция.
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