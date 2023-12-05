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Куйвашев обещал попросить Орлова разобраться с проблемами транспорта в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Кйвашев на прямой линии пообещал, что попросит мэра Екатеринбурга Алексея Орлова разобраться с проблемами транспорта в городе.
Он также сообщил, что к решению проблем подключится Минтранс. На данный момент рассматриваются варианты, при которых количество транспорта будет увеличено в час пик или перебрасываться на загруженные направления.
Напомним, что в 2023 году убыток екатеринбургского «Гортранса» за девять месяцев 2023 года составил 287 миллионов рублей, превысив общую сумму долга в 865 миллионов рублей. Кроме этого, по данным на октябрь, предприятию не хватает 3060 сотрудников.
В ноябре стало известно об аресте счетов екатеринбургского «Гортранса», из-за которого город рисковал остаться без автобусов, так как предприятие столкнулось с проблемами при покупке бензина и выплате зарплаты сотрудникам. Позже «Гортрансу» удалось договориться с поставщиком топлива об отсрочке оплаты.
В конце ноября Алексей Орлов поручил подготовить постановление о выделении ЕМУП «Гортранс» субсидии на погашение задолженности.
«Всегда в большом городе есть проблемы с общественным транспортом. Утром и вечером они переполнены, в дневные часы автобусы ездят полупустыми. Я обязательно попрошу мэра Екатеринбурга разобраться с этим и промониторить ситуацию»,
– сказал свердловский губернатор.
Он также сообщил, что к решению проблем подключится Минтранс. На данный момент рассматриваются варианты, при которых количество транспорта будет увеличено в час пик или перебрасываться на загруженные направления.
Напомним, что в 2023 году убыток екатеринбургского «Гортранса» за девять месяцев 2023 года составил 287 миллионов рублей, превысив общую сумму долга в 865 миллионов рублей. Кроме этого, по данным на октябрь, предприятию не хватает 3060 сотрудников.
В ноябре стало известно об аресте счетов екатеринбургского «Гортранса», из-за которого город рисковал остаться без автобусов, так как предприятие столкнулось с проблемами при покупке бензина и выплате зарплаты сотрудникам. Позже «Гортрансу» удалось договориться с поставщиком топлива об отсрочке оплаты.
В конце ноября Алексей Орлов поручил подготовить постановление о выделении ЕМУП «Гортранс» субсидии на погашение задолженности.
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