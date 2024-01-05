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В замерзающих домах микрорайона Кольцово начали болеть дети
Фото: читатель «Вечерних Ведомостей»
Неделя без нормального отопления начала сказываться на здоровье жильцов домов по улице Авиаторов в екатеринбургском мирок районе Кольцово. Первыми постоянных холодов не выдержали детские организмы.
Сразу несколько случаев простудных заболеваний возникло у несовершеннолетних обитателей дома №13 по улице Авиаторов. Дети зачихали, засопливели, а у одного образовалась такая сильная ангина, что ему пришлось вызывать «Скорую помощь».
Меж тем, жителей замерзающего дома со «счастливым» номером продолжают обнадёживать обещаниями, что «сегодня точно всё наладится». И нельзя сказать, что последствия прорыва большой трубы, из-за которой промёрзли трубы меньшего диаметра почти во всех домах на Авиаторов и на улице Ракетной, не пытаются устранить. Аварийные бригады управляющей компании «Ремстройкомплекс» на участке работают, но с явно недостаточными усилиями и с какой-то странной выборочностью.
Так, этой ночью сварщик заваривал прорывы водопроводных труб в доме №9, который сутки простоял без отопления. В «тринадцатый» же, который замерзает уже неделю, пришли только сегодня. И не факт, что с устранением одного прорыва и прогреванием обледеневших труб проблема исчезнет. Как показывают события первой недели 2024 года, за одним прорывом следует другой, не в том же доме, так в соседнем. Буквально только что поступило сообщение, что пока сварщик разбирается с системой отопления в доме на Авиаторов, прорвало трубу в доме на Ракетной.
Фото: ВК-сообщество «Кольцово Екатеринбург»
Горячая вода из прорванной на Ракетной трубы растекается по двору (и это значит, что уже к вечеру здесь образуется настоящий каток). Паром от «убежавшего» из трубы кипятка заволокло целый подъезд, который вновь погружается в холод.
Сразу несколько случаев простудных заболеваний возникло у несовершеннолетних обитателей дома №13 по улице Авиаторов. Дети зачихали, засопливели, а у одного образовалась такая сильная ангина, что ему пришлось вызывать «Скорую помощь».
Меж тем, жителей замерзающего дома со «счастливым» номером продолжают обнадёживать обещаниями, что «сегодня точно всё наладится». И нельзя сказать, что последствия прорыва большой трубы, из-за которой промёрзли трубы меньшего диаметра почти во всех домах на Авиаторов и на улице Ракетной, не пытаются устранить. Аварийные бригады управляющей компании «Ремстройкомплекс» на участке работают, но с явно недостаточными усилиями и с какой-то странной выборочностью.
Так, этой ночью сварщик заваривал прорывы водопроводных труб в доме №9, который сутки простоял без отопления. В «тринадцатый» же, который замерзает уже неделю, пришли только сегодня. И не факт, что с устранением одного прорыва и прогреванием обледеневших труб проблема исчезнет. Как показывают события первой недели 2024 года, за одним прорывом следует другой, не в том же доме, так в соседнем. Буквально только что поступило сообщение, что пока сварщик разбирается с системой отопления в доме на Авиаторов, прорвало трубу в доме на Ракетной.
Фото: ВК-сообщество «Кольцово Екатеринбург»
Горячая вода из прорванной на Ракетной трубы растекается по двору (и это значит, что уже к вечеру здесь образуется настоящий каток). Паром от «убежавшего» из трубы кипятка заволокло целый подъезд, который вновь погружается в холод.
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