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Индивидуальному предпринимателю запретили парковать судёнышки на реке Исеть
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Полного запрета катеров и лодок на реке Исеть Уральская транспортная прокуратура не добилась, но сделала большой шаг в этом направлении. Ведомство добилось через суд запрета на стоянку маломерных судёнышек для индивидуального предпринимателя.
Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, Железнодорожный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство государевой организации о принятии обеспечительных мер в виде запрета размещения базы-стоянки четырёх маломерных судов в акватории Екатеринбургского городского пруда. Сделано это в качестве профилактической меры по предотвращению несчастных случав с участием лодок и прогулочных катеров. Транспортная прокуратура будет контролировать, чтобы судебное решение исполнялось.
Напомним, что в этом году на Городском пруду Екатеринбурга произошло уже два несчастных случаев с прогулочными катерами. В одном из них пострадали две женщины, плывшие на лодке (одна из них получила тяжёлые травмы), а в другом, случившемся в начале текущей недели, молодому купальщику гребным винтом раздробило колено. Эти происшествия и послужили причиной прокурорской инициативы о запрете маломерных судов на реке Исеть.
Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, Железнодорожный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство государевой организации о принятии обеспечительных мер в виде запрета размещения базы-стоянки четырёх маломерных судов в акватории Екатеринбургского городского пруда. Сделано это в качестве профилактической меры по предотвращению несчастных случав с участием лодок и прогулочных катеров. Транспортная прокуратура будет контролировать, чтобы судебное решение исполнялось.
Напомним, что в этом году на Городском пруду Екатеринбурга произошло уже два несчастных случаев с прогулочными катерами. В одном из них пострадали две женщины, плывшие на лодке (одна из них получила тяжёлые травмы), а в другом, случившемся в начале текущей недели, молодому купальщику гребным винтом раздробило колено. Эти происшествия и послужили причиной прокурорской инициативы о запрете маломерных судов на реке Исеть.
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Происшествием на Городском пруду Екатеринбурга заинтересовалась транспортная прокуратура
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10 июля 2024