Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургский «Гортрнас» договорился об отсрочке оплаты топлива
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургскому «Гортрнасу» удалось договориться с поставщиком топлива об отсрочке оплаты. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат гордумы Антон Швалёв.
Ранее он сообщал, что налоговая наложила арест на счета «Гортранса», из-за чего уральская столица рискует остаться без автобусов. Однако, по мнению, народного избранника проблему это все равно не решает.
Напомним, что в 2023 году убыток екатеринбургского «Гортранса» за девять месяцев 2023 года составил 287 миллионов рублей, превысив общую сумму долга в 865 миллионов рублей.
Ранее он сообщал, что налоговая наложила арест на счета «Гортранса», из-за чего уральская столица рискует остаться без автобусов. Однако, по мнению, народного избранника проблему это все равно не решает.
«Как мне стало известно, "Гортранс" договорился с поставщиком топлива о постоплате. На сколько хватит топлива – неизвестно. Счета остаются заблокированными. Постоплата – это не решение проблемы, а лишь отсрочка»,
– написал депутат.
Напомним, что в 2023 году убыток екатеринбургского «Гортранса» за девять месяцев 2023 года составил 287 миллионов рублей, превысив общую сумму долга в 865 миллионов рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Госдуме прокомментировали заявление екатеринбургского депутата о необходимости повышения стоимости проезда
24 ноября 2023
24 ноября 2023
Екатеринбургский урбанист предложил не отказываться полностью от идеи увеличить стоимость проезда
24 ноября 2023
24 ноября 2023
Екатеринбуржцы рискуют остаться без автобусов
23 ноября 2023
23 ноября 2023