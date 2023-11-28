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Свердловское РЭО проведет экспертизу по «мусорному» заводу на Широкой речке
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловское отделение российского экологического общества (РЭО) намерено провести общественную экологическую экспертизу мусороперерабатывающего завода, который хотят построить на Широкой речке.
Экспертиза будет проходить с 30 ноября по 11 декабря 2023 года.
Напомним, что екатеринбуржцы выступают против строительства мусороперерабатывающего завода из-за того, что его хотят возвести рядом с детским садом, школой и жилыми домами. Местные жители опасаются, что предприятие будет вредить их здоровью.
Гендиректор «Ведущей утилизирующей компании» Юрий Аксенов уверяет, что завод будет безопасным.
«Председатель Свердловского РЭО Алексей Вихарев и его заместитель Антон Черноголов нашли нарушения в предварительных материалах и решили провести общественную экспертизу»,
– говорится в сообщении регионального РЭО.
Экспертиза будет проходить с 30 ноября по 11 декабря 2023 года.
Напомним, что екатеринбуржцы выступают против строительства мусороперерабатывающего завода из-за того, что его хотят возвести рядом с детским садом, школой и жилыми домами. Местные жители опасаются, что предприятие будет вредить их здоровью.
Гендиректор «Ведущей утилизирующей компании» Юрий Аксенов уверяет, что завод будет безопасным.
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