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Врачи без ведома родителей трехлетнего екатеринбуржца с СМА провели консилиум об отмене терапии
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Родители трехлетнего Миши Бахтина с СМА заявили о том, что 27 октября 2023 года врачи и сотрудники министерства здравоохранения Свердловской области провели консилиум, на котором было принято решение об отмене ранее назначенного ребенку лекарственного препарата «Спинраза».
О проведении консилиума родители мальчика не были уведомлены. При том, что 26 апреля 2022 года, с их слов, они написали заявление в адрес ОДКБ, на базе которого проходят собрания специалистов, о том, что они запрещают проводить врачебные комиссии, консилиумы врачей, а так же обсуждать вопрос лечения ребенка без их согласия или присутствия, как законных представителей, рассказал «Вечерним ведомостям» отец мальчика Дмитрий Бахтин.
Родители Миши Бахтина подозревают, что консилиум без их ведома был проведен для того, чтобы дать возможность свердловскому Минздраву снять с себя обязанность в обеспечении Миши положенным ему лекарством по решению суда.
Они также обращают внимание на то, что на сегодняшний день диагноз мальчика – спинальная мышечная атрофия – является неизлечимым, поэтому отменять терапию врачи не должны. Также они обязаны уведомлять пациента о смене тактики лечения.
Напомним, что 7 ноября сорвался консилиум по вопросу предоставления лекарства трехлетнему Мише Бахтину с СМА. Как тогда сообщила «Вечерним ведомостям» мама мальчика Яна Бахтина, невролог Дмитрий Влодавец, представлявший НИКИ педиатрии имени Вельтищева отключился от консилиума заявив, что не будет участвовать в консилиуме с людьми, которые не являются медицинскими сотрудниками. После него отключились НЦЗД и РДКБ Москвы.
О случившемся родители уведомили Минздрав России, на что министерство здравоохранения дало распоряжение провести еще один консилиум, пообещав, что на нем будут присутствовать их представители, чтобы проконтролировать порядок.
О проведении консилиума родители мальчика не были уведомлены. При том, что 26 апреля 2022 года, с их слов, они написали заявление в адрес ОДКБ, на базе которого проходят собрания специалистов, о том, что они запрещают проводить врачебные комиссии, консилиумы врачей, а так же обсуждать вопрос лечения ребенка без их согласия или присутствия, как законных представителей, рассказал «Вечерним ведомостям» отец мальчика Дмитрий Бахтин.
«Тем не менее ОДКБ провели консилиум врачей, на котором обсуждался вопрос о тактики лечения нашего сына. Что нарушает ФЗ 323 статьи 20 об информативном добровольном согласии»,
– подчеркнул Бахтин.
Родители Миши Бахтина подозревают, что консилиум без их ведома был проведен для того, чтобы дать возможность свердловскому Минздраву снять с себя обязанность в обеспечении Миши положенным ему лекарством по решению суда.
Они также обращают внимание на то, что на сегодняшний день диагноз мальчика – спинальная мышечная атрофия – является неизлечимым, поэтому отменять терапию врачи не должны. Также они обязаны уведомлять пациента о смене тактики лечения.
«Назначение это было принято 27 января 2021 года. Сейчас 2023 год, то есть врачам понадобилось почти два года, чтобы принять решение о созыве консилиума и решить вдруг отменить терапию ребенку. Ребенку, которого они не наблюдают с апреля 2022 года. К тому же лечащего врача в ОДКБ у ребенка нет, кем был инициирован консилиум остается загадкой»,
– рассказал отец мальчика.
Напомним, что 7 ноября сорвался консилиум по вопросу предоставления лекарства трехлетнему Мише Бахтину с СМА. Как тогда сообщила «Вечерним ведомостям» мама мальчика Яна Бахтина, невролог Дмитрий Влодавец, представлявший НИКИ педиатрии имени Вельтищева отключился от консилиума заявив, что не будет участвовать в консилиуме с людьми, которые не являются медицинскими сотрудниками. После него отключились НЦЗД и РДКБ Москвы.
О случившемся родители уведомили Минздрав России, на что министерство здравоохранения дало распоряжение провести еще один консилиум, пообещав, что на нем будут присутствовать их представители, чтобы проконтролировать порядок.
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Сорвался консилиум по вопросу предоставления лекарства трехлетнему екатеринбуржцу с СМА
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