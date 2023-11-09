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Инициатор общественных обсуждений ОВОС отрицает планы по строительству мусорного завода на Широкой Речке
Фото: Вера Мангилева
На этой неделе беспокойство жителей екатеринбургских микрорайонов Мичуринский и Широкая Речка вызвало размещение на сайте общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) некоей «Технологии применения Многоуровневого технического программно-аппаратного комплекса производства Продукции из Отходов производства и потребления» («МТ-ПАК-ПП-ОПП»). Людей взволновало то, что в качестве месторасположения комплекса указан адрес Савкова, 45 – прямо напротив «путинской» школы №25. Жители оказались встревожены возможными вредными выбросами возле детского образовательного учреждения. Помимо этого, они обеспокоены возможной перегрузкой грузовиками с мусором единственной ведущей в район дороги, которая имеет всего по одной полосе движения в каждую сторону.
Накануне вечером возле ТЦ «Юла» прошла встреча местных жителей с депутатом гордумы Екатеринбурга от этого района Станиславом Киселёвым и инициатором общественных обсуждений Юрием Аксёновым, который является владельцем и руководителем ООО «Ведущая утилизирующая компания».
Жители в итоге ушли со встречи с разными мнениями – кого-то убедили заверения в безопасности проекта, а кого-то нет.
«Вечерние ведомости» поговорили с Юрием Аксёновым, и он рассказал, что ни о каком-либо вредном производстве, ни о складировании мусора напротив школы речи не идёт – а лишь обкатывается технология, которую необходимо запатентовать для возможности использования по всей стране.
По словам Аксёнова, в здании по адресу Савкова, 45 (оно же имеет адрес Суходольская, 200) его компания работает уже 15 лет в рамках лицензии Росприроднадзора – занимается переработкой оргтехники, промышленного, оборудования, медицинской аппаратуры (именно аппаратуры, а не медицинских отходов, соприкасавшихся с биологическими жидкостями, подчеркнул предприниматель).
Технологию (программно-аппаратный комплекс) разрабатывали больше года, она состоит из достаточно простых, но в комплексе дающих максимально эффективный результат в процессе работы линий модулей – сказал Аксёнов.
На вопрос о том, какие отходы перерабатывает этот программно-аппаратный комплекс, Аксёнов ответил, что это бумага, картон, древесные отходы, пластик, плёнки и некоторые виды ПВХ – например, твёрдый оконный пластик. Переработкой покрышек, ртутных ламп и других опасных отходов предприниматель, по его словам, не занимается.
Процедуру ОВОС, по словам Аксёнова, необходимо пройти, чтобы технология попала в так называемый Реестр наилучших доступных технологий (НДТ, его ведёт Росстандарт). Бизнесмен подчеркнул, что здесь преследуется цель ещё и улучшить экологию всей страны, поскольку после попадания в реестр всем предприятиям можно будет приобретать установки и использовать эту новую технологию. Разрабатывая эту технологию, его предприятие по сути взяло на себя функции научно-исследовательского института, считает Аксёнов.
При этом в материалах ОВОС содержится формулировка «размещение отходов I-IV классов опасности» – читатели «Вечерних ведомостей» обратили на это внимание, когда писали в редакцию 8 ноября.
Юрий Аксёнов на это ответил, что так лишь называется лицензия, и что это не отражает классы принимаемых отходов. «I-II класс – это прерогатива федеральных операторов, такого у нас точно не будет» – сказал владелец «Ведущей утилизирующей компании».
Кроме того, в материалах ОВОС в разделе «Характеристика выбросов проектируемого объекта» содержатся названия таких вредных веществ как, например, бензапирен и формальдегид – на это тоже обратили внимание читатели «Вечерних ведомостей».
«Бензапирен также у нас не образуется и не принимается. Это отход горения бензинов низких марок. Формальдегид при переработке пластика тоже не выделяется» – сказал Аксёнов. Предприниматель объяснил наличие этих наименований в ОВОС тем, что характеристику рассчитывала лицензируемая программа Росприроднадзора. «Нельзя убрать из программного обеспечения, принятого Росприроднадзором, как базу для расчетов то, чего нет. Есть в программе – значит, учитывается в расчётах, так это устроено» – сказал директор «ВУК».
Технология может перерабатывать III - V класс в продукцию, без образования отходов, – продолжает предприниматель, – вторичное сырьё может быть передано другим переработчикам.
Сейчас спектр производимой продукции предприятием Аксёнова – пластиковые полиэтиленовые и полипропиленовые трубы, которые используются для водопровода, укладки гильз под дорогами, ливневой канализации, а также агломерат, гранулы и пеллеты, из которых свою продукцию производят уже другие предприятия.
Ещё одно опасение местных жителей – что если лицензия будет получена на адрес Савкова, 45, то и производство обязательно должно располагаться здесь. Но Аксёнов это отрицает. «Технология ни к чему не привязывается. Она самодостаточна и её может применять любое предприятие в РФ на любой площадке соответствующей требования Роспотребнадзора, Росприроднадзора и СанПиН» - сказал предприниматель.
По мнению Юрия Аксёнова, он смог донести большинству жителей, пришедшим на встречу, то, что разрабатываемая его предприятием уникальная технология переработки отходов не принесёт им вреда, а позволит улучшить экологию не только Екатеринбурга, но и всей страны.
Общественные обсуждения ОВОС должны быть завершены до 31 декабря этого года. Юрий Аксёнов пообещал, что после того как получит лицензию, сделает видео работы нового программно-аппаратного комплекса.
Накануне вечером возле ТЦ «Юла» прошла встреча местных жителей с депутатом гордумы Екатеринбурга от этого района Станиславом Киселёвым и инициатором общественных обсуждений Юрием Аксёновым, который является владельцем и руководителем ООО «Ведущая утилизирующая компания».
Жители в итоге ушли со встречи с разными мнениями – кого-то убедили заверения в безопасности проекта, а кого-то нет.
«Вечерние ведомости» поговорили с Юрием Аксёновым, и он рассказал, что ни о каком-либо вредном производстве, ни о складировании мусора напротив школы речи не идёт – а лишь обкатывается технология, которую необходимо запатентовать для возможности использования по всей стране.
По словам Аксёнова, в здании по адресу Савкова, 45 (оно же имеет адрес Суходольская, 200) его компания работает уже 15 лет в рамках лицензии Росприроднадзора – занимается переработкой оргтехники, промышленного, оборудования, медицинской аппаратуры (именно аппаратуры, а не медицинских отходов, соприкасавшихся с биологическими жидкостями, подчеркнул предприниматель).
«Чтобы расширить перечень отходов, принимаемых к переработке, мы разработали совершенно новую, уникальную технологию»
– заявил директор ООО «ВУК»
Технологию (программно-аппаратный комплекс) разрабатывали больше года, она состоит из достаточно простых, но в комплексе дающих максимально эффективный результат в процессе работы линий модулей – сказал Аксёнов.
На вопрос о том, какие отходы перерабатывает этот программно-аппаратный комплекс, Аксёнов ответил, что это бумага, картон, древесные отходы, пластик, плёнки и некоторые виды ПВХ – например, твёрдый оконный пластик. Переработкой покрышек, ртутных ламп и других опасных отходов предприниматель, по его словам, не занимается.
Процедуру ОВОС, по словам Аксёнова, необходимо пройти, чтобы технология попала в так называемый Реестр наилучших доступных технологий (НДТ, его ведёт Росстандарт). Бизнесмен подчеркнул, что здесь преследуется цель ещё и улучшить экологию всей страны, поскольку после попадания в реестр всем предприятиям можно будет приобретать установки и использовать эту новую технологию. Разрабатывая эту технологию, его предприятие по сути взяло на себя функции научно-исследовательского института, считает Аксёнов.
При этом в материалах ОВОС содержится формулировка «размещение отходов I-IV классов опасности» – читатели «Вечерних ведомостей» обратили на это внимание, когда писали в редакцию 8 ноября.
Фрагмент материалов ОВОС
Юрий Аксёнов на это ответил, что так лишь называется лицензия, и что это не отражает классы принимаемых отходов. «I-II класс – это прерогатива федеральных операторов, такого у нас точно не будет» – сказал владелец «Ведущей утилизирующей компании».
Кроме того, в материалах ОВОС в разделе «Характеристика выбросов проектируемого объекта» содержатся названия таких вредных веществ как, например, бензапирен и формальдегид – на это тоже обратили внимание читатели «Вечерних ведомостей».
«Бензапирен также у нас не образуется и не принимается. Это отход горения бензинов низких марок. Формальдегид при переработке пластика тоже не выделяется» – сказал Аксёнов. Предприниматель объяснил наличие этих наименований в ОВОС тем, что характеристику рассчитывала лицензируемая программа Росприроднадзора. «Нельзя убрать из программного обеспечения, принятого Росприроднадзором, как базу для расчетов то, чего нет. Есть в программе – значит, учитывается в расчётах, так это устроено» – сказал директор «ВУК».
Технология может перерабатывать III - V класс в продукцию, без образования отходов, – продолжает предприниматель, – вторичное сырьё может быть передано другим переработчикам.
Сейчас спектр производимой продукции предприятием Аксёнова – пластиковые полиэтиленовые и полипропиленовые трубы, которые используются для водопровода, укладки гильз под дорогами, ливневой канализации, а также агломерат, гранулы и пеллеты, из которых свою продукцию производят уже другие предприятия.
Ещё одно опасение местных жителей – что если лицензия будет получена на адрес Савкова, 45, то и производство обязательно должно располагаться здесь. Но Аксёнов это отрицает. «Технология ни к чему не привязывается. Она самодостаточна и её может применять любое предприятие в РФ на любой площадке соответствующей требования Роспотребнадзора, Росприроднадзора и СанПиН» - сказал предприниматель.
По мнению Юрия Аксёнова, он смог донести большинству жителей, пришедшим на встречу, то, что разрабатываемая его предприятием уникальная технология переработки отходов не принесёт им вреда, а позволит улучшить экологию не только Екатеринбурга, но и всей страны.
Общественные обсуждения ОВОС должны быть завершены до 31 декабря этого года. Юрий Аксёнов пообещал, что после того как получит лицензию, сделает видео работы нового программно-аппаратного комплекса.
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