В Екатеринбурге в домах на Авиаторов стали лопаться трубы отопления

«Сейчас у нас сантехники здесь принялись исправлять. Сегодня мы звонили всем домом в "112", по всем службам и СМИ. И вот сейчас начали запускать отопление, и опять у нас прорыв. Пять минут назад прорвало в третьей квартире. Вот мы, всеми жильцами мужчинами, помогаем сантехникам чем можем. Такая вот ситуация, сейчас ждём сварщика»,

– посетовала девушка.

«Сказали, что ничего делать они больше не будут. Они сейчас залезли отогревать чердак, сказали, что "30 минут", и они уезжают. Всё! С 31 декабря нас вот так вот морозят. Сегодня, получается, была уже третья авария. Они её устранили. Потом все мужчины бегали отогревали, помогали везде, мы брали эти пушки (прим. ред. – тепловые) и помогали. Все эти стояки, на чердаке, внизу. Потом у нас рвануло на первом этаже в первом подъезде в третьей квартире стояк. Снизу из-под пола рвануло. На что они сказали: "Мы ничего делать не будем". Сейчас они отогреют, всё обратно перекроют и всё! Что будет дальше, неизвестно»,