Куйвашев обещал попросить Орлова разобраться с проблемами транспорта в Екатеринбурге

– сказал свердловский губернатор.

«Всегда в большом городе есть проблемы с общественным транспортом. Утром и вечером они переполнены, в дневные часы автобусы ездят полупустыми. Я обязательно попрошу мэра Екатеринбурга разобраться с этим и промониторить ситуацию»,