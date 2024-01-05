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В Екатеринбурге в домах на Авиаторов стали лопаться трубы отопления

21.37 Суббота, 6 января 2024
Фото читателей Вечерних ведомостей
Сегодня жильцам нескольких домов на улице Авиаторов в Екатеринбурге, которые с 31 декабря испытывают серьёзные проблемы с отоплением, начали возвращать тепло, однако решить проблему снова помешали аварии — трубы стали лопаться, причём на этот раз в квартирах. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказал Станислав, старший по дому Авиаторов, 13.

«Сейчас у нас сантехники здесь принялись исправлять. Сегодня мы звонили всем домом в "112", по всем службам и СМИ. И вот сейчас начали запускать отопление, и опять у нас прорыв. Пять минут назад прорвало в третьей квартире. Вот мы, всеми жильцами мужчинами, помогаем сантехникам чем можем. Такая вот ситуация, сейчас ждём сварщика»,

– рассказал Станислав.


По его словам, сварщик всего один. И именно сейчас он работает на Авиаторов, 9. Поэтому 13-му дому приходится ждать, когда он освободится.

«Вот сейчас вот ожидаем его, как он там закончит. Ждём. Весь дом не спит, ждёт, все помогают»,

– сказал мужчина.



Для того чтобы не замёрзнуть, жители домов по Авиаторов вынуждены включать сразу несколько обогревателей. Фото читателей Вечерних ведомостей


Через некоторое время после комментариев Станислава корреспонденту «Вечерних ведомостей» позвонила его супруга Алёна. По её словам, сантехники заявили, что они отогреют чердак, всё перекроют и уйдут (на момент публикации текста они должны были уже уйти).

«Сказали, что ничего делать они больше не будут. Они сейчас залезли отогревать чердак, сказали, что "30 минут", и они уезжают. Всё! С 31 декабря нас вот так вот морозят. Сегодня, получается, была уже третья авария. Они её устранили. Потом все мужчины бегали отогревали, помогали везде, мы брали эти пушки (прим. ред. – тепловые) и помогали. Все эти стояки, на чердаке, внизу. Потом у нас рвануло на первом этаже в первом подъезде в третьей квартире стояк. Снизу из-под пола рвануло. На что они сказали: "Мы ничего делать не будем". Сейчас они отогреют, всё обратно перекроют и всё! Что будет дальше, неизвестно»,

– посетовала девушка.


Со слов супруги старшего по дому, сантехники приехали к ним без какого-либо оборудования для обогрева труб. Тогда жильцы достали тепловые пушки, но им сказали, что такие не помогут. Тогда жители дома стали срочно искать газовые горелки, но потом сантехники нашли у себя газовый баллон, и уже с ним стали обогревать стояки на чердаке. Затащить туда газовый баллон опять же помогли мужчины из числа жильцов дома. И пока обогревали на первом этаже, в первом подъезде в третьей квартире прорвало трубу. После этого специалисты заявили, что ничего делать не будут, объяснив это тем, что если они заварят трубу в третьей квартире, то после этого непременно прорвёт в первой, так как там образовалась большая ледяная пробка.


Жильцы домов вынуждены искать способы, чтобы не замёрзнуть в своих квартирах. Фото читателей Вечерних ведомостей.


В соседних домах ситуациях не лучше. По словам Алёны, в доме на Авиаторов, 9 тоже ледяные батареи. Там, в момент разговора с корреспондентом «Вечерним ведомостей», работал сварщик. В 15-м доме есть частичное отопление.

Напомним, что что жильцы домов на Авиаторов уже почти неделю живут без отопления. Проблема с ним возникла аккурат накануне нового года — 31 декабря. Прадзник люди встретили и без воды, и без отопления. Проблему, начиная с 1 января, несколько раз пытались решить, и она частично решалась — тепло возвращалась, но потом батареи снова остывали. Сегодняшние действия коммунальщики пока к окончательной нормализации системы отопления в домах на Авиаторов не привели и, видимо, уже не приведут.

К слову, дом находится под управлением ООО УК «Ремстройкомплекс Екатеринбург» — согласно данным из ЕГРЮЛ, учредителем и директором этой управляшки является бизнесмен с «говорящей» фамилией Василий Теплов.

«Вечерние ведомости» будут следить за развитием событий проблемами с отоплением в микрорайоне Кольцово.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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