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Глава СК потребовал доклад по поводу непредоставления Мише Бахтину лекарства от СМА
Фото предоставлено Дмитрием Бахтиным
Глава следственного комитета потребовал предоставить ему доклад о ситуации Дмитрия и Яны Бахтиных, сыну которых не предоставляют жизненно необходимый препарат от СМА.
Ранее родители маленького Миши Бахтина записали обращение к председателю СК Александру Бастрыкину, в котором выразили несогласие с решением консилиума трёх федеральных медицинских центров, состоявшегося 27 октября 2023 года, на котором было заявлено об отмене ранее назначенного ребёнку лекарственного препарата «Спинраза». Совещание врачей тогда проходило без ведома родителей.
По факту непроведения терапии лекарственным препаратом малолетнему ребёнку СУ СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
Напомним, проблема лечения Миши Бахтина заключается в том, что врачи не выдают ему препарат для лечения СМА, аргументируя это недоказанностью безопасности лечения «Спинразой» и «Рисдиплама» после укола «ЗолгенСМА», хотя благодаря поддержке благотворителей, как заявили родители, мальчику уже ставили такой укол и негативных последствий не было.
Ранее Бахтины выиграли суд, который обязал областные власти закупить для их ребёнка «Спинразу». Позже свердловский Минздрав пытался признать решение суда об обязательстве обеспечивать мальчика лекарством незаконным, но суд остался на стороне ребёнка.
Отметим, что в сентябре 2023 года Бахтины уже обращались к главе следственного комитета с просьбой спасти их сына.
Ранее родители маленького Миши Бахтина записали обращение к председателю СК Александру Бастрыкину, в котором выразили несогласие с решением консилиума трёх федеральных медицинских центров, состоявшегося 27 октября 2023 года, на котором было заявлено об отмене ранее назначенного ребёнку лекарственного препарата «Спинраза». Совещание врачей тогда проходило без ведома родителей.
«Председатель СК России Александр поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области представить доклад о ходе расследования, по доводам потерпевшей стороны и принятым мерам»,
– говорится в сообщении Следкома.
– говорится в сообщении Следкома.
По факту непроведения терапии лекарственным препаратом малолетнему ребёнку СУ СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
Напомним, проблема лечения Миши Бахтина заключается в том, что врачи не выдают ему препарат для лечения СМА, аргументируя это недоказанностью безопасности лечения «Спинразой» и «Рисдиплама» после укола «ЗолгенСМА», хотя благодаря поддержке благотворителей, как заявили родители, мальчику уже ставили такой укол и негативных последствий не было.
Ранее Бахтины выиграли суд, который обязал областные власти закупить для их ребёнка «Спинразу». Позже свердловский Минздрав пытался признать решение суда об обязательстве обеспечивать мальчика лекарством незаконным, но суд остался на стороне ребёнка.
Отметим, что в сентябре 2023 года Бахтины уже обращались к главе следственного комитета с просьбой спасти их сына.
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