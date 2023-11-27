Возрастное ограничение 18+

Долги екатеринбургского «Гортранса» покроют субсидией из городского бюджета

13.01 Четверг, 30 ноября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Алексей Орлов поручил подготовить постановление о выделении ЕМУП «Гортранс» субсидии на погашение задолженности. Это необходимо для обеспечения бесперебойности работы муниципального общественного транспорта.

Точный размер выплаты пока не установлен, уточняет пресс-служба городской администрации — он будет определен после того, как предприятие предоставит подтверждающие потребность документы.

Напомним, «Гортранс» в последнее время испытывает серьезные финансовые проблемы – предприятие накопило долги перед поставщиками электроэнергии, воды и тепла. На прошлой неделе депутат гордумы Антон Швалев сообщил, что налоговая заблокировала счета «Гортранса».

В предоставляемой субсидии планируется учесть сумму для погашения налоговой задолженности, долгов перед поставщиками, а также затраты на ГСМ.

Проблемы екатеринбургского «Гортранса» вышли уже на федеральный уровень – не без помощи громких высказываний депутата гордумы Александра Колесникова.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Екатеринбургский «Гортрнас» договорился об отсрочке оплаты топлива
27 ноября 2023
После скандала с екатеринбургским «Гортрансом» в Госдуме предложили сделать транспорт законодательно неотключаемым
28 ноября 2023
В Госдуме прокомментировали заявление екатеринбургского депутата о необходимости повышения стоимости проезда
24 ноября 2023
Екатеринбуржцы рискуют остаться без автобусов
23 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Суд оставил в силе абсурдные штрафы редакции «Вечерних ведомостей» по статье о дискредитации
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:39 Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на Серовском тракте
13:01 Долги екатеринбургского «Гортранса» покроют субсидией из городского бюджета
12:32 Прокуратура организовала проверку по факту гибели 15-летней вожатой в Лесном
12:02 Свердловское РЭО проведет экспертизу по «мусорному» заводу на Широкой речке
11:31 Куйвашев согласовал строительство новой дороги до ХМАО
11:11 В Екатеринбурге вынесли приговор обвиняемым в групповом изнасиловании школьницы
10:35 В Каменске-Уральском на улице Суворова произошло ДТП с пострадавшим
10:06 Бастрыкин потребовал доклад о смерти 11-месячной девочки в Лесном
09:31 Свердловское ГИБДД предупреждает об обледеневших дорогах
21:12 Коклюш свирепствует в Каменске-Уральском
20:32 Восемь городских парков Екатеринбурга получат охранный статус
19:39 Из-за гололёда приходится быть осторожными не только свердловским автомобилистам
19:04 В Ельцин Центре пройдёт Неделя (не)видимой инвалидности
18:21 Бандит из «нулевых» ответит за былое в екатеринбургском суде
17:33 Синоптики обещают небольшое похолодание в Свердловской области
17:03 Четыре человека погибли в ДТП с автобусом на Серовском тракте
16:31 В Нижнем Тагиле поскользнувшемся возле школы подростку выплатили компенсацию
16:04 Прокуратура обязала местного предпринимателя убрать свалку возле Кольцово
15:34 В Екатеринбурге пройдет мини-фестиваль для сбора средств на оплату штрафов «Вечерних ведомостей»
15:18 Свердловские спасатели продлили предупреждение о ледяном дожде до 30 ноября
14:56 Минздрав подтвердил информацию о 12 пострадавших на ЕКАД
14:11 Екатеринбургский бар «Нельсон Совин» отмечает седьмой день рождения
13:29 Из-за массовой аварии ГИБДД ограничило движение на въезде в Екатеринбург
13:02 Свердловский областной суд оставил в силе приговор 85-летнему тренеру Николаю Ражеву
12:35 В Екатеринбурге ради многоэтажек снесут частный сектор у Южного автовокзала
12:02 Массовая авария с участием порядка 40 машин произошла на ЕКАД
Все новости Свердловской области
13:21 Число жертв теракта в Иерусалиме выросло до трех
12:37 В ГД внесли законопроект об обязательной маркировке, которая предупреждает о вреде энергетиков
11:48 Бывший госсекретарь США Киссинджер умер в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте
11:26 На въезде в Иерусалим неизвестные открыли огонь по людям на автобусной остановке
11:10 В Алма-Ате при пожаре в хостеле погибли 13 человек
18:16 В Польше неизвестный с ножом напал на школу, есть пострадавшие
17:44 СК и прокуратура выясняют, почему вода в реке Томь окрасилась в багровый цвет
17:00 В Волгоградской области целый город на неделю останется без централизованного водоснабжения
16:13 Детский омбудсмен Татарстана просит Роскомнадзор проверить сериал «Слово пацана»
14:29 СК: в Москве задержан мужчина, который готовил теракт на железнодорожной станции
14:15 В МВД хотят ввести «соглашение о лояльности» для иностранцев при въезде в РФ
13:17 Волгоградская областная дума подготовила поправки о переименовании Волгограда
12:24 В Киргизии в I чтении приняли законопроект об изменении лучей солнца на государственном флаге
11:43 В Вашингтоне возле Белого дома упала главная рождественская елка
11:04 Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву
18:10 Глава района в ХМАО, который признался в пьяном вождении, заявил об отставке
17:28 ВРНС поддержал инициативу о канонизации полководца Суворова
16:40 Минфин предложил снизить крепость алкогольного мороженого
16:10 Депутат ГД считает, что общество в России «слишком агрессивно», поэтому всем необходимо психологическое тестирование
13:32 В ХМАО глава района признался жителям, что его задержали за пьяное вождение
12:42 Суд в Москве продлил арест Эвану Гершковичу до конца января
12:24 Генпрокуратура РФ проверяет сообщения о росте цен на дрова в регионах
11:31 Во Владивостоке полицейские, избившие подозреваемого, получили по три года колонии
10:50 МЧС: в 15 регионах из-за сильного ветра ожидаются проблемы с транспортом и энергоснабжением
17:55 В Сбербанке сообщили о смерти старшего вице-президента Николая Васёва
17:18 В нескольких регионах России бушует непогода. Что известно к этому часу
Все новости России и мира
13:39 Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП на Серовском тракте
13:16 «Горьковка» открывает выставки к памятным датам
13:01 Долги екатеринбургского «Гортранса» покроют субсидией из городского бюджета
12:32 Прокуратура организовала проверку по факту гибели 15-летней вожатой в Лесном
12:02 Свердловское РЭО проведет экспертизу по «мусорному» заводу на Широкой речке
11:51 Валерий Сухих: Деятели культуры делают нашу жизнь ярче
11:42 Валерий Сухих: Молодых ученых нужно поддерживать
11:31 Куйвашев согласовал строительство новой дороги до ХМАО
11:11 В Екатеринбурге вынесли приговор обвиняемым в групповом изнасиловании школьницы
11:03 В Пермском районе судебные приставы взыскали уголовный штраф за повторное вождение в нетрезвом виде
10:44 Валерий Сухих: Бюджетная политика остается гибкой
10:35 В Каменске-Уральском на улице Суворова произошло ДТП с пострадавшим
10:06 Бастрыкин потребовал доклад о смерти 11-месячной девочки в Лесном
09:31 Свердловское ГИБДД предупреждает об обледеневших дорогах
21:12 Коклюш свирепствует в Каменске-Уральском
20:32 Восемь городских парков Екатеринбурга получат охранный статус
19:39 Из-за гололёда приходится быть осторожными не только свердловским автомобилистам
19:04 В Ельцин Центре пройдёт Неделя (не)видимой инвалидности
18:21 Бандит из «нулевых» ответит за былое в екатеринбургском суде
17:33 Синоптики обещают небольшое похолодание в Свердловской области
17:03 Четыре человека погибли в ДТП с автобусом на Серовском тракте
16:31 В Нижнем Тагиле поскользнувшемся возле школы подростку выплатили компенсацию
16:04 Прокуратура обязала местного предпринимателя убрать свалку возле Кольцово
15:34 В Екатеринбурге пройдет мини-фестиваль для сбора средств на оплату штрафов «Вечерних ведомостей»
15:18 Свердловские спасатели продлили предупреждение о ледяном дожде до 30 ноября
14:56 Минздрав подтвердил информацию о 12 пострадавших на ЕКАД
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK