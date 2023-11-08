Врачи без ведома родителей трехлетнего екатеринбуржца с СМА провели консилиум об отмене терапии

– рассказал отец мальчика.

«Назначение это было принято 27 января 2021 года. Сейчас 2023 год, то есть врачам понадобилось почти два года, чтобы принять решение о созыве консилиума и решить вдруг отменить терапию ребенку. Ребенку, которого они не наблюдают с апреля 2022 года. К тому же лечащего врача в ОДКБ у ребенка нет, кем был инициирован консилиум остается загадкой»,