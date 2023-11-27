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Долги екатеринбургского «Гортранса» покроют субсидией из городского бюджета
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Алексей Орлов поручил подготовить постановление о выделении ЕМУП «Гортранс» субсидии на погашение задолженности. Это необходимо для обеспечения бесперебойности работы муниципального общественного транспорта.
Точный размер выплаты пока не установлен, уточняет пресс-служба городской администрации — он будет определен после того, как предприятие предоставит подтверждающие потребность документы.
Напомним, «Гортранс» в последнее время испытывает серьезные финансовые проблемы – предприятие накопило долги перед поставщиками электроэнергии, воды и тепла. На прошлой неделе депутат гордумы Антон Швалев сообщил, что налоговая заблокировала счета «Гортранса».
В предоставляемой субсидии планируется учесть сумму для погашения налоговой задолженности, долгов перед поставщиками, а также затраты на ГСМ.
Проблемы екатеринбургского «Гортранса» вышли уже на федеральный уровень – не без помощи громких высказываний депутата гордумы Александра Колесникова.
Точный размер выплаты пока не установлен, уточняет пресс-служба городской администрации — он будет определен после того, как предприятие предоставит подтверждающие потребность документы.
Напомним, «Гортранс» в последнее время испытывает серьезные финансовые проблемы – предприятие накопило долги перед поставщиками электроэнергии, воды и тепла. На прошлой неделе депутат гордумы Антон Швалев сообщил, что налоговая заблокировала счета «Гортранса».
В предоставляемой субсидии планируется учесть сумму для погашения налоговой задолженности, долгов перед поставщиками, а также затраты на ГСМ.
Проблемы екатеринбургского «Гортранса» вышли уже на федеральный уровень – не без помощи громких высказываний депутата гордумы Александра Колесникова.
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